Iliuzionistas M. Wizard: kiekvienas esame įkvepianti ir ypatinga istorija

M. Wizard šiandien jau neskaičiuoja, kiek įvertinimų iš tarptautinių renginių parvežė į Lietuvą: „Tikriausiai esu daugiausiai tarptautinių apdovanojimų turintis iliuzionistas Lietuvos istorijoje. Labai tuo džiaugiuosi, kad savo šalį galiu garsinti visame pasaulyje“. M. Wizard yra pelnęs net du apdovanojimus Prahoje (Grand Prix), tapęs prizininku Kanuose (Colombe d’Or), Lenkijoje, Olandijoje; kai Italijoje laimėjo magijos čempionatą, buvo pakviestas pasirodyti kaip kviestinis svečias Las Vegase, Pasaulio magijos seminare. „Ir po viso to kaskart eidamas į sceną vistiek jaučiu nedidelį jaudulį, kaip tą patį pirmą kartą...“, – atvirai sako žinomas artistas.

– Mantai, kaip manote, ar magija, iliuzija gali būti įdomi XXI amžiaus žmogui ir kuo galėtų jį nustebinti?

– Be abejo gali! Iliuzijos menas šiuo metu labai populiarus visame pasaulyje. Daugybė televizijos projektų, komercinių ir privačių renginių neapsieina be magiškų pasirodymų. Dėl to labai džiaugiuosi ir seku pasaulines tendencijas, naujienas šioje meno srityje. Nors mes kasdienybėje pripratę prie mus supančių techninių stebuklų – šiuolaikiniai telefonai, lėktuvai ir t.t. Tačiau be galo smagu, kad iliuzijos menas vis dar gali nustebinti ir pritrenki daug mačiusį, išprususį, apsiskaičiusį, modernų žmogų.

– Artėja Jūsų autorinis vakaras Šiaulių arenoje. Kuo jis bus ypatingas?

– Tai pirmas ir vienintelis mano autorinis vakaras šįmet. Be galo laukiu lapkričio 2-osios vakaro Šiaulių arenoje. Kadangi pastaruoju metu itin daug dirbu privačiuose renginiuose, viešus pasirodymus rengiu retokai. Noriu, kad tai būtų ne šiaip paprastas pasirodymas, o jaukus, labai linksmas ir žiūrovus paliečiantis renginys. Triukus sujungsiu su magiškomis istorijomis, lyg būtų monospektaklis. Pasirodyme dalyvaus mano žaviosios scenos partnerės, tarp kurių ir žinoma balerina Kristina Tarasevičiūtė. O netikėtumo ir geros muzikos mums įneš puikus gitaros meistras Giedrius Balčiūnas-Jumbo, tad spalvų ir įkvėpimo šiam vakarui nestigs.

– Jau daugelį metų bendradarbiaujate su balerina K. Tarasevičiūte. Kaip Jums pavyksta sutarti, ar nekyla ginčų dėl sceninių sprendimų, galbūt įsiklausote kartais ir į Kristinos patarimus, idėjas?

– Mes puikiai sutariame – esame ne tik kolegos bet ir artimi draugai. Tariamės ir repetuojam kai kuriuos triukus drauge, klausiu Kristinos nuomonės nuolatos. Abu esam scenos žmonės ir gerbiam vienas kito talentą, tai yra svarbiausia norint sutarti. Šiauliuose atliksime ypatingą programą – modernią ir šiuolaikišką klasikinio triuko su kardų dėžėje dingstančia mergina versiją, man padės ir žiūrovai iš salės. Kristina yra šaunuolė ir tikroji šio, ypač sudėtingo, triuko žvaigždė.

– Daug keliaujate. Įdomu tai, kad šou metu pristatysite įvairias šalis ir jų dvasią atspindinčius magiškus triukus.

– Bene iš kiekvienos kelionės parsivežu kokią nors triuko ar jo pateikimo idėją. Noriu kad mano programa būtų tarsi kelionė – kelionė laiku ir kelionė po skirtingas kultūras. Tai renginiui suteiks spalvų ir gražių istorijų. Kaip ir minėjau, nenoriu, kad tai būtų tik triukų šou, o vientisas spalvingas monospektaklis, kuris gal net kažką įkvėps bei parodys, kad pasaulyje viskas yra įmanoma.

– Ar į savo pasirodymus įtrauksite ir žiūrovus iš salės. Ko jie gali tikėtis?

– Žinoma, žiūrovai nuolatos yra mano pasirodymo dalis – juk kur kas smagiau, kai gali savo rankomis prisiliesti prie visų magiškų scenoje vykstančių dalykų. Tik be jokios abejonės, žiūrovų įtraukimas į programą yra pagarbus ir elegantiškas. O kai kuriuos triukus vakaro metu atliksiu tiesiog salės viduryje, žiūrovams iš arti stebint mane iš visų pusių. Tai ne tik nemenkas iššūkis man pačiam, bet ir originalus magijos pateikimo būdas.

– Tai bus modernios iliuzijos šou. Kuo Jus domina būtent moderni iliuzija, moderni magija?

– Aš apskritai labai domiuosi šiuo menu, kurio atstovas esu. Mano namuose ištisa biblioteka knygų apie teatrą ir iliuzijos meną. Beje, kai kurioms knygoms jau daugiau nei šimtmetis. Todėl ir noriu net klasikinius triukus pateikti naujai ir savaip, perkelti į mūsų laikus. Taipogi jiems suteikti savo asmeninį atspindį.

– Turbūt kiekvienam įdomu sužinoti, kiek laiko užtrunka Jums parengti naują triuką. Tiesa, ar labai brangūs sceniniai rekvizitai?

– Tikra tiesa, originalūs ir įdomūs triukai reikalauja daug repeticijų, pasiruošimo ir didelių investicijų. Bene sudėtingiausi rankų miklumo triukai, kurie reikalauja daugybės metų praktikos. Kai kuriems triukams pats rašau tekstą ir scenarijų, nes noriu suteikti jiems truputį gilesnę prasmę, kad jie būtų it meno kūrinys. Atskiro triuko paruošimas trunka įvairiai, bet pastebėjau, kad kelių minučių trukmės triukui reikia mažiausiai pusmečio. Pradėdamas jį gyvai rodyti publikai dar šlifuoju kai kurias detales, vis atrandu naujų pateikimo variantų. Kai kuriuos triukus jau septynerius metus tobulinu ir tik dabar jaučiu, kad jie pagaliau išbaigti. Bet tariant trumpai – tai, ką žiūrovai išvys Šiauliuose, brandinau beveik du dešimtmečius nuo pat pirmųjų bandymų scenoje.

– Smalsu, kiek Jūsų spintoje šiuo metu kabo sceninių kostiumų? Kur juos įsigyjate, o gal specialiai siuvatės? Koks mylimiausias Jūsų kostiumas?

– Kostiumų turiu tikrai nemažai, kai kurie pirkti, kai kurie – puikių drabužių dizaino meistrų darbas. Nuolat stengiuos keistis ir rasti kažką naujo. Kažkada man patiko labiau tetrališkas įvaizdis, dabar labiau modernus ir subtilesnis. Bet būtinas elementas, kurio visada siekiu, kad sceninė apranga būtų elegantiška. O pats mėgstamiausias – neabejotinai juodas smokingas.

– Pastaruoju metu magija Jūsų gyvenime konkuruoja su renginių vedimu. Kuo Jus inspiruoja renginių vedėjo darbas?

– Išduosiu paslaptį: taip jau nutiko, kad renginius pradėjau vesti anksti, pamenu, net pradinėse klasėse. O magija atsirado truputį vėliau... Visada mano magiškų pasirodymų stilius būdavo kupinas bendravimo su žiūrovais. Aš apskritai labai mėgstu žmones ir bendravimą, tad taip jau nutiko, kad pabandžius sekėsi visai neblogai vesti renginius. Kasdien sulaukiu vis daugiau pasiūlymų juos vesti – nuo protokolinių renginių iki vestuvių, ir man tai labai patinka. Galima sakyti, prisiminiau savo užmirštą talentą (juokiasi). Džiaugiuos, kad renginių vedimą galiu sujungti su iliuzijos menu, pasirodymais ir klientams pasiūlyti gražų bei kokybišką produktą.

– Jei galėtumėte rinktis, kokią televizijos laidą šiuo metu norėtumėte vesti: pokalbių šou, muzikinį projektą ar kt.?

– Pagal išsilavinimą esu psichologas, tad man labai įdomu kalbėtis su žmonėmis. Man visada atrodė įdomu išgirsti kito istoriją, patirtis, ko galime vieni iš kitų pasimokyti. Kiekvienas mūsų esame įkvepianti ir ypatinga istorija. Tad pokalbis, man regis, ne tik įdomus dalykas, bet naudingas. Ir nebūtinai su kokia nors žvaigžde.