J. Žižė: nebijau klysti ir pati mokytis iš savo vaikų

– Esate komunikacijos specialistė, dviejų dukrų – Lėjos (3 m.) ir Otilijos (8 mėn.) – mama, dizainerė, mamoms skirtos laidos „Mama Mia!“ vedėja. Ar paroje nepritrūksta laiko viskuo pasirūpinti?

– Jau daugiau kaip metus nebekuriu drabužių, nes tai pasidarė monotoniška ir nebeįdomu. Norėjau atsiduoti motinystei, praleisti šį laiką ramiai, be streso ir papildomų atsakomybių. Dabar puikiai sekasi tuo mėgautis ir daryti tik tokius darbus, kurie man pačiai yra mieli ir malonūs sielai.

– O kokia yra jūsų kasdienė namų rutina?

– Išties namuose mažai būname, nes kai lepina geri orai, iš karto norisi planuoti veiklą lauke, kad tik nesėdėtume namie. Rutiną keičia pasivaikščiojimai parkuose, susitikimai, darbai, projektai, filmavimai, fotosesijos, kelionės su šeima.

– Dažnai žiniasklaidoje girdime apie tai, kaip sunkiai žmonės derina šeimą ir karjerą. Kaip atrandate pusiausvyrą? Galbūt skirtingos veiklos viena kitą tik papildo?

– Motinystė ir mano karjera absoliučiai papildo viena kitą. Juk net ir mano laida skirta mamoms ir yra apie mamas. Pati daug visko sužinau ir pasidalinu su kitomis mamomis. Kai pati nori veikti, užsidirbti, save realizuoti, tada įmanoma suderinti visas veiklas.

– Maži vaikai ir tvarkingi, gražūs namai iš pirmo žvilgsnio, rodos, nesuderinami dalykai – juk ten, kur mažyliai, ten ir chaosas. Kaip jūs tai sprendžiate? Ar pavyksta palaikyti tvarką?

– Visiškai nesijaudinu dėl netvarkos – tvarkausi vieną kartą per dieną ir to pakanka – juolab dabar, kai Lėja jau ir pati pradeda savo žaislus susitvarkyti. Man smagiau dieną laiką leisti su mergaitėmis lauke, parke, prie ežero, o ne plušėti namie šveičiant kriaukles. Tai darau irgi kartą per savaitę.

Tvarkomės, kai sutemsta, tada negaila laiko. Apskritai žmonės tvarkymuisi skiria per daug laiko – esame įpratę vadovautis pasenusiais stereotipais, pavyzdžiui, plauname, džiaustome jautrius drabužius rankomis, nors naujos technologijos tą padaro ir greičiau, ir kokybiškiau. Kaip žmogus, kuris nemėgsta tvarkytis, aš geriau jau investuosiu į tai, kas sutaupys man paties brangiausio dalyko – laiko su šeima.

– Kiek laiko skiriate namų ruošai ir kaip dalijatės darbus?

– Jei jau tvarkausi „nuo iki“, tai tam skiriu visą dieną. O šiaip kasdieniams darbeliams užtenka dviejų valandų per dieną. Mano gyvenimą dabar labai palengvino džiovyklė, negaliu patikėti, kaip be jos gyvenau! Tai yra absoliučiai nauja patirtis – ir laiko sutaupau, ir drabužiai atrodo puikiai.

Skalbinių džiaustymas man visuomet buvo vienas nemėgstamiausių darbų. Kol viską išdžiaustai, sugaišti daug laiko, o tada dar visas kambarys tampa skalbykla-džiovykla.

– Kokių patarimų būtumėte norėjusi gauti prieš pirmąkart tapdama mama?

– Tapusi mama labai pasitikėjau savo moteriška prigimtimi, labai tikėjau savo kūnu, instinktais. Labai laukėme dukros. Manau, kai besąlygiškai myli ir lauki, pats mažiau išgyveni dėl to, kaip kas pavyks, nes tobulų ir viską žinančių mamų nėra. Nebijau klysti, pati mokytis iš savo vaikų.

– Kaip laikui bėgant keičiasi jūsų pačios stilius?

– Noriu išlikti jaunatviška, rengiuosi taip, kad jausčiausi patogiai ir atrodyčiau stilingai. Norisi turėti kelis gerus daiktus, pavyzdžiui, batus, o visa kita kintant sezonams atsinaujinti. Anksčiau vasarą nešiodavau vien šortus, o dabar su dukromis norisi rengtis lengvas sukneles. Žiemą labiau traukia prie jaukių megztinių, o nebe odinių striukių, kaip anksčiau. Na gerai, kartais noriu ir striukę apsirengti (juokiasi). Žodžiu, motinystė veža.

– Šiuo metu įsirenginėjate naujus namus. Kas juose buvo svarbiausia: patogumas, grožis ar jaukumas?

– Viskas viename. Kai nusipirkome namą, pasakiau vyrui, kad man būtinai reikia profesionalų pagalbos, tad dirbame su profesionaliomis dizainerėmis. Kuriame jaukius, gražius ir patogius namus. Žodžiu, tokius, apie kuriuos svajojome.

Kadangi svarbiausia mums buvo jaukumas, tai stengėmės sukurti erdvę, kuri kartu būtų ir estetiška, ir patogi. Kad vaizdo negadintų tokie dalykai kaip metalinės, drabužiais apkarstytos džiovyklės, o erdve galėtume džiaugtis patys būdami drauge. Smagu, kad tapau „Electrolux“ džiovyklės „Perfect Care 800“ ambasadore kaip tik įsirenginėdama būstą – dar iš anksto galime apsvarstyti kur ji stovės ir džiugins darbu, nudirbtu už mane.

– Kas jums yra namai?

– Šeima yra mano namai. Kur mano vyras ir dukros, ten man visada bus gerai.