Kultinė švedų grupė leisis į turą po Lietuvą su Jazzu

Muzikos pasaulyje gerai pažįstamo muzikanto Oscaro Simonssono grupė KOO („Koop Oscar Orchestra“) susikūrė prieš trejus metus. Tačiau tikroji jos pradžia siekia dar 1995 metus, kai O. Simonssonas kartu su Magnusu Zingmarku įkūrė grupę „Koop“.

Dueto istorija įspūdinga. Per savo gyvavimo laikotarpį grupė „Koop“ išleido tris albumus – „Sons of Koop“ (1997 m.), „Waltz for Koop“ (2001 m.), už kurį gavo švediškąjį „Grammy“ apdovanojimą bei platininiu tapusį albumą „Koop Islands“ (2006 m.). 2010 m. muzikantai išleido ir geriausių dainų albumą.

Atlikėjai turėjo daugiau nei 500 koncertų, pasirodė geriausiose pasaulio scenose, o 2003 m. pagal jų melodijas sausakimša salė šoko ir Lietuvoje, festivalyje „Kaunas Jazz“. Geriausiai žinomos jų dainos „Koop Island Blues“ įvairios versijos „Youtube“ tinkle jau siekia 30 milijonų peržiūrų. Ši daina taip pat atsidūrė ir pirmoje JAV „Billboard“ elektroninės muzikos populiariausių įrašų sąrašo vietoje.

Įdomu tai, kad „Koop“ niekada neskyrė daug lėšų savo reklamai, nors jų gerbėjų gausu visame pasaulyje. Nuo pat pradžių žinia apie grupę sklido iš lūpų į lūpas. Ir jais žavisi iki šiol – „Spotify“ platformoje grupė turi daugiau nei pusę milijono klausytojų ir kiekvieną mėnesį šis skaičius tik auga.

„Koop“ gali pasigirti ir garsiomis vokalistėmis. Grupėje dainavo Švedijoje gyvenanti žymi norvegų atlikėja Ane Brun, norvegė Hilde Louise Asbjørnsen. Savo muzikinę karjerą čia pradėjo ir švedų elektroninės muzikos grupės „Little Dragon“ vokalistė Yukimi Nagano, kuriai turas kartu su talentinguoju duetu atvėrė daugybę muzikinio pasaulio durų.

2009-aisiais įvyko paskutinis „Koop“ koncertas. O. Simonssonas buvo pavargęs nuo muzikos ir norėjo atostogų. Tačiau šiuo laikotarpiu jis neapleido kūrybos ir rašė naujas dainas. Sugrįžti į didžiąją sceną po šešerių metų pertraukos jį įkvėpė „Youtube“ kanale atrastas saulėtą dieną moksleivių atliekamas kūrinys. Paprasta, šventei paminėti skirta instrumentinė daina jam priminė apie tikrąją muzikos prasmę.

Su viena geriausių Lietuvos atlikėjų J. Arlauskaite-Jazzu O. Simonssonas susipažino jo buvusios įrašų kompanijos „A&R“ dėka, kuri pasiūlė kartu su Juste kurti muziką.

„Deja, rašyti su kitais man nesiseka, tačiau tapome draugais ir manau, kad padėjau jai kituose dalykuose nei muzikos kūryba. Galbūt dariau įtaką jos požiūriui į muziką. Tuo pačiu metu supratau, kad grupė „Koop“ nebeegzistuoja. Turėjau keletą parašytų dainų, tačiau neturėjau dainininkės. Vieną vakarą, po kelių bokalų alaus, išdrįsau jos paprašyti atlikti keletą naujų dainų. Justė sutiko ir įrašėme keletą dainų fortepijonui ir vokalui“, – apie pažintį su Jazzu pasakoja „KOO“ įkūrėjas O. Simonssonas.

Kadangi pagrindinę vokalistę jau turėjo, O. Simonssonas subūrė talentingus Švedijos muzikantus ir sukūrė naują grupę. Prieš kelis metus „KOO“ debiutavo Lietuvoje ir nuo to laiko šviesia, šokti kviečiančia muzika džiugino klausytojus įvairiose pasaulio šalyse.

„Justė jau žinojo keletą „Koop“ dainų, tad ir atlikti jas jai sekėsi labai natūraliai ir lengvai. Esu įpratęs dirbti su džiazo vokalistėmis, tačiau Justė turi labai modernų balsą, kuris prasiskverbia pro viską. Pro radijo garsiakalbius ir pro širdis. Justė taip pat yra ir užburianti scenos asmenybė, kas man nėra naudinga, nes gaunu mažiau dėmesio. Ypač, kai groju Lietuvoje“, – tęsia O. Simonssonas.

„KOO“ repertuare – melomanams jau gerai pažįstami kūriniai iš ankstesnių „Koop“ albumų bei naujos dainos. Vienas tokių – singlas „Livs Psalm“, atspindintis naują grupės etapą ir pirmoji daina, kurią O. Simonssonas išdrįso parodyti Jazzu. Švelni, mokyklinį orkestrą primenanti melodija jau skambėjo visuose jų koncertuose, o 2017 m. spalį pasirodė ir dainos klipas.

