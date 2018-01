M. Douglasas ir J. Franco neigia kaltinimus dėl lytinio priekabiavimo

„Ji tvirtina, kad aš masturbavausi jos akivaizdoje, – žurnalui „Deadline“ sakė 73 metų „Oskaro“ laureatas. – Tai yra visiškas melas, fabrikacija, visiška netiesa.“

M. Douglasas nurodė, kad paskelbė paneigimą sužinojęs iš savo advokato, kad žurnalas „The Hollywood Reporter“ rengėsi publikuoti straipsnį apie jam metamus kaltinimus.

Tuo tarpu kita Holivudo žvaigždė, Jamesas Franco (Džeimsas Frankas), irgi paneigė socialiniuose tinkluose pasirodžiusius jam reikštus kaltinimus dėl lytinio priekabiavimo.

„Dalykai, kurie, kiek girdėjau, buvo (socialiniame tinkle) „Twitter“, nėra tikslūs, bet visiškai palaikau žmones, kurie prisipažįsta (patyrę priekabiavimą) ir gali turėti balsą, nes labai ilgai jie to balso neturėjo“, – sakė jis per laidą „The Late Show with Stephen Colbert“.

„Taigi, jokiu būdu nenoriu, kad jie nutiltų. Manau, tai yra geras dalykas ir aš tai palaikau“, – pridūrė J. Franco.

Jis kalbėjo apie ištisą virtinę lytinio priekabiavimo skandalų, pirmiausiai lėmusių Holivudo magnato Harvey Weinsteino (Harvio Veinsteino) nuopuolį, o vėliau smogusių daugeliui kitų įtakingų vyrų pramogų sektoriuje, politikoje ir žiniasklaidoje.

M. Douglasas, 1988-aisiais įvertintas „Oskaro“ statulėle už vaidmenį filme „Volstrytas“ (Wall Street), sakė, kad viena neįvardyta moteris kaltino jį esą jis vulgariai su ja šnekėjęs ir „išvaręs ją“.

„Ji galėjo nugirsti privačių pokalbių, ir jei įsižeidė, galėjo paprašyti atsiprašymo, – sakė M. Douglasas. – Kas dėl išvarymo, tai yra visiška netiesa.“

„Ji buvo moteris, mano kompanijoje dirbusi vystymo srityje, bet, jai ten būnant, tiesiog negavome gerų vystymo rezultatų, taigi, paprasčiausiai žengiau tolyn, – sakė jis. – Niekada jos neišvariau.“

„Didžiuojuosi savimi, kad labai palaikau moterų judėjimą“, – pridūrė aktorius.

„Labai skaudu. Didžiuojuosi savo reputacija šiame versle“, – sakė M. Douglasas.

39 metų J. Franco sakė vakaro laidos vedėjui Stephenui Colbert'ui (Stivenui Kolberui) nė nenumanąs, kodėl tviteryje jį ėmė kritikuoti aktorė Ally Sheedy (Eli Šidi).

A. Sheedy, savo žinutėse, kurias vėliau ištrynė, sakė nesuprantanti, kaip J. Franco buvo leista dalyvauti sekmadienį vykusiuose „Auksinių gaublių“ apdovanojimuose, per kuriuos jis tapo nugalėtoju geriausio aktoriaus kategorijoje už vaidmenį juostoje „The Disaster Artist“.

„Prašau, niekad neklauskit manęs, kodėl palikau kino/televizijos verslą“, – parašė A. Sheedy, kai J. Franco atsiėmė savo „Auksinį gaublį“.

„Pirmiausia, nė nenutuokiu, ką padariau Ally Sheedy, – sakė J. Franco. – Buvau vieno jos vaidinimo, vykusio ne Brodvėjuje, režisierius. Su ja tik puikiai praleidome laiką – absoliučiai ją gerbiu. Nesuprantu, kas ją prislėgė.“

J. Franco sakė, kad „jei reikia atlyginti žalą, padarysiu tai“.

„Jei padariau kažką bloga, pasitaisysiu“, – sakė jis.