Kelionė į Hamburgą: išpardavimų rojus, žuvų aukcionas ir pažintis su „The Beatles“

Didesnis pasirinkimas ir dar didesnės nuolaidos

Į Hamburgą sausio-vasario mėnesiais skuba ne tik Vokietijos gyventojai, bet ir turistai. Šiame mieste gausu parduotuvių – eidami nuo centrinės miesto geležinkelio stoties Rotušės link, rasite vieną didžiausių Europoje batų parduotuvių „Görtz“, vieną didžiausių pasaulyje elektronikos prekių parduotuvių „Saturn“, baldų ir kitų prekių namams centrą „Ikea“ bei firminių prekių išparduotuves „TkMaxx“.

Kylyje būtina apsilankyti išparduotuvių miestelyje „Raisdorf“, o Bremene – „Ochtum Park“, kuriuose rasite viską, pradedant rūbais ir avalyne, baigiant buitine technika ir namų ūkio prekėmis. Čia kainos prasideda nuo vieno euro. Kylyje taip pat nepraleiskite progos užeiti į prekybos centrą „Sophienhof“, kuriame įsikūrusi itin didelio ploto „Peek & Cloppenburg“ parduotuvė, prekiaujanti vyriškais, moteriškais ir vaikiškais „Hugo Boss“, „Aigner“, Adidas“, „Armani Jeans“, „Calvin Klein“ ir kitų garsių firmų drabužiais bei aksesuarais. Jei vertinate garsių prekių ženklų gaminius, būtinai apsilankykite ir „Europa Passage“ ar „Karstadt Sport“ parduotuvėse. Taip pat napamirškite sustoti pusiaukelėje tarp Kylio ir Hamburgo esančiame Neumünstero išparduotuvių miestelyje.

Apsipirkti Vokietijoje verta dar ir todėl, kad čia, kitaip nei Lietuvoje, nuolaidos dažnai taikomos ne tik praėjusio sezono, bet ir naujoms kolekcijoms, o sutaupyti galima net iki 70 proc. visų pirkinių vertės.

Miestas – žavingas ir žiemą

Hamburgiečiai savo miestą vadina gražiausiu pasaulyje. Nors jis garsėja gausiais vandens telkiniais, uostais ir žydinčiais parkais, čia yra ką veikti ir žiemos metu. Taigi, jei po sėkmingų pirkinių dar turėsite jėgų, būtinai aplankykite keletą įdomiausių Hamburgo vietų. Žinoma, būtina pamatyti didžiulį šio miesto uostą, esantį prie Elbės upės, o taip pat verta pereiti senuoju Elbės tuneliu, vedančiu nuo uosto miesto link. Šis tunelis jau šimtmetį jungia du upės krantus ir yra beveik pusės kilometro ilgio.

Kita lankytina Hamburgo vieta – miesto rotušė ir Alstero ežeras. Pačiame miesto centre esančioje Rotušės aikštėje dėl pastatų architektūros galima pasijusti tarsi atvykus į Italiją, nes Hamburgo rotušė pastatyta pagal Venecijos rotušės pavyzdį.

Menininkų kvartale, Schulterblatto gatvėje turistai traukia į daugybę mažų butikų, kuriuose galima rasti originalių sendaikčių. Reeperbahno rajone, garsėjančiame naktiniu gyvenimu, rasite melomanų mėgstamą muzikos klubą „Indra“, kuriame šešiasdešimtaisiais savo karjerą pradėjo tuomet dar mažai kam žinomas jaunuolių kvartetas iš Liverpulio – „The Beatles“ – vėliau tapęs tikra popmuzikos legenda. Daugybė iki paryčių veikiančių naktinių klubų – St. Paulio gatvėje, pavyzdžiui, „Grosse Freiheit 36“, kuriame jau keturis dešimtmečius vyksta įspūdingi gyvos šiuolaikinės muzikos koncertai. Jei planuojate paragauti tradicinio vokiško maisto, užsukite į restoraną „Erika Eck“, kuriame gausite sočių mėsos patiekalų, taip pat ir didžiulį klasikinį „Wiener schnitzel“.

Hamburgo pasididžiavimas – vienas seniausių Europoje šviežios žuvies turgus po atviru dangumi. Tarsi aukcione čia galite siūlyti savo kainas, už kiek pageidautumėte įsigyti tik ką iš jūros ištrauktą žuvį, ir dėl geriausio laimikio rungtis su kitais pirkėjais. Nuo lapkričio iki kovo mėnesio turgavietė veikia sekmadieniais nuo 7 valandos ryto iki pietų.

Kelionė – kaip atskira pramoga

Nuo Lietuvos iki Šiaurės Vokietijos yra daugiau nei 1300 kilometrų, tačiau, jei manote, kad laukia sunki kelionė – klystate. Vairuoti automobilį jums tereiks tik kiek daugiau nei pusantros valandos, nes didžiąją dalį kelio praleisite kelte, plukdančiame iš Klaipėdos į Kylį, esantį tik už 100 kilometrų arba 40 minučių nuo Hamburgo.

Kelionė keltu iki Kylio trunka apie 21 valandą, tačiau ji neprailgsta, nes čia veikia barai, restoranas, parduotuvė, yra televizoriai, transliuojantys lietuviškas programas, kajutėse galima patogiai išsimiegoti ir pailsėti prieš pirkinių maratoną. Skirtingai nei keliaujant lėktuvu, pasirinkusiems plaukti keltu nereikia rūpintis bagažo dydžiu, kuris tampa aktualus norint gerai apsipirkti. Išbandę šį kelto maršrutą pažymi, kad taip ypač patogu keliauti su vaikais, draugų kompanija bei pageidaujant į kelionę pasiimti ir gyvūnus.

„Tokios kelionės, kai pramogos derinamos su nauda – vis labiau populiarėja. Per vieną savaitgalį galima daug pamatyti, apsipirkti, pabūti su šeima ar draugais kitokioje aplinkoje. Kelionė keltu – nekasdieniška, todėl pati savaime yra pramoga. Be to, tai ir ekonomiškas pasirinkimas, nes, renkantis specialius pasiūlymus, automobilio perkėlimas nieko nekainuoja, o viešbučiui suteikiama nuolaida“, – sakė turizmo parodoje „Adventur“ apie kelionių tendencijas 2018 metams pasakosianti Neringa Sinkevičienė, bendrovės DFDS rinkodaros ir pardavimų keleiviams vadovė.