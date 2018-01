„Lietuvos balso“ nugalėtoja sudrebino „Eurovizijos“ sceną su E. Jennings daina

Šį vakarą pasirodė ir „Lietuvos balso“ nugalėtoja Monika Marija, ji atliko dainą, su kuria konkurse pasirodyti turėjo atlikėja Erica Jennings. „Buvau nusiminęs, kad Erika nedalyvaus konkurse. Ji stipri atlikėja, bet esi visiškai verta stoti į jos vietą“, – apie Monikos Marijos pasirodymą kalbėjo muzikos prodiuseris Leon Somov.

Antradienio vakarą dalyvius vertino vyriška kompanija. Tai muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, muzikos prodiuseris L. Somov, muzikantas Arnoldas Lukošius, vaizdo klipų autorius, aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis.

Pirmoji šį vakarą pasirodė atlikėja Rūta Loop. Ji atliko dainą „Positive Thoughts“.

Aktorius V. Rumšas sako, kad klausant dainos kilo pozityvios mintys. Atlikėja Rūta visada pilna pozityvios energijos.

„Vienintelis dalykas, už kurio kliūva akis, – tai didžiulė dėžė. Žinau, kad tai pirmas pasirodymas, žinau, kad nelengva, bet ateityje norėtųsi mažiau matyti dėžę, daugiau – Rūtą“, – kalba V. Rumšas.

A. Lukošius pritarė, kad dėžė šiek tiek kliuvo, tačiau, jo nuomone, šios detalės dar bus patobulintos. Daina jam patiko dėl to, kad yra „šviesi“.

Scenoje pasirodė ir pasiilgtas atlikėjas Jurgis Bruzga su daina „For Love“.

L. Somov pagyrė šios dainos aranžuotę ir atkreipė klausytojų dėmesį, kad ji sukurta Lietuvoje.

„Dainavimo prasme, manau, buvo gerai atlikta. Sveikinu su šia daina, man labai patiko. Vizualiai atrodėte labai gerai“, – komplimentų negailėjo L. Somov.

V. Rumšas taip pat pastebėjo, kad viskas atidirbta. Tačiau pats atlikėjas prasitarė, kad dar yra slaptų niuansų, kuriuos žada parodyti ateityje.

„Labai patiko pasirodymo estetika, manau, kad puikiai vizualiai ir muzikaliai derėjote. Buvo puiku“, – reziumavo V. Rumšas.

Dar viena šį vakarą konkursinę dainą pristačiusi atlikėja – melancholiškoji romantikė Ofelija, jos daina – „Butterfly“.

R. Zilniui Ofelijos pristatyta daina pasirodė šiek tiek blanki, o pats pasirodymas, su lakstymais ir sparnais, kartais panašus į mokyklinį teatrą.

„Neabejoju, kad esate talentinga, tačiau, manau, kad kryptis, kurią pasirinkote, bent šį vakarą neatrodo efektingai“, – teigia R. Zilnys.

V.Radžiūno (LRT) nuotr.

Dainą „Merrygoround“ atliko Dainotas Varnas.

R. Zilnys teigia, kad romantiška D. Varno daina jam patiko ir joje jis mato tik pliusus.

„Manau, kad daina patiks klausytojams, prijaučiantiems romantiškai ir gražiai Johno Legendo muzikai. Čia nelabai reikia ką keisti. Ramus, kultūringas, jaukus pasirodymas, kuris „Eurovizijoje“ sužaidžia arba ne – čia galima tik spėlioti“, – kalba R. Zilnys.

Beje, R. Zilnys pastebėjo, kad šį vakarą konkurse dalyvauja ir D. Varno mylimoji Rūta Loop. Pora buvo pritariantys vokalistai „Eurovizijoje“ dalyvavusiems Monikai Linkytei ir Vaidui Baumilai. Muzikos apžvalgininkas su šypsena klausia, jei kuris nors vienas nepateks į sekantį etapą, kuriam teks miegoti ant sofos?

„Dalyvaujame ne kaip duetas, o kaip atskiri atlikėjai, nes abu turime pakankamai parako. Na, o jeigu kažkuris nepraeis, ant sofos, aišku, miegosiu aš“, – juokauja D. Varnas.

Rugilė Daujotaitė klausytojams ir komisijos nariams pristatė dainą „Love is the Flower of Life“.

L. Somov pasirodė keista, kad dainos pavadinimas skamba anglų kalba, o didžiąją dalį dainos R. Daujotaitė dainuoja lietuviškai. Atlikėjos teigimu, taip daugiau žmonių gali suprasti dainos žinutę.

„Eurovizijos“ konkurso dainoms dažniausiai būdingi stiprūs priedainiai. Šioje dainoje man pasirodė labai daug skirtingų dalių, priedainis „neįstrigo“. Rytietiški motyvai yra gražu, bet siūlyčiau ateityje pagalvoti apie dainos aranžuotę“, – kalba L. Somov.

V.Radžiūno (LRT) nuotr.

V. Rumšui šiame pasirodyme visko buvo per daug.

„Variacijos balsu, jūsų išvaizda. Kai visko yra per daug, klausytojas gali norėti trauktis. Šiame kūrinyje trūksta dinamikos“, – mano V. Rumšas.

A. Lukošius dainą nusakė trimis žodžiais: įdomu, lietuviška, komplikuota.

Praėjusių metų „Eurovizijos“ atrankos atradimas – atlikėja Kotryna Juodzevičiūtė šį vakarą atliko dainą „That girl“. K. Juodzevičiūtė kalba, kad atlikusi šį kūrinį jaučiasi labai gerai. Komisijos nariai pritarė, kad atlikėja turi gerą dainą.

„Pasirodymas geras, daina patiko, balsas „super“, labai džiaugiuosi, kad Kotryna sugrįžo į „Eurovizijos“ atranką. Žinoma, žiūrint į pasirodymą, yra tam tikras jausmas, kad matai lietuvius, kurie žiemą kaitinasi geriausiu atveju vandens parke. Dainą pradedate su dideliu susikaupimu, nepamirškite šypsotis, labiau atsipalaiduokite“, – sako R. Zilnys.

Muzikos apžvalgininkas taip pat paklausė, ką K. Juodzevičiūtė darytų su pavasarį vyksiančiais brandos egzaminais, jeigu reikėtų išvykti į Portugaliją?

Atlikėja nesudvejojo, kad egzaminus nukeltų.

„Nėra nieko, kas man sutrukdytų dainuoti. Muzika – mano gyvenimas, palauks ta mokykla“, – sako ji.

L. Somov šis kūrinys pasirodė išskirtinis.

„Dera vokalas, aranžuotė. Nesakau, kad kažkas yra negerai, bet, atliekant šį kūrinį, matyčiau didelį šou ir visiškai tave įsivaizduočiau keliaujančią į Portugaliją“, – kalba L. Somov.

Marius Petrauskas atliko kūrinį „Kol meilė gyva“.

L. Somov daina pasirodė šiek tiek estradinė, nors tai ir nėra blogai.

„Noriu pasveikinti šios dainos kūrėjus, patinka, kad daina yra atliekama lietuvių kalba“, – sako jis.

Anot R. Zilnio, atlikėjo įvaizdis turi kodinį pavadinimą – „tautos dainius“.

„Atsineša dainą, sudainuoja ir susirenka daug simpatijų. Jis gali [gerai] padainuoti, turi gražią dainą“, – sako muzikos apžvalgininkas.

Praėjusį šeštadienį kartu su GeraiGerai kūrinį „More Than You Know“ pristačiusi Silvija Pankūnaitė, šį vakarą pasirodė viena ir atliko dainą „Real“.

R. Zilniui pasirodė, kad daina nepalieka pakankamai vietos atsiskleisti balsui.

„Renkantis tarp dviejų dainų, kurias šiemet pristatote, daina su GeraiGerai, ją pastiprinus, yra geriau“ , – teigia R. Zilnys.

L. Somov nuomone, daina puiki, tik norėtųsi stipresnės vokalo ekspresijos, tai pagyvintų dainą, ji taptų stipresnė.

Grupė „El Fuego“ „Eurovizijos“ konkurse prisistato su daina „I Do Believe“. Beje, tai daina, parašyta grupės nario Pauliaus Bagdanavičiaus žmonai.

V. Rumšo teigimu, šis kūrinys iškart nuskrenda į moterų širdis. Be to, nėra žmonių, abejojančių šios grupės vokaliniais sugebėjimais.

„Tai taip gilu ir didinga, kad labai greitai pradedi galvoti, gal reikėtų viską padaryti truputį paprasčiau? Man norisi paprastesnės ir žemiškesnės šilumos“, – sako V. Rumšas.

A. Lukošius sako bandęs įsivaizduoti, kokį šokio judesį galėtų pasiūlyti šiai grupei.

„Siūlau nedaryti jokio, tik apsirengti būtų galima šiek tiek kitaip“, – pataria A. Lukošius.

Atlikėja Marija atliko kūrinį „This Love“.

A. Lukošius sako iškart savęs paklausęs, ar tokios dainos norėtų paklausyti mašinoje.

„Į klausimą kol kas negaliu atsakyti teigiamai. Šioje dainoje yra įprastų ir girdėtų dalykų. Tačiau, dažnai viskas prilauso nuo atlikėjo sugebėjimo sublizgėti“, – kalba jis.

Anot L. Somov, kūrinys – „super“, tai yra vienas stipriausių kūrinių ir atlikėja yra verta patekti į finalą.

Pasak R. Zilnio, tai, kaip daina vertinama, kartais priklauso, nuo to, koks žmogus yra scenoje.

„Tam tikra prasme, ši daina yra štampas, bet jei kūrinį dainuotų tarptautinė žvaigždė, sakytume, koks tai geras kūrinys. Turite kabinančią ir įsimenančią popdainą“, – pastebėjo R. Zilnys.

Rasa Kaušiūtė prisistatė su kūriniu „Silence“.

Anot R. Zilnio, tai susimąstyti verčianti daina, nors tekstas gana abstraktus.

„Tačiau „Eurovizijoje“ šiemet nebus ekranų ir vaizdo projekcijų, tad galvoju, kaip viskas atrodys, kai šių projekcijų nebebus“, – kalba R. Zilnys.

A. Lukošius sako, kad jam labai patinka vokalistės balsas.

„Dainoje norėjosi dar daugiau ramybės, norėjosi daugiau kontrasto. Reikia kurti labai stiprią dainos dinamiką“, – mano A. Lukošius.

Grupė „The Roop“ pirmieji paskelbė apie dalyvavimą „Eurovizijos“ atrankoje. Jų daina vadinasi „Yes I Do“.

L. Somov pradžiugino, kad vaikinai sukūrė roko grupės įvaizdį.

„Dainoje besikartojanti frazė įsimena. Daina pozityvi, ji gerai nuteikia ir manau yra labai tinkama „Eurovizijai“, – kalba jis.

A. Lukošius sako šioje dainoje labiausiai jautęs nuotaiką.

„Daugelis žmonių turbūt nelabai klauso teksto, bet jie turi pagauti nuotaiką. Man tiesiog patiko ši daina“, – teigia jis.

„Lietuvos balso“ nugalėtoja Monika Marija laikoma viena perspektyviausių Lietuvos atlikėjų. Į „Euroviziją“ ji eina su daug aistrų ir kalbų sukėlusia E. Jennings daina „Truth.“

R. Zilnio teigimu, šis pasirodymas yra staigmena. Jei Monika Marija keliaus į „Euroviziją“, ją galėtų laimėti labiau balsu, o ne daina.

„Įspūdingiausia, kai imate kai kurias natas ir rodote balso galią. Įžanga galbūt buvo šiek tiek sudėtinga, bet paskui jūsų balsas atsivėrė. Nebūtų sąžininga sakyti, kad jau turime kūrinį laimėtoją, kurį siųsime šiais metais, bet būsite labai stipri kandidatė“, – neabejoja R. Zilnys.

V.Radžiūno (LRT) nuotr.

L. Somov sako, akd džiaugiasi matydamas Moniką Mariją „Eurovizijos“ atrankoje.

„Buvau nusiminęs, kad Erica nedalyvaus konkurse. Ji stiprus atlikėjas, bet esi visiškai verta stoti į jos vietą. Užauginai dainos kulminaciją. Moki ir sugebi įsijausti į dainas, esi tikra atlikėja“, – pagyrimų negailėjo L. Somov.

„Euroviziją“ žiūrėkite šeštadienį 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ.