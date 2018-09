M. Linkytė kviečia merginas drąsiai siekti svajonių

M. Linkytė tapo moterų lyderystės projekto „Go Forward Academy“ ambasadore, kad galėtų paskatinti merginas siekti savo svajonių, išdrįsti žengti pirmąjį žingsnį.

Žymi atlikėja šypsodamasi pripažįsta, kad moksleivės galės sutikti ją akademijoje ne tik kaip ambasadorę, bet ir kaip mokymų dalyvę: „Čia savo patirtimi dalinasi tikri profesionalai – verslininkai, aktoriai, komunikacijos ekspertai, šiuolaikinės mados specialistai – jaunoms merginoms jie kalbės temomis, kurios aktualios ir man – kaip elgtis netikėtose ar stresinėse situacijose, kaip valdyti kūno kalbą, kaip į dainas sudėtais asmeniniais išgyvenimais pasiekti klausytojų širdis ir, galų gale, kaip per visus darbus, studijas ir įsipareigojimus nepamesti savęs ir rasti motyvacijos toliau siekti savo užsibrėžtų tikslų“, – atvirauja Monika.

Su jaunais žmonėmis daug ir nuoširdžiai bendraujanti dainininkė sako, kad į „Go Forward Academy“ veiklą dėmesį atkreipė ne be reikalo. „Kiekvieną dieną gaunu tiek daug jaunų merginų ir moterų laiškų, kuriuos skaitydama ėmiau pastebėti dažną sąsają – nepasitikėjimą savimi. Jaunos merginos dažnai neturi, kas jas paskatintų, pastūmėtų į priekį, nežino, nuo ko reikėtų pradėti siekiant savo karjeros tikslų. Jos kreipiasi į mane, nes puikiai žino, jog turėjau nueiti ilgą kelią, kad ir pati imčiau drąsiai ir užtikrintai reikšti savo nuomonę. Man rašančios merginos protingos, talentingos, bet ne visada žino, kaip išnaudoti savo talentus, o kartais išgyvena dėl to, kad vis dar nėra jų atradusios, nežino, kaip juos atskleisti. Todėl šis projektas ne tik prasmingas, bet ir reikalingas. Be to, labai svarbu, kad čia buriasi įdomių, veiklių ir viena kitą palaikančių būsimų lyderių bendruomenė“, – teigia M. Linkytė.

Moterų lyderystės akademijos užsakymu atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų tyrimas atskleidė, jog daugiau nei pusė (57 proc.) karjeros siekti nenorinčių moterų nurodo neturinčios vadovo savybių; tarp vyrų taip manančių – tik 42 proc. O iš beveik 100 apklaustų moterų vadovių, beveik 90 proc. teigia, kad pasitikėjimas savimi labai padėjo kylant karjeros laiptais. „Go Forward Academy“ įkūrėja žurnalistė, komunikacijos ekspertė Jurga Tapinienė teigia, kad nėra gana apie šias problemas kalbėti – jas reikia spręsti pradedant nuo darbo su jaunąja karta.

Išskirtinis būrelis moksleivėms duris atveria jau spalio 2-ąją. Tris mėnesius kas savaitę vyksiantys užsiėmimai bus vedami tokių ekspertų, kaip aktorė Adrija Čepaitė, „fintech“ „Zuper GmbH“ marketingo vadovė Ada Mockutė, lyderystės ekspertė Kristina Kuznecova, rašytoja Viktorija Urbonaitė, verslumo ugdymo specialistas, „Junior Achievement“ regiono vadovas Donatas Vasiliauskas ir kt.