Legendinė amerikiečių atlikėja L. Anderson surengs koncertą Lietuvoje

Dainininkė, kompozitorė, o ir aktorė, režisierė, skulptorė, rašytoja, poetė bei performansų kūrėja atvyksta su projektu „The Language of the Future“, kuriame nemažą dalį užims žymiausi L. Anderson kūriniai, išgarsinę ją 1980–1990 m.

Visą pasaulį savo darbais pavergusi atlikėja daugybę gerbėjų turi ir Lietuvoje. Labiausiai ji išgarsėjo savo multimedijos projektais, inovatyviu technologijų naudojimu ir unikalia vokaline technika, kurioje girdėti artroko, eksperimentinės muzikos ir „kalbamojo“ dainavimo stilistika. Didžiausią pripažinimą jai atnešė legendinis kūrinys „O Superman“ (1981), Jungtinėje Karalystėje pakilęs į antrąją klausomiausių kūrinių sąrašo vietą. Sensacija tapo ir pirmasis L. Anderson albumas „Big Science“ (1982), o po „Mister Hearbreak“ (1984), „Strange Angels“ (1989), „Bright Red“ (1994) ir „Life on a String“ (2001) pasirodymo atlikėja išgarsėjo kaip unikalaus, su niekuo pasaulyje nesumaišomo stiliaus menininkė. Taip pat didžiulės sėkmės sulaukė ir jos režisuotas filmas-koncertas „Home of the Brave“ (1986).

Šiuolaikinės technologijos lemia L. Anderson kūrybos įtaigumą ir futuristinį atspalvį, tačiau tuo pačiu menininkė ne kartą yra sakiusi, jog dideliems dalykams sukurti ne visuomet būtini šiuolaikiškiausi prietaisai. „Technologijos – tai laužas, aplink kurį mes pasakojame savo istorijas“, – ji pasakojo viename savo interviu. Dažnai L. Anderson kūrybos atspirties tašku tampa tekstas, originali kalba, įtraukiama į išmoningą sceninį vyksmą. Išskirtinumo jos pasirodymams suteikia netradicinių instrumentų naudojimas – ji groja įvairiais elektroniniais klavišiniais instrumentais, taip pat pačios sukurtu „tape-bow“ elektriniu smuiku ir beveik 2 m ilgio „talking stick“ – garsus kartojančia mašina. L. Anderson naujais leidiniais ar programomis savo gerbėjų dažnai nelepina, todėl kiekvienas naujas įrašas ar koncertinis turas sukelia milžinišką susidomėjimą.

Per ilgametę karjerą L. Anderson bendradarbiavo su daugybe žymiausių pasaulio menininkų. Tarp jų – Peteris Gabrielis, Jeanas Michelis Jarre'as, Brianas Eno, Phillipas Glassas, Bobby McFerrinas, Al Jarreau. Tarp jos kūrybinių partnerių – ir kultinės eksperimentinio roko grupės „The Velvet Underground“ lyderis Lou Reedas, buvęs ilgamečiu menininkės gyvenimo draugu.

2003 m. L. Anderson tapo pirmąja menininke, kuriai NASA leido lankytis savo patalpose – šios patirties įkvėpta ji sukūrė performansą „The End of the Moon“. 2004 m. ji buvo pakviesta dalyvauti Atėnų olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje. 2016 m. L. Anderson įvertinta Yoko Ono prizu, o praėjusiais metais kartu su Cien-Chen Huang jos sukurtas virtualios realybės filmas „Chalkroom“ Venecijos kino festivalyje buvo pripažintas geriausiu virtualios realybės filmų kategorijoje.

Laurie Anderson koncertas – spalio 20 d. Vilniaus kongresų rūmuose. Bilietai platinami bilietai.lt kasose ir internete.