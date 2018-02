Kur legaliai žiūrėti filmus internete?

„Netflix“

https://www.netflix.com/lt/

Kaina:

1 ekranas – 7,99 Eur už mėnesį

2 ekranai vienu metu ir HD kokybė – 9,99 Eur už mėnesį

4 ekranai ir ULTRA HD – 11,99 Eur už mėnesį

Pirmos 30 dienų nemokamai.

Ką žiūrėti: daugiausia siūlomo turinio sudaro amerikietiški indie arba klasikiniai filmai, tačiau galima rasti ir įvairiausiuose pasaulio kraštuose (nuo Europos šalių iki Indijos ir Pietų Korėjos) sukurtų juostų ar serialų. Daug originalaus, specialiai „Netflix“ sukurto turinio, tarp jų tokie serialai kaip „Stranger Things“, „13 Reasons Why“, „Dark“, „Love“ ar Sandanso kino festivalį laimėjęs filmas „I Don't Feel at Home in This World Anymore“, Kanų kino festivalio konkursinėje programoje rodytas filmas „Okja“, naujas „Frances Ha“ režisieriaus Noah Baumbacho filmas „The Meyerowitz Stories“ ir daugybė kitų.

„Google Play“

https://play.google.com/store

Kaina: siūlo įsigyti ar žiūrėti internete mokant už atskirą filmą. Įprasta kaina už vieną svyruoja nuo 1,99 iki 3,99 Eur. Kai kuriuos filmus siūloma tik įsigyti, kai kurie jų kainuoja ir keliolika eurų.

Ką žiūrėti: naujausi ir klasikiniai filmai, daugiausia blokbasteriai ar kiti populiarūs filmai. Nuo „Jurrasic Park“, „Forrest Gump“, „Hario Poterio“ iki „Dunkirk“, „Baby Driver“ ar „It“.

„Amazon Prime Video“

https://www.primevideo.com

Kaina: 5,99 Eur už mėnesį. Bet šiuo metu galioja pasiūlymas, kad pirmi šeši mėnesiai – 2,99 Eur už mėnesį.

Pirmos 30 dienų nemokamai.

Ką žiūrėti: galima rasti kuo įvairiausio turinio – nuo klasikos iki naujausių populiarių filmų. „Taxi Driver“, „Moonlight“, „Manchester By The Sea“, „Nightcrawler“, „Enternal Sunshine of Spottless Mind“, „The Big Sick“, „Big Fish“, serialai: „American Gods“, „The Man in High Castle“, „Mr. Robot“ ir daugybė kitų dalykų. Kuriamas originalus turinys, vienas naujausių dėmesio vertų serialų – populiariu Chriso Krauso to paties pavadinimo romanu paremtas serialas „I Love Dick“, taip pat „The Marvelous Mrs. Maisel“, „Mozart in the Jungle“ ir pan.

„iTunes“

http://www.apple.com/itunes/

Kaina: veikia panašiai kaip „Google Play“ – mokate už filmą, serialo sezoną ar epizodą. Su serialais siūlomi ir kitokie planai (daugiau informacijos apie tai „iTunes“ parduotuvėje).

Ką žiūrėti: populiariausius filmus, kuriuos neseniai pražiopsojote (arba nebūtinai) kino teatre ar kino festivaliuose. Pvz.: „Snowden“, „The Handmaiden“, „Knight of Cups“, „Mustang“, „Arrival“, „The Lobster“, „American Honey“ ir daugybė kitų. Serialų pasirinkimo mažiau – siūlomi panašūs kaip ir „Netflix“ ar anksčiau išleisti populiarūs serialai, tokie kaip „Lost“, „Breaking Bad“, „Gotham“, „Vikings“, „Fargo“ ir t.t.

„Viaplay“

https://viaplay.lt/

Kaina: 6,99 Eur už mėnesį. Pirmos 30 dienų nemokamai.

Ką žiūrėti: tai, ko gero, didžiausią pasirinkimą Lietuvoje siūlanti platforma, labiausiai iš visų orientuota į Lietuvos rinką – didžioji dalis turinio yra išversta į lietuvių kalbą. Yra ne tik amerikietiškų, bet ir lietuviškų, rusiškų filmų ir serialų. Daugiausia pastarųjų metų populiariųjų filmų, tiek blokbasterių, tiek kiek meniškesnių, pvz., „Oskarų“ laureatų. Klasikos čia kol kas nėra, yra vienas kitas labiau arthouse ar indie filmas. Daugiausia filmų, serialų pasiūla gerokai mažesnė. Filmai, kuriuos būtų verta pažiūrėti šioje platformoje ir kurių galbūt dar nematėte: „Bruklinas“, „Nimfomanė“, „Amerikos mylimoji“, „Atkirtis“, „Sensacija“, „Mėnesienos karalystė“. Serialai: „Tvin Pyksas“ (ir naujausias jo sezonas), „Gera žmona“, „Jaunasis popiežius“, „Reklamos vilkai“ ir kt.

„TV3 Filmai“

http://filmai.tv3.lt/

Kaina: nemokamai

Ką žiūrėti: populiarius užsienio ir lietuvių filmus bei koncertus. Kitaip tariant, čia rasi tai, ką rodo TV3. Mes radome „Atkirtį“, „Pabėgimą iš Šoušenko“, „Penktąją valdžią“. Filmai rodomi ribotą laiką, jie nuolat keičiasi, todėl mūsų rekomenduotų, deja, galite ir nerasti. Bet paieškoti verta.

„Kino fondas“

http://www.kinofondas.lt/

Kaina: mokama už vieną filmą. Kainos svyruoja tarp 1,49 ir 2,49 Eur. Yra ir nemokamų.

Ką žiūrėti: daugiau nei 350 lietuviškų filmų. Daugybė naujausių lietuvių filmų, pradedant „Aurora“ ar „Karalių pamaina“, baigiant komerciniais filmais, tokiais kaip „12 kėdžių“. Mes rekomenduojame prisiminti arba, jei nematėte, pažiūrėti tą pačią „Aurorą“, „Artimas šviesas“, „Adomas nori būti žmogumi“, trumpametražius: „Aš tave žinau“, „Dešimt priežasčių“, „Lernavan“, čia galima pamatyti naujausią Karolio Kaupinio trumpametražį filmą „Budėjimas“.

„Epasaka“

http://e.kinopasaka.lt/lt

Kaina: mokama už filmo peržiūrą. Filmų peržiūrų kainos varijuoja: trumpametražis – 1,49 Eur;

senesnis pilnametražis – 2,99 Eur; naujausi pilnametražiai (tuo metu rodomi kine) – 5,50 Eur.

Išsinuomotą filmą reikia peržiūrėti per 48 valandas.

Ką žiūrėti: pasirinkimas čia gana platus – nuo lietuviškų filmų kolekcijų ar trumpametražių filmų iki „Oskarų“ nominantų ar naujausių (ir nebūtinai) europietiškų filmų. Tai filmai, kuriuos rodė, ar įsivaizduotumėte rodomus „Pasakos“ kino teatre. Tik jis persikelia į ten, kur tik panorėsite. Jei dar nematėte, galima žiūrėti: „Kvadratą“, „Gerą laiką“, „Baltą Dievą“, „Seklius vandenis“, „Tonį Erdmaną“, „Patersoną“, „Ateitį“, „Naujienas iš Marso planetos“, „Mano karalių“, „Amžinai kartu“ ir daugybę kitų puikių filmų.

„LTFilms.lt“

http://www.ltfilms.lt

Kaina: nuo 0,58 Eur iki 1 Eur už peržiūrą.

Ką žiūrėti: autorinis lietuvių kinas. Pasirinkimo mažiau nei „Kino fonde“, kai kurie filmai kartojasi, galima rasti tokius trumpametražius ir ilgametražius lietuvių kūrėjų filmus kaip „Balkonas“, „Šanxai Banzai“, „Kiaušinis“, „Kelių eismo taisyklės“, „Kalnai, kalnai“, taip pat jau anksčiau minėtus „Lernavan“, „Aš tave žinau“ ir daugybę klasika jau tapusių lietuviškų vaidybinių bei dokumentinių ilgametražių filmų.

„LRT Mediateka“

http://www.lrt.lt/mediateka

Kaina: nemokamai.

Ką žiūrėti: tai lietuviško kino ir televizijos lobynas, kur galima praleisti tikrai daug laiko. Iš filmų ar serialų siūlome pažiūrėti ar prisiminti „Vaikus iš Amerikos viešbučio“, „Mano mažytę žmoną“, daugybę Algimanto Puipos filmų, iš kurių būtina pamatyti „Amžinąją šviesą“, Vytauto Žalakevičiaus filmą „Atsiprašau“ ir jau minėtą „Adomas nori būti žmogumi“, Gyčio Lukšo „Vasara baigiasi rudenį“, Almanto Grikevičiaus „Faktą“, Arūno Žebriūno „Riešutų duoną“, „Paskutinę atostogų dieną“ ir daugybę daugybę kitų puikių lietuvių filmų. Taip pat legendiniai ir naujausi LRT serialai. Galite rasti ir „Gimines“, ir „Dvynukes“ ar netgi „Nepaprastus Tučkaus ir jo viršininko nuotykius”.

„Mubi“

https://mubi.com/

Kaina: 5,99 Eur už mėnesį arba 3,99 Eur už mėnesį mokant iškart už metus.

Pirmos 30 dienų nemokamai. Mokama tik prenumerata, o pats puslapis veikia nemokamai. Jis taip pat veikia kaip filmų duomenų bazė, kur galima reitinguoti peržiūrėtus filmus, dalytis savo nuomone apie juos, susidėlioti filmus į sąrašus ir pan. O skiltyje „Notebook“ galima rasti analitinių sinefilų dienoraščių apie kiną.

Ką žiūrėti: tai autorinio kino užuovėja. Festivaliuose pripažinti ar kino klasika tapę kino kūriniai. Filmų sąrašas nėra labai ilgas, bet yra atnaujinamas kasdien. Filmai rodomi kurį laiką, vėliau juos pakeičia kiti. Rengiant šį tekstą buvo galima pamatyti Jono Meko „Reminiscences of A Journey To Lithuania“, Agnès Varda „Gleaners & I“, Saverio Constanzo „The Solitude of Prime Numbers“, Olivier Assayas „Irma Vep“, keletą prancūzų režieriaus Christophe'o Honoré filmų ir t.t. Užkietėjęs sinefilas tikrai ras ką pažiūrėti.

„Festival Scope“

https://www.festivalscope.com/

Kaina: nemokamai.

Ką žiūrėti: tai kino festivalių lankytojų rojus internete. Naujausi autoriniai festivaliuose ką tik rodyti filmai iš viso pasaulio. Tik jų nėra daug. Kai kurie filmai rodomi iki tam tikros datos, kiti – ilgiau. Rengiant straipsnį buvo rodomas vienas ryškiausių 2016 m. „Kino pavasario“ filmų – „Aloys“. Pažiūrėkite! Taip pat veikia puslapio „Pro“ versija, skirta festivalių programų sudarytojams.

„Guide Doc“

https://www.guidedoc.tv/

Kaina: 2,99 Eur už savaitę; 4,99 Eur už mėnesį; 49,99 Eur už metinę prenumeratą.

Ką žiūrėti: tai dokumentinių filmų pastogė. Žiūrėti: „Last Men in Aleppo“, „Safari“, „Efterklang. The Ghost of Piramida“, „Fassbinder: Love Without Demands“, „The Act of Killing“, „Olmo and the Seagull“, „The Ambassador“, „Steam of Life“, galima rasti ir nemažai lietuvių dokumentikos kūrėjų filmų.

Kiti:

„MeGoGo“

http://megogo.net/lt

Orientuotas į rusišką turinį, serialus ir laidas. Yra ir amerikietiškų bei europietiškų filmų. Dalis turinio – nemokama, galima žiūrėti neprisiregistravus, dalis mokama – veikia prenumeratos principu, veikia premijų sistema.

„FilmDoo“

https://www.filmdoo.com/

Britiška platforma, kurioje galima rasti pačio įvairiausio žanro filmų iš 125 pasaulio šalių.

„Snag Films“

http://www.snagfilms.com/

Nemokama dokumentinių ir independent filmų, kurių, kaip teigiama platformos puslapyje, čia netgi apie 5 tūkst., platforma. Sąrašas atnaujinamas kas mėnesį.

„Vimeo on Demand“

https://vimeo.com/ondemand/

Kino kūrėjai čia gali talpinti savo pilnametražius ir trumpametražius filmus ar serialus bei prašyti už tai tam tikro mokesčio.

„Baltic View“

http://balticview.online

Veikia ir kaip „Vimeo“ kanalas, ir kaip atskira platforma. Kino iš Baltijos šalių erdvė. Daugiausia trumpametražiai filmai, nors yra ir pilnametražių dokumentinių filmų. Daugiausia nemokami, tačiau už kai kurių peržiūras reikia mokėti. Galima rasti įdomių, kitose lietuviškose platformose nededamų filmų.

„DAFilms“

https://dafilms.com/

Čekiškas dokumentikos kino teatras internete. Filmai tiesiai iš kino festivalių.

„Experimental Film Society“

http://www.experimentalfilmsociety.com/

Eksperimentiniai trumpo ir ilgo metro filmai. Jų šiuo metu jų čia apie 50.

Tiek aktualių platformų šįkart radome. Tikime, kad ieškant panašių Lietuvoje veikiančių platformų, jų galima rasti ir dar daugiau.

Taip pat kadangi kartais tą patį filmą ar serialą galima rasti keliuose puslapiuose, lengviausia susekti, kas kokioje populiarioje platformoje už geriausią kainą naudojantis „Just Watch“: https://www.justwatch.com/lt.

Norime atkreipti dėmesį, kad internete veikia daugybė internete filmus siūlančių žiūrėti lietuviškų ir ne tik platformų, kurios yra piratinės. Geriausiai nelegalius puslapius galite atskirti pagal tai, kad juose norint peržiūrėti filmą naujose naršyklės kortelėse ar languose dažniausiai atsidaro papildomos reklamos ir reklamjuostės, dažnai prašoma paremti svetainę, pirkti VIP narystę, aukoti SMS, kt. būdais prašoma pinigų serveriams ir komandai išlaikyti, nurodoma įvairi filmų kokybė. Legaliuose puslapiuose Teisių turėtojas deda ir platina tik aukštos rezoliucijos filmus, legaliose platformose paprastai yra abonementinis mokestis arba filmai rodomi nemokamai. Puslapio www.inac.lt skiltyje „Žiūrėk legaliai“ galite rasti daugiau informacijos, kaip atskirti legalias platformas nuo nelegalių.

Filmų pavadinimai šiame tekste nurodyti kalba, kuria juos galima rasti kiekvienoje aptariamoje platformoje.

Parengta remiantis Intelektinės nuosavybės apsaugos centro INAC, Asociacijos LATGA, KINFO, kino teatro „Pasaka“ informacija.