K. Krysko ir J. Milius apie naujausią koncertų programą: to nesitikėjome

Drauge su Kauno bigbendu Klaipėdoje prasidėjęs turas šį šeštadienį persikels į Kauną. Kitą savaitę atlikėjai lankysis Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Vilniuje, o penktadienį kelionė pasibaigs koncertu Alytuje.

Pirmasis pasirodymas uostamiestyje buvo daugiau nei sėkmingas. „Išduosime paslaptį: mes net nebuvome apgalvoję biso. Pasikuklinome ir prieš koncertą kažkodėl pamanėme, kad jo nereikės. Sugrojome visą programą ir, kai salė stovėdama ėmė reikalauti pakartoti, teko skubiai improvizuoti“, – audringų aplodismentų nuo scenos palydėti juokėsi Karina ir Jeronimas.

Jie abu sutartinai pripažįsta, kad „Gražiausia filmų muzika“ – pati geriausia muzikinė programa, kokią tik jie yra sukūrę. Joje – net 18 hitų ir visi – net tik puikiai žinomi publikai, bet ir labai sėkmingai dinamiškai sudėlioti: nuo švelnių ir romantiškų iki ugningų ir šokti priverčiančių.

Kauno bigbendas kiekvienai dainai sukūrė specialias aranžuotes, o ir patys kūriniai reikalauja nemenko vokalinio meistriškumo. Vien ko verti Whitney Houston „I have nothing“ („Asmens sargybinis“) ar Celine Dion „My heart will go on“ („Titanikas“), kuriuos itin įtaigiai atlieka Karina. Arba Jeronimo stipraus vokalo nuspalvinti „You can leave your hat on“ („9,5 savaitės“) ir „Eye of the tiger“ („Rocky 3“).

Jūs galėjote nematyti nė vieno filmo, bet jūs tikrai žinote garsiuosius „I will survive“, „Let‘s twist again“ arba „I feel good“. O ir „Ghostbusters“ („Vaiduoklių medžiotojai“) arba „I‘ll be there for you“ („Draugai“) tikrai žino net tie, kurie sugebėjo išvengti garsiųjų serialų.

Programoje labai sėkmingai išbalansuoti soliniai pasirodymai ir duetai. Karinos ir Jeronimo vokalai puikiai dera tarpusavyje ir suteikia kūriniams naujų malonių spalvų. „Somethin‘ stupid“ ( „Mulen Ružas“), „Endless love“ arba artėjančioms šventėms skirtas „White Christmas“ – visiems duetu atliekamiems kūriniams galima ploti atsistojus.

„Naujos programos kūrimas – tarsi dėlionė. Atrenki kūrinius, bigbendas daro aranžuotes. Tuomet mėnesiai repeticijų ir dėliojimo: šitas į priekį, tas į pabaigą, o ne šitas geriau per vidurį. Ir ne visada ta dėlionė būna ideali. Bet šį kartą mus lydėjo neįtikėtina sėkmė, nes jau po pirmojo koncerto galima drąsiai sakyti: mes nieko nekeisime, nes viskas yra taip, kaip ir privalo būti. Todėl patys dabar stebimės, kodėl to biso nesitikėjome“, – sako Karina ir Jeronimas.

Koncertai „Gražiausia filmų muzika“: gruodžio 8 d. – Kaune, 10 d. – Panevėžyje, 11 d. – Šiauliuose, 12 d. – Marijampolėje, 13 d. – Vilniuje, 14 d. – Alytuje.