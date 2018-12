J. Baltrukonytė apie gyvenimą Kanarų salose: esame nuotykių emigrantai

Pirmoji priežastis – iškeliaudami į salą jie bando visiškai pabėgti nuo šaltų orų. Antroji priežastis atsirado neseniai, kai aštuonmetė poros dukra Fuerteventūroje pradėjo lankyti mokyklą – šeima saloje išbūna visus mokslo metus, o tada grįžta atgal į tėvynę.

Antradienio vakaro laidoje „(Ne)emigrantai“ žinoma šeima pasakos, kad Fuerteventūra juos papirko ne tik orais, kurie primena amžiną pavasarį, bet ir todėl, kad iš visų Kanarų, šioje saloje kol kas mažiausiai išvystytas turizmas. Čia daug daugiau ramybės nei Tenerifėje ar Gran Kanarijoje, be to, kur kas mažesnės kainos. „Mes esame nuotykių ir pabėgimo nuo rutinos emigrantai. Ieškome ne tik geresnio oro, bet savęs kitokių“, – laidoje sakys J. Baltrukonytė.

Net šešias žiemas ši šeima nuomavosi laikiną būstą. O štai pernai nusprendė, kad Gran Tarachale pagaliau reikia įsigyti kažką savo. Nors buvo nelengva ir tinkamo buto teko palaukti daugiau nei pusmetį, Jurga ir Algis nepasidavė ir todėl šiandien džiaugiasi būstu su vaizdu į vandenyną. Tiesa, patį būstą teko remontuoti iš esmės. Tam garsi šeima net pasamdė meistrą iš Lietuvos, mat Ispanijos darbininkai pasižymi tingumu.

„Mes jau žinojom, kad bus greičiau, paprasčiau, ir geriau turėti patikimą žmogų iš Lietuvos, kuris gana greitai padarė visus tuos darbus", – pasakos rašytoja J. Baltrukonytė. Žurnalistė ir fotografas sako, kad nors gyvena atostogų saloje – per daug poilsiauti sau neleidžia. Abu laikosi griežto režimo, kad tik per daug neatsipalaiduotų.