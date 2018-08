Kino žvaigždė R. Redfordas atsisako aktorystės

„Niekada nesakyk niekada, tačiau aš gana tvirtai nusprendžiau, kad mano, kaip aktoriaus, karjera baigta“, - sakė 81-erių R. Redfordas JAV žurnalui „Entertainment Weekly“ apie savo naują filmą „Senis ir ginklas“ („The Old Man and The Gun“).

Aktorius vaidina kine nuo 21-erių. Filme, kuris JAV kino teatruose pasirodys rudenį, kalbama apie užkietėjusį bankų plėšiką Forrestą Tuckerį, kuriam vis pavyksta išvengti kalėjimo.

„Man buvo nuostabu vaidinti šį vaidmenį šiuo mano gyvenimo etapu“, - kalbėjo R. Redfordas. Nusikaltėlio F. Tuckerio, kuris realiai egzistavo, karjera truko per 60 metų.

Ar R. Redfordas tik atsisakys aktorystės, tačiau toliau dirbs režisieriumi, jis pasakyti nenorėjo. „Pažiūrėsime“, - teigė jis.

R. Redfordas išgarsėjo savo vaidmeniu filme „Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas“ („Butch Cassidy and the Sundance Kid“). Jis žinomas ir iš juostų „Neliečiamieji“ bei „Apgaulė“. Be to, R. Redfordas inicijavo Sandanso kino festivalį, kuris tapo vienu įtakingiausių pasaulyje. Prestižinį „Oskarą“ R. Redfordas atsiėmė 1981-aisiais kaip „geriausias režisierius“ už filmą „Paprasti žmonės“.