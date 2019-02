Kur legaliai žiūrėti filmus internete? (2 dalis)

„Telia“ TV

Kaina skiriasi priklausomai nuo kanalų kiekio, kurį pasirenkate, ir tuo metu galiojančių nuolaidų. Tikrinome galiojant kalėdinėms nuolaidoms. Kainos buvo 6, 12 ir 16 eurų. HBO galima žiūrėti už 6,90 euro per mėnesį. Pirmąjį mėnesį paslaugą galima išbandyti nemokamai.



Ką žiūrėti. Išmanioji „Telia“ televizija. Tai vieta, kur šių metų balandį galėsime legaliai žiūrėti „Sostų karų“ paskutinį sezoną. Ši platforma save daugiausia išsireklamavo kaip vienintelę vietą, kur galima žiūrėti HBO kanalo produkciją. Tačiau čia taip pat rasite ir gausybę kitų kanalų ar filmų bei serialų videonuomos skiltyje. Daugiausia tai populiarieji filmai, tačiau yra ir „Kino pavasario“ filmų skiltis. Yra ir lietuviškų filmų, tokių kaip „Stebuklas“ ir „Šventasis“, tačiau šalia ir „Poilsiautojai: pavydo žaidynės“. Tik vienas trūkumas – jei gerai supratau, norėdamas pasinaudoti šia paslauga turi turėti televizorių...

„Žmonės cinema“

Kaina. Mokama už vieną filmą. Kainos skiriasi: 4,99 ar 2,79 euro. Sumokėjus už filmą, jį reikia peržiūrėti per 30 dienų, o pradėjus ir sustabdžius – per 48 valandas.

Ką žiūrėti. Tai su „Žmonių“ žurnalu susijungusi ir jo vardą prisiėmusi bei atsinaujinusi „Epasaka.lt“. Tiesą sakant, naujoji versija nuo ankstesnės nelabai kuo skiriasi, galbūt navigacija puslapyje kiek paprastesnė. O filmų, kaip ir anksčiau, čia tikrai daug. Daugelis jų labiau orientuoti ne į populiariojo, bet į kiek rimtesnio kino mėgėjų auditoriją. Tiek naujausi, ką tik kino teatruose ir festivaliuose rodyti filmai, tiek filmai vaikams, lietuviški filmai. Jei dar nematėte, rekomenduočiau filmus „Šventojo elnio nužudymas“, „Kita vilties pusė“, „Floridos projektas“, „Shut Up And Play The Piano“, „Telma“, „Vasara, 1993-ieji“ ir t.t. Čia yra ir žurnalo prenumeratoriams skirta zona, kur jie tam tikrą turinį gali žiūrėti nemokamai.

„TV PLAY Premium“

Kaina 6,99 euro per mėnesį. Pirmos 30 dienų nemokamai. Galima užsisakyti „Šeimos paketą“ už 9,99 euro per mėnesį, kuris skirtas sporto mėgėjams ir leidžia stebėti sporto rungtynes tiesiogiai.

Ką žiūrėti. Tai dar viena pavadinimą pakeitusi platforma, anksčiau ji vadinosi „Viaplay“. Tai bene didžiausia legalaus turinio pasirinkimą siūlanti platforma Lietuvoje, kuri į mūsų šalies rinką ir orientuota. Didžiąją dalį turinio sudaro populiarieji Lietuvos ir užsienio filmai, ir čia rasite keletą populiarių užsienio ir lietuviškų serialų, yra filmų rusų kalba, filmų vaikams, dokumentikos filmų ir serialų, galima žiūrėti sporto rungtynes, tačiau galima rasti ir „Oskarams“ nominuotų, Europos kino ar jau klasika tapusių populiarių filmų kaip „Jausmų galia“, „Šių dienų apokalipsė (režisieriaus versija)“, „Pabėgimas iš Šoušenko“, „Meilė“, „Didis grožis“ ar „Sauliaus sūnus“. Turinys šiame puslapyje nuolat atnaujinamas.

Nepriklausoma sinemateka

Kaina. Nemokamai.

Ką žiūrėti. Čia galima pamatyti restauruotus poetinės lietuvių dokumentikos filmus, kurtus sovietmečiu ir nepriklausomoje Lietuvoje. Svetainėje patalpinti Almanto Grikevičiaus, Roberto Verbos, Henriko Šablevičiaus, ankstyvieji Audriaus Stonio ir kitų kūrėjų filmai. Šie filmai rodomi su angliškais subtitrais. Prie kai kurių filmų siūloma funkcija žiūrėti filmą su Lietuvos kino teoretikų ir kitų žinomų kino žmonių komentarais. Tai, kaip teigia puslapio aprašymas, VšĮ „Meno avilys“ projektas, kurio tikslas – suteikti galimybę žiūrėti filmus kokybiškai, su restauruotu vaizdu ir garsu, susipažinti su įvairiapuse Lietuvos kino ir kultūros istorija.

„CinemaClub“

Kaina. Mokama už vieną filmą. Kainos nuo 2 iki 5 eurų už peržiūrą. Vėliau žadama pasiūlyti ir prenumeratos funkciją.

Ką žiūrėti. Tai nauja, sausį startuojanti lietuviška filmų platforma, kurioje bus galima rasti ir lietuviškų, ir užsienietiškų filmų. Šiuo metu čia galima rasti daugiau populiarių žanrinių filmų, tokių kaip „Paskutinės dienos Marse“, „Svetima šalis“, „Somalio piratai“, „Oskaruose“ pasižymėjusį „Aš esu Tonia“, iš lietuviškų – „Zero 2“, kelios „Gauto iškvietimo“ dalys‚ „Aš žvaigždė“ ir t.t. Yra ir filmų vaikams. Tačiau, kaip teigia puslapio įkūrėjai, šiuo metu deramasi su įvairiais platintojais, todėl tikimasi, kad filmų čia sparčiai daugės, taip pat bus galima pažiūrėti ir arthouse kino. Serialų kol kas nebus. Daugumą filmų bus galima pažiūrėti originalo kalba su lietuviškais subtitrais, kai kurie filmai bus įgarsinti lietuvių kalba.

„Short of The Week“

Kaina. Nemokamai.

Ką žiūrėti. Ši svetainė tikriausiai seniai žinoma trumpametražių filmų mėgėjams. Čia jų tūkstančiai, iš viso pasaulio, pačių įvairiausių žanrų, tačiau jie kruopščiai atrinkti ir dauguma jų verti dėmesio. Naujienų skiltyje galima pamatyti ir trumpametražių filmų, atkeliaujančių iš tarptautinių festivalių, tokių kaip Sandanso ar Toronto. Tai puslapis, siūlantis leistis į kino paieškas. Trumpametražiai filmai kartais gali pasiūlyti daug įdomesnių ir keistesnių kelionių nei ilgametražiai. Tai ir puiki proga susipažinti su trumpametražių filmų tendencijomis pasaulyje.

„New York Times. Op-Docs“

Kaina. Nemokamai.

Ką žiūrėti. Šią gana neblogai paslėptą VOD pavyko surasti, kai buvo pristatoma, kad šioje „New York Times“ Video „Opinion“ skiltyje, vadinamoje „Op-Docs“, rodomas Maite Alberdi ir Giedrės Žickytės filmas „Aš čia tik svečias“ (jį iki šiol čia galima pažiūrėti). Jis draugiškai įsiterpęs tarp kitų aštrias ar / ir svarbias temas liečiančių originalių trumpametražių dokumentinių filmų, pelniusių dėmesio ar / ir apdovanojimų įvairiuose festivaliuose. Vos atsidarius šią skiltį, iškart į akis krenta dokumentinis filmas „Ten Meter Tower“, kuriame komiškai, bet kartu žmogiškai vaizduojami nuo bokštelio baseine nušokti bijantys žmonės. Rekomenduočiau ir iš archyvinių vaizdo ir garso įrašų bei nuotraukų ar tiesiog daiktų nuotraukų sukonstruotą filmą apie svajonę kurti filmus „My Dead Dad`s Porno Tapes“.

Archive.org

Kaina. Nemokamai.

Ką žiūrėti. Norite legaliai pažiūrėti klasikinį, gal net begarsį kiną? „Feature Films“ skiltyje iš pirmo žvilgsnio slypi tiesiog neišsemiami senųjų filmų, ypač Charlie Chaplino, lobynai.

„Mosfilm“ youtube.com kanalas

Kaina. Nemokamai.

Ką žiūrėti. Didžiausios ir seniausios Rusijos kino gamybos kompanijos „Mosfilm“ archyvas internete nemokamai. Čia ir naujesni rusiški, ir Sovietų Sąjungoje sukurti filmai. Šioje paskyroje rasite ir kai kuriuos Andrejaus Tarkovskio, ir nuostabų Marleno Chucijevo filmą „Liepos lietus“. Tik, deja, beveik visi filmai čia rusų kalba, keli turi angliškus subtitrus. Jei mokate skaityti kirilicą, gerai paieškoję surasite ir galėsite pasižiūrėti dar daugiau vertų paminėti filmų.

„Indie Flix“

Kaina 4,99 JAV dolerio per mėnesį. Pirmos 7 dienos nemokamai.

Ką žiūrėti. Nedidelė indie filmams dedikuota platforma. Daugiausia dėmesio čia skiriama socialinį poveikį skatinantiems filmams. Čia galima rasti tiek pilnametražių, tiek trumpametražių vaidybinių, animacinių ir dokumentinių filmų, jie čia suskirstyti pagal žanrus – nuo dramų iki sci-fi. Deja, čia ne itin daug matytų pavadinimų, todėl filmų kokybės garantuoti negalime. Žinomų filmų daugiausia klasikos skiltyje. Nostalgiškai nudžiugino animacijos klasikos skiltis – čia yra tokie vaikystės animaciniai filmukai kaip „Kasparas – draugiškas vaiduoklis“ ar „Geniukas Vudis“.

„Le CiNéMa Club“

Kaina. Nemokamai.

Ką žiūrėti. Trumpametražiams arthouse filmams skirta platforma. Tiesa, čia siūloma tik po vieną trumpametražį filmą kas savaitę. Kai kurie jų ilgiau išlieka archyve, kai kurie ne. Tačiau jau rodytų trumpametražių filmų sąrašas tikrai intriguojantis. Čia tokių režisierių kaip Hong Sang-soo, Olivier Assayas, Gus Van Santo, Andrejaus Zviagintsevo, Rubeno Östlundo, Lynne Ramsay, Andrea Arnold, Harmony Korine`o ir kt. ankstyvieji darbai.

Ko tikimės ateityje

Šį rudenį buvo paskelbta, kad bus uždaryta „FilmsStruck“ platforma, žadama, kad vietoj jos startuos nauja, kurioje bus galima matyti daugybę ryškiausių pasaulio kino ir klasikos kolekcijos „Criterion Collection“ filmų. Naivu tikėtis, kad ji iškart veiks ir Lietuvoje. Na, bet mes lauksime.

Lietuvoje jau veikia beveik visos video-on-demand/ streaming platformos milžinės kaip „Netflix“, „HBO“ (nors ir ne „HBO Go“, bet ką jau padarysi), „Amazon Prime“, „Google Play“ ir t.t., todėl verta būtų tikėtis ir „Hulu“ atėjimo.

Verta paminėti, kad beieškant įvairių platformų, pavyko surasti ir vieną pavadinimu „Kanopy“. Ši yra nemokama ir turi veikti su bibliotekos kortele. Sąraše pavyko surasti keletą lietuviškų bibliotekų, tačiau negalime pasakyti, ar puslapis iš tiesų veikia net ir su jų skaitytojų kortelėmis. Kad ši platforma veiktų, bibliotekoms reikėtų pamėginti susisiekti su platformos kūrėjais.

Nuo redakcijos

Labai tikimės, kad mūsų skaitytojai gerbia autorių teises ir nesinaudoja piratinėmis svetainėmis. Beje, kaip tik šį rudenį buvo priimti svarbūs įstatymų pakeitimai, kurie autorių teisių gynėjams leis rimčiau pakovoti su piratais, tad šis sąrašas bus aktualus ir tiems, kurie iki šiol manė, kad siųstis filmus ar žiūrėti juos online piratinėse svetainėse yra nieko tokio.