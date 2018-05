Merginos ruošiasi sulaužyti stereotipus futbole

"Interneto komentatoriai netiki, kad moterys gali kokybiškai komentuoti tokią, jų manymu, vyrišką sporto šaką, bet mes sulaužysime šitą stereotipą", – neabejojo futbolininkė Greta Kaselytė, kuri kartu su futbolo teisėja Justina Lavrenovaitė-Perez komentuos artėjančio pasaulio futbolo čempionato varžybas per LRT.

Progresyvus sprendimas

Šiemet LRT televizija, transliuosianti 2018 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatą, šios sporto šakos aistruoliams turi staigmeną – pirmą kartą Lietuvoje vyrų futbolo rungtynes komentuos moterys. Tai futbolo profesionalių duetas: teisėja J.Lavrenovaitė-Perez ir Lietuvos čempionės Šiaulių "Gintra-Universitetas" vartininkė G.Kaselytė.

Abi futbolo aistruolės sako, kad ši visuomeninio transliuotojo iniciatyva labai maloniai nustebino. "Lietuvoje tai tikrai naujiena. Mažai kas žino, kad ir moterys žaidžia tą patį futbolą kaip ir vyrai. Komentavau rungtynes, kai neseniai vyko mergaičių iki 17 metų Europos futbolo čempionatas, bet tai buvo puiki patirtis", – sakė G.Kaselytė.

Jei į futbolo treniruotes ateis bent kelios mergaitės ir taip padidės futbolo mėgėjų šeima, aš būsiu laiminga.

Pasak J.Lavrenovaitės-Perez, sprendimas į futbolo komentatorių gretas įtraukti ir moteris yra labai progresyvus. "Tiek FIFA, tiek UEFA labai skatina ir stengiasi įtraukti kuo daugiau moterų į futbolą, nes supranta, kad būtent moterys yra ta tikslinė grupė, per kurią galima padidinti futbolo populiarumą bendrąja prasme – tiek žiūrovų, tiek žaidžiančių futbolą skaičiumi. Kita vertus, futbolas yra skirtas visiems, jį žiūrėti, žaisti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, religijos, rasės, socialinės padėties, seksualinės orientacijos", – pabrėžė ji.

Anokia naujiena

J.Lavrenovaitė-Perez primena, kad kitose šalyse moterys futbolo komentatorės, futbolo laidų vedėjos ar žurnalistės yra gana įprastas reiškinys: "Iris Cisneros komentuoja Anglijos "Premier League" ir Ispanijos "La Liga" Meksikoje, neseniai pradėjo komentuoti ir Meksikos "Liga MX" JAV žiūrovams. Anglijos sporto žurnalistė Jacqui Oatley šioje šalyje komentavo ne tik "Premier League" rungtynes, bet ir "Moto GP", regbio lygą."

Šiais metais pasaulio futbolo čempionate moterų bus kaip niekad daug. "JAV per "FOX Sport" kanalą komentuos Aly Wagner, studijoje rungtynes analizuos Kelly Smith, laidas ves Kate Abdo, reportere dirbs Maria Komandnaya. Lotynų bendruomenė per "Telemundo Deportes" girdės argentinietės Viviana Vila įžvalgas. Didžiojoje Britanijoje pasaulio futbolo čempionato metu per BBC girdėsime Vicki Sparks balsą, o studijoje padės Alex Scott. Su Alex Scott žaidžiau futbolą, kai atstovavau WU-19 moterų rinktinei", – pasakojo J.Lavrenovaitė-Perez.

Iššūkiai ir skepticizmas

Patyrusi futbolininkė sako, kad jai, būsimai futbolo varžybų komentatorei, didžiausias iššūkis – kalbėti lėtai ir aiškiai. "Mano galvoje mintys veja viena kitą ir skrieja labai greitai, todėl, norėdama jų nepamesti ir viską pasakyti, beriu žodžius kaip žirnius. Futbolą žiūriu įvairiais aspektais – kaip žaidėja, kaip trenerė, kaip teisėja. Bus sunku laviruoti ir viską sužiūrėti vienu metu", – atviravo J.Lavrenovaitė-Perez.

G.Kaselytė sako, kad šiuo metu intensyviai ruošiasi pasaulio futbolo čempionatui, analizuoja komandas, žaidėjus ir taktikas, kurias renkasi komandos. Ji sako, kad pažįstami ir draugai džiaugiasi, jog į futbolo komentavimą Lietuvoje įtrauktos ir moterys, tačiau, kiek teko skaityti komentarų viešojoje erdvėje, futbolininkė susidūrė ir su skeptiškomis nuomonėmis. "Interneto komentatoriai netiki, kad moterys gali kokybiškai komentuoti tokią, jų manymu, vyrišką sporto šaką, bet mes sulaužysime šitą stereotipą", – neabejojo G.Kaselytė.

J.Lavrenovaitė-Perez nesijaudina, jei skeptiškieji lietuviai futbolą žiūrės per kitą kanalą. Dėl to, pasak jos, futbolas aistruolių nepraras. "Bet jei atsiras bent keletas žmonių, kurie niekada futbolu nesidomėjo ir nežiūrėjo, jei prie televizijos ekranų šalia vyrų prisės ir moterys, jei į futbolo treniruotes ateis bent kelios mergaitės ir taip padidės futbolo mėgėjų šeima, aš būsiu laiminga ir mano tikslas bus pasiektas", – dalijosi mintimis sportininkė.

Gyvenimo aistra

J.Lavrenovaitė-Perez futbolą pradėjo žaisti sulaukusi 13-os. Iki tol šešerius metus ji lankė šokius.

"Vartydama laikraštį, pamačiau skelbimą, kad žais moterų nacionalinė rinktinė. Nusprendžiau nueiti į Žalgirio stadioną pažiūrėti rungtynių. Lietuvos rinktinė pralaimėjo rezultatu 5-0, ir nusprendžiau, kad jei aš žaisčiau, tokio pralaimėjimo nepatirtume. Kitą dieną mokykloje pamačiau skelbimą, kviečiantį mergaites žaisti futbolą. Futbolas davė daug teigiamų bruožų formuojantis mano asmenybei, apkeliavau daugiau nei 40 valstybių, sutikau daug puikių žmonių. Mano tėtis žaidė ir mėgsta futbolą. Viena iš priežasčių, kodėl mano vyras pasirinko mane, yra futbolas", – apie tai, koks svarbus jos gyvenime futbolas, pasakojo J.Lavrenovaitė-Perez.

Ne mažiau svarbi ši sporto šaka ir G.Kaselytei, kuri futbolą pradėjo žaisti prieš 14 metų, būdama 11-os. "Žaidžiu iki šiol, ir futbolas yra mano gyvenimo aistra. Pradėjau sportuoti labai jauna, ir mano sesė, visa šeima dabar labai įsitraukė į šį sportą. Mes tiesiog augome su tuo. Užaugusios pastebėjome nuostabą, kaip mes galime žaisti tokį vyrišką žaidimą. Anksčiau mums net nekilo tokių klausimų, nemanėme, kad gali būti tokie stereotipai", – pasakojo komandos Lietuvos futbolo čempionės vartininkė.

Išduoda simpatijas

Greta prisipažįsta, kad visada palaikydavo vokiečių futbolo rinktinę, bet šiemet ketina palaikyti ir brazilus.

"Šias komandas norėčiau išskirti ir manau, kad laimės viena iš jų. Vokiečių žaidimas man seniai patinka, nes šioje komandoje yra labai aukšto lygio kiekvienos pozicijos žaidėjų, taip pat ir pati žaidimo taktika. O brazilų rinktinė man patinka dėl jų individualaus darbo ir aistros bei emocijų žaidimo metu", – dalijosi G.Kaselytė.

J.Lavrenovaitė-Perez nuo seno palaiko portugalus, už juos sirgs ir per artėjantį pasaulio futbolo čempionatą. "Vokietija yra kita rinktinė, kuriai simpatizuoju. Labai noriu pamatyti, kaip žais Afrikos ir Azijos šalys. Nujaučiu, kad per šį pasaulio čempionatą galime sulaukti staigmenų", – nedrąsiai prognozavo futbolininkė.