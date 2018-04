Kiprui „Eurovizijoje“ atstovaus hitais garsėjanti atlikėja

Popdainininkė ir aktorė E. Foureira gimė 1987-aisiais Albanijoje. Savo solinę karjerą ji pradėjo 2010-aisiais, tais metais išleido ir pirmąjį savo albumą, kuris netruko išpopuliarėti Graikijoje ir Kipre. 2010-aisiais, bendradarbiaujant su Danu Balanu, išleista E. Foureira daina „Chica Bomb“ tapo tikru vasaros hitu.

Pastaraisiais metais Eleni išleido singlus graikų ir anglų kalbomis, o 2017-aisiais, bendradarbiaujant su prodiuseriu A.M. SNiPE pasirodė naujas tarptautinis hitas – „Send For Me“.

Šalia muzikinės karjeros E. Foureira dalyvavo televiziniame projekte „So You Think You Can Dance“ kaip teisėja. Taip pat kurį laiką dirbo mados industrijoje.