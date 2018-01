Įdomūs „Oskarų“ nominacijų faktai

„Vandens forma“ (The Shape of Water), „Diunkerkas“ (Dunkirk) ir „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) antradienį gavo daugiausiai 90-ojo „Oskarų“ sezono nominacijų.

Tačiau ne mažiau įdomūs ir kiti statistiniai skaičiai. Žemiau pateikiame kelis faktus ir skaičius iš šiemetinio „Oskarų“ nominantų sąrašo.

Pripažįstamos kino kūrėjos

Daugiau kaip 7 tūkst. JAV Kino meno ir mokslo akademijos balsuotojų šiemet vis dėlto prisiminė, kad kiną kuria ir moterys.

Greta Gerwig (Greta Gervig), pagerbta už juostą „Lady Bird“, yra tik penkta moteris, nominuota geriausio režisieriaus kategorijoje ir pirmoji nuo 2010 metų, kai šioje kategorijoje su „Išminuotojų būriu“ (The Hurt Locker) laimėjo Kathryn Bigelow (Ketrin Bigelou).

Rachel Morrison (Reičel Morison), filmo „Purvinas“ (Mudbound) kinematografė, yra pirmoji moteris, nominuota kinematografijos kategorijoje.

Tegyvuoja karalienė Meryl

Meryl Streep (Meril Strip) sustiprino savo, kaip daugiausiai kartų per visą „Oskarų“ istoriją nominuotos atlikėjos, pozicijas. Savo 21-ąją nominaciją ji gavo už darbą Steveno Spielbergo (Stiveno Spilbergo) juostoje „Valstybės paslaptis“ (The Post).

Tris savo „Oskarų“ statulėles ji yra gavusi už darbą filmuose „Kramer prieš Kramerį“ (Kramer vs. Kramer (1979 metai)), „Sofijos pasirinkimas“ (Sophie's Choice (1982)) ir „Geležinė ledi“ (The Iron Lady (2011)).

Sveikinimai maestro

Johnas Williamsas (Džonas Viljamsas) padidino ir taip rekordinį nominacijų geriausios muzikos kategorijoje skaičių: savo 46-ąją nominaciją jis gavo už „Žvaigždžių karus: paskutinius džedajus“ (Star Wars: The last Jedi).

Bendrai jis turi 51 nominaciją, įskaitant penkias geriausios originalios dainos kategorijoje. Tai didžiausias skaičius, kuriuo gali pasigirti šiuo metu gyvenantys kūrėjai, ir antras skaičius po Walto Disney (Volto Disnėjaus), gavusio 59 nominacijas.

Kobe Bryantas: „Oskarų“ naudingiausias žaidėjas?

Krepšininkas Kobe Bryantas (Kobė Brajentas) „Oskarams“ buvo nominuotas už bendrą darbą su menininku Glenu Keane'u (Glenu Kinu) ir kompozitoriumi J. Williamsu trumpametražiniame filme „Dear Basketball“.

„Ką?? Tai už vaizduotės pasaulio ribų“, – pasirodžius naujienoms socialiniame tinkle „Twitter“ parašė 39 metų K. Bryantas.

Nusivylimai ir netikėtumai

Į „Oskarus“ negalės pretenduoti „Auksinių gaublių“ nominacijas gavę Armie Hammeris (Armis Hameris) iš filmo „Vadink mane savo vardu“ ( Call Me by Your Name ) ir Hong Chau (Hong Čau), suvaidinusi „Susimažinime“ (Downsizing), taip pat – „Nuostabioji moteris“ (Wonder Woman).

„Purvinas“ ir „Didžioji liga“ (The Big Sick) nefigūruoja geriausio filmo kategorijoje, bet gavo kitų nominacijų.

Geriausio režisieriaus kategorijos nominacijų negavo S. Spielbergas („Valstybės paslaptis“) ir Martinas McDonaghas (Martinas Makdonagas, „Trys stendai“), nors pastatė du iš labiausiai pripažintų metų filmų.

Kita vertus, netikėtą, jau aštuntą, nominaciją už vaidybą gavo Denzelis Washingtonas (Denzelis Vašingtonas), kuris ir iki šiol buvo daugiausiai nominacijų per „Oskarų“ istoriją turintis juodaodis aktorius. Jis yra laimėjęs du kartus, už „Triumfą“ (Glory) ir „Išbandymų dieną“ (Training Day).

D. Washingtonas taip pat turi geriausio filmo nominaciją už 2016 metų filmą „Tvoros“ (Fences), kurį režisavo ir padėjo prodiusuoti.