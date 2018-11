M.A.M.A 2018: išskirtinė proga stebėti ceremoniją tarp Lietuvos žvaigždžių

Pastarąjį kartą sublizgėjęs Manto Stonkaus ir Manto Katlerio duetas turės specialią užduotį ir kitų metų renginyje. Prestižinės ceremonijos organizatoriai siūlo galimybę didžiausiems apdovanojimų gerbėjams švęsti arčiausiai žvaigždžių.

Pastaroji M.A.M.A ceremonija „Žalgirio“ arenoje buvo ypač ištaiginga. Jos organizatoriai džiaugiasi, kad nominantai ir renginio svečiai šioms iškilmėms ypatingai ruošiasi. Renginio pasitikimo zona ir bene ilgiausias Raudonasis kilimas, patiesiamas šia proga, yra puiki vieta kiekvienam pabrėžti savo individualumą, kūrybingumą ir, pagaliau, statusą.

Tačiau tiek Raudonojo kilimo zona, kurioje visi buriasi likus kelioms valandoms iki renginio pradžios, tiek ir pagrindinė ceremonija arenos salėje jau nebe pirmus metus yra atvira ne tik muzikos pasaulio atstovams, bet ir jų ištikimiems gerbėjams, kuriems M.A.M.A – tokia pati didelė šventė.

„VIP bilietai tikrai turi paklausą, nes jie suteikia daug privilegijų. Tai ir automobilio parkavimo vieta VIP sektoriuje prie pat arenos, ir galimybė patekti į areną per atskirą įėjimą. Be to, žmonės gauna asistentų paslaugą, jiems nereikia galvoti apie logistiką. O esant pageidavimui, pagal išankstinę registraciją, galima apžiūrėti ir intriguojančius renginio užkulisius, kuriuose visą dieną vyksta intensyvus pasiruošimas. Tiesa, neužtenka nusipirkti bilietą – reikia ir tinkamai pasiruošti: svečiams taikomas „black tie“ aprangos kodas, prie šventinių stalelių, viso žvaigždyno apsuptyje. Bet, kaip rodo pastarųjų metų praktika, nieko nereikia mokyti, visi viską supranta ir tikrai nepriekaištingai pasiruošia renginiui“, – teigia M.A.M.A organizatoriai.

Praėjusiose M.A.M.A iškilmėse Holivudo dvasios įnešė skandalingoji amerikiečių Ballų šeimyna. Ne tik šeimos vyrai, bet ir jų apsaugininkai vilkėjo smokingus, damos – žemę siekiančias žaižaruojančias sukneles. Apdovanojimus stebėjo ir specialiai iš Filadelfijos atskridęs garsusis vadybininkas Williamas Eibas, dirbęs su Norah Jones ir bendradarbiavęs su Bobo Dylano kompanija Beverly Hillse. Iš Londono atvyko leidybos monstrų „Sony Music“ ir „Universal Music Group“ atstovai.

Anot M.A.M.A apdovanojimų rengėjų, per eilę metų pavyko surasti sistemą, kaip šį renginį padaryti tokiu patraukliu, kad ir visko mačiusiai publikai nesinorėtų nė akimirkai palikti salės per daugiau nei tris valandas trunkančią ceremoniją. Žiūrovams, įsitaisiusiems prie staliukų, praėjusiais metais buvo pasiūlytas aptarnavimas renginio metu. Šiemet taip pat bus galimybė už papildomą kainą mėgautis iš anksto suderintu restorano meniu.