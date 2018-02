A. Mickevičius prakalbo apie buvusios vadovės priekabiavimą: tai daro ne tik vyrai

"Nors ir vaidinau Nacionaliniame dramos teatre, bet tų grašių neužtekdavo oriai egzistuoti laukinio lietuviško kapitalizmo sąlygomis, tad įsidarbinau vienoje optikoje, kur patyriau seksualinį priekabiavimą ir psichologinį smurtą", – antradienį socialiniame tinkle "Facebook" rašė radijo laidų vedėjas.

"Pradėsiu nuo to, kad būsimoji vadovė po atrankos ir darbo pokalbio, nors netikau pagal jokius kriterijus (tai aišku, menų magistras šioj vietoj menkas argumentas), mane visgi priėmė į darbą, nes neva tai susapnavo! Tai buvo seksualinės energijos pritvinkusi plėšri lakūdra, kuri toje optikoje jautėsi visagale valdove", – vengdamas jam nemalonaus dėmesio, pirmai progai pasitaikius žinomas vyras tuomet perėjo į naujai atsidariusią kitą to tinklo optiką. Čia ramiai jis išdirbo kone metus. Anot A. Mickevičiaus, direktorė buvo nuostabi, kolektyvas draugiškas, niekas netrukdė jam derinti darbo su repeticijomis teatre ir juolab per prievartą nebandė apžavėti savo fluidais. "Bet aplinkybės susiklostė taip, jog teko grįžti į plėšriosios liūtės medžioklės plotus. Kai į jos flirtą nedaviau reikiamo atsako, ponia, jausdama savo pareigų pranašumą, griebėsi visokeriopo psichologinio teroro", – istoriją pasakoja garsus vyras. Jis vieną dieną parašė pareiškimą išeiti iš darbo ir padėjo jį tiesiai vadovei po nosimi.

Aš šioje situacijoje pasakiau savo "Ne" ir po penkiolikos metų negaudau vėjo laukuose.

"Koks čia būtų moralas? Na taip, darbas optikoje nebuvo mano gyvenimo svajonė, tad lengva buvo jo atsisakyti. Taip, nebuvo tai nei Nacionalinės premijos laureatė, nei žymi režisierė, nei dailininkė. Tiesiog prikla boba. Todėl turbūt ši istorija nėra niekam įdomi. Bet aš toje situacijoje pasakiau savo "Ne" ir po penkiolikos metų negaudau vėjo laukuose", – įrašą baigė A. Mickevičius.

Anot žinomo vyro, jis savo istorija pasidalijo po Vilniaus dailės akademiją (VDA) purtančių seksualinio priekabiavimo skandalų. Jis panoro išdėstyti ir savo poziciją, kad ši tema nebūtų nušviesta tik "į vienus vartus". VDA skandalo metu apkaltinti keli dėstytojai: Jonas Gasiūnas, Gintautas Trimakas, Arvydas Liepuonius.