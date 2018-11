Mantas pristato šventinę dainą „Nauji metai“

Jis vyks gruodžio 28 d. – Kaune „Žalgirio“ arenoje, 29 d. – Vilniuje „Siemens“ arenoje ir paskutinę metų dieną – Klaipėdoje „Švyturio“ arenoje.

Daina „Nauji metai“ – senos lietuviškos dainos nauja versija. „Išgirdau ją internete, atlikėjas „August band“ pasirodė negirdėtas, tačiau labai greitai mano galvoje suskambo kita versija. Norėjau išsaugoti kūrinio pozityvumą, šviesią šventišką nuotaiką ir šį bei tą nuo savęs pridėti. Paklausykite ir įvertinkite, kaip man tai pavyko“, – pasakojo Mantas.

Dainininkas atskleidė, kad besiruošdamas „Mantas Christmas Show“, jis ne po vieną kartą perklausė, ko gero, visas lietuviškas dainas apie šv. Kalėdas ir Naujus metus. „Kai kurias labai lengvai pavyko prisijaukinti ir įtraukiau į programą“, – sakė jis. Kokios kitos lietuviškos dainos skambės koncerte, jis neatskleidžia. „Noriu išsaugoti netikėtumo momentą iki pat šou, todėl visa programa kol kas tebūnie paslaptis. Panašiai, kaip Kalėdų Senelis slepia dovanas spintos viršutinėse lentynose“, – juokiasi jis.

Tačiau prašomas dalį paslapties skraistės vis dėlto sutinka pakelti. „Last Christmas“ – tikrai bus, tai tas kūrinys, kuris yra mano mėgiamiausių trejetuke. Grosim ir „Let it snow“ arba „All I want for Christmas is you“ – nes be jų vargiai įsivaizduoju vakarą“, – sako Mantas.

„Mantas Christmas Show“ – trys prabangūs ir galingi koncertai su Kauno bigbendu ir styginių grupe, kuriuose skambės garsiausios lietuviškos ir užsienio autorių kalėdinės dainos. Renginiui kuriamos dekoracijos, kurios nukels visus į apsnigtą užmiesčio rezidenciją, papuoštą apsnigtomis eglėmis ir nušviestą tūkstančių žibintų ir lempelių.