M. Mikutavičius apie Lietuvos šimtmečio šventimą: taip ir švenčiau nešiodamas kyšius

„Tiesą sakant, šimtmetį aš jau atšvenčiau žiemą ir jau spėjau pamiršti. Man sunku ką nors švęsti ištisus metus. Bet reikia pripažinti, kad Lietuva per pastaruosius tris dešimtmečius dar niekada nebuvo tokia šventiška, tokia pakiliai nusiteikusi ir džiugiai pasipuošusi. Aš pats per pažįstamus, vos ne per kyšius gavau trispalvę vėliavą, nes jos paprasčiausiai buvo išpirktos. Taip ir švenčiau nešiodamas kyšius (šypsosi – red. past.)“, – sako atlikėjas Marijonas Mikutavičius, paklaustas, ką jam pačiam reiškia valstybės šimtmetis ir kaip jį atšventė.

Dainininkas jau liepos 6-8 d. koncertuos ketvirtajame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime (PLJS), tradiciškai vyksiančiame „Harmony park“, Prienų rajone.

Savo dainoje dainuojate apie 3 milijonus lietuvių. Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį daug kalbama, kad emigracija – didžiausia problema. Ar su tuo sutinkate? Ką pats galvojate apie emigraciją?

Žiūrint iš kurios pusės į emigraciją žiūrėsim. Emigracija žmogaus teisių ir laisvių požiūriu yra gėris, kadangi kiekvienas turi galimybę rinktis, kur dirbti ir gyventi. Valstybės ekonomikos požiūriu – blogis, nes išvažiuoja tiek fizinė, tiek intelektualinė jėga, mažėja mokesčių mokėtojų, ir taip ne per gausiausia valstybė darosi dar mažesnė ir silpnesnė karo atveju. Aš mąstau kažkur per viduriuką – galimybė važiuoti kitur nuostabi, tačiau mastai, kuriais tai vyksta, yra per dideli. Todėl aš linkęs save apgaudinėti ir net nevadinu to emigracija. Mano galva, emigracija vyksta tada, kai žmonės susirenka visus daiktus, vaikus, parduoda namus ir nešdinasi neatsisukdami. Esu linkęs manyti, kad didelė dalis taip vadinamų emigrantų eina paskui didesnį uždarbį, bet nepamiršta gręžiotis atgal.

Festivalyje kalbame apie dideles idėjas ir Lietuvą. Apie Lietuvą daug kalba ir jūsų tekstai. Viename yra žodžiai „Milijoną turiu įsipareigojimų, kantriai gyvenu be apdovanojimų, pridarau klaidų, pripažįstu – kur dėtis, bet iš visų jėgų stengiuos būti geras pilietis“ tarsi sakantys, jog esame kuklūs ir linkę prisitaikyti. Ar tikrai? Taip, tai būtent tai ir reiškia. Tik labiau tinka ne žodis „kuklūs“, o „nuolankūs“.

Daug ar dažnai nekoncertuojate, tačiau grosite Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime. Iš ko susideda geras koncertas ir koks koncertas laukia liepą? Kokią žinutę ketinate perduoti? Geras koncertas susideda iš gerai žinomų dainų, prakaituotų žmonių scenoje ir gerai nusiteikusios, pašėlusios publikos. Jeigu yra šie trys dalykai – visi absoliučiai laimingi. Mes grosim linksmas ir energingas dainas. O noriu perduoti Žilvino Grigaičio žinutę: „Gyvename vieną kartą, bet ne du“. Susitiksime.

Marijono Mikutavičiaus koncertas festivalyje planuojamas antrąją festivalio dieną – šeštadienį, liepos 7-ąją. Tą patį vakarą renginio muzikinėse scenose – milijonus YOUTUBE video peržiūrų surenkančios atlikėjos GJan koncertas, elektroninės muzikos atlikėjo Leono Somovo, smagį grojančia grupe prisistatančių „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“, elektroninės muzikos grupės „Solo ansamblis“ pasirodymai. Penktadienio vakarą festivalio dalyviai klausysis lietuviškos folk muziką grojančios grupės „Kūjeliai“, atlikėjos Monique bei M.A.M.A. apdovanojimuose triumfavusio, hiphopą atliekančio Lilas ir Innomine dueto. Vakarą specialioje Lounge zonoje pratęs alternatyviosios muzikos atlikėja Migloko, o po jos prie DJ pulto stos Rimas Šapauskas. Sekmadienį festivalį uždarys interaktyvus muzikos ir pranešimo kokteilis – renginio dalyviai ne tik klausysis ir klaus, tačiau ir įsitrauks į atlikėjo, visuomeninių procesų tyrinėtojo ir socialinių iniciatyvų autoriaus Jurgio Didžiulio pasirodymą.

