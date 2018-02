Kembridžo kunigaikštienės laukia juodos suknelės „dilema“

Jeigu vasario 18-ąją Londone raudonasis kilimas „pajuos“ taip, kaip tai atsitiko praėjusio mėnesio „Auksinių gaublių“ ceremonijoje, princo Williamo (Viljamo) sutuoktinei teks rinktis, ar prisidėti prie juodus apdarus pasirinkusių moterų, ar iš jų išsiskirti.

Karališkosios šeimos moterys paprastai nedėvi juodos spalvos drabužių, jeigu jie nėra jų gedulo išraiška. Be to, karališkoji šeima paprastai vengia dalyvauti visuomeniniuose protestuose.

Lydėdama princą Williamą, Britų kino ir televizijos meno akademijos prezidentą, į BAFTA apdovanojimus kunigaikštienė Kate „atsidurs diplomatiniame minų lauke“ ir turės spręsti „sudėtingiausią visų laikų dilemą“, skelbia laikraštis „Daily Telegraph“.

36 metų Kate, kuri balandį turėtų susilaukti trečio vaiko, praėjusių metų ceremonijoje vilkėjo juodą suknelę su baltomis gėlėmis.

Žurnalas „Hollywood Reporter“ pranešė susipažinęs su BAFTA viešnioms skirtu laišku, kuriame jos kviečiamos apsirengti juodai, demonstruojant solidarumą su „mūsų seserimis“ per „Auksinių gaublių“ teikimo ceremoniją Los Andžele.

„Mums atrodo svarbu padaryti pareiškimą ir pademonstruoti visuotinį solidarumą ir tai, kad ši problema nėra užmiršta“, – sakoma laiške.

„Apsirengimas juodai yra tvirtas, vienijantis ir paprastas pareiškimas – fizinė ir vizualinė išraiška mūsų solidarumo su seksualinį priekabiavimą ir išnaudojimą patyrusiais žmonėmis visose industrijose“, – nurodoma jame.

„Auksiniuose gaubliuose“ daugybė žvaigždžių pasirodė apsirengusios juodai, su labai menkais ir retai pasitaikančiais kitų spalvų proveržiais.

Tokiais drabužiais buvo siekiama atkreipti dėmesį į kino pramonėje ir už jos ribų įsivešėjusią lytinio išnaudojimo kultūrą, kurią atskleidė nederamu lytiniu elgesiu kaltinamo Holivudo magnato Harvey Weinsteino (Harvio Veinsteino) ir kitų veikėjų skandalas.

Britų laikraštis „Daily Mail“ BAFTA planuojamą akciją pavadino „padorumo demonstravimo tęsiniu“.

Dėl geriausios aktorės vardo apdovanojimuose varžysis Annette Bening (Anet Bening), Sally Hawkins (Sali Hokins), Frances McDormand (Fransis Makdormand) , Margot Robbie (Margot Robi) ir Saoirse Ronan (Sirša Ronan).

Allison Janney (Elison Džani), Lesley Manville (Lesli Manvil), Laurie Metcalf (Lori Metkalf), Kristin Scott Thomas (Kristin Skot Tomas) ir Octavia Spencer (Oktavia Spenser) buvo nominuotos „Auksiniam gaubliui“ už geriausią antro plano aktorės vaidmenį.

Net į 12 BAFTA apdovanojimų pretenduoja filmas „Vandens forma“ (The Shape of Water), aplenkęs po devynias nominacijas gavusius „Tamsiausią valandą“ (Darkest Hour) ir juostą „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).