L. Adomaitis su žmona dukrai išrinko lietuvišką vardą

Socialiniame tinkle "Facebook" muzikos atlikėjas trečiadienio popietę rašė, kad dar vasarą renkant būsimai dukrytei vardą, jis su žmona ilgai ieškojo prasmės ir gražaus skambesio.

"Dar labai norėjome, kad vardas būtų lietuviškas. Kadangi daug keliavome drauge su vaikeliu, kol jis dar buvo mamos pilvelyje – vis džiaugėmės giedru dangumi. Italijos kalnuose buvome arti mėlyno dangaus, o Čilėje, visai šalia Ramiojo vandenyno, nebuvo dienos be saulėtų vakarų. Vėjelis glostė mūsų plaukus ir mintis. Paskui mes grįžome į Lietuvą ir visą laukimosi etapą turėjome nepaprastai karštą vasarą, kuomet daug laiko leidome gamtoje, sodyboje bei Nidoje prie mūsų nuostabios jūros", – saulės spindulių suteiktą palaimą prisiminė muzikantas.

P. Vyco nuotr.

"Nebuvo dienos be saulės. Taigi mes prisijaukinome mintį, kad mums labai patinka Saulės vardas. Mudu su Irma kalbėjome, kad kai rudenį gims mūsų dukrelė, ir už lango verks apniukęs dangus – mums namuose ir toliau švies Saulė. Tik gimus mažylei ir pažiūrėję į ją nutarėme, kad šis vardas jai beprotiškai tinka – ji mūsų indėniukė, keliauninkė, kartu su mumis pabuvojusi ypatingai saulėtuose kraštuose. Saulė – tai, ko mes laukiame visur ir visada. Ir kas galėjo pagalvoti, ji net gimti panoro per savo vardo dieną, nors prisiekiu, mes to net nežinojome. Spalio 20 d. yra Saulės vardo diena, o mūsų mažytė gimė vos valanda vėliau naktį iš 20 į 21 d. Tai buvo mums ženklas, kad Saulės vardo ji pati nori", – L. Adomaitis teigia, kad šio nuostabaus vardo reikšmė – Dievo išmelstoji.

"Prisipažinsiu: mes labai meldėmės, kad mūsų Saulė mus pasirinktų. Ji atkeliavo pas mus! Ir, žinokit, jau padovanojo pirmuosius savo šypsnius, kurie mums yra tikri ir labai šildantys spinduliukai", – jautriai rašė pirmagimio sulaukęs tėvas.