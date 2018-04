I. Zasimauskaitė „Eurovizijos“ pristatomajame klipe – apie svajonių darbą ir mirtį

„Geriausias dalykas, kurį suteikia „Eurovizija“ – pažintys su kitais dalyviais ir galimybė garsinti savo šalį. Lietuva yra labai maža šalis, ir daug žmonių apie ją net nežino“, – kalba I. Zasimauskaitė.

Mūsų šalies atstovė Eurovision.tv žurnalistams pasakojo, jog prieš lipdama į sceną ji tiesiog meldžiasi ir stengiasi susikaupti, į sceną lipti kuo natūralesnė ir nieko nevaidinti. „Buvo tokia linksma istorija. Vieną dieną pati save filmavau dainuojančią, daug vaidinau, tuomet tą video parodžiau savo vyrui, sakydama, kad būtent taip turėčiau atrodyti scenoje. O mano vyras pasakė: prašau, tik nedaryk šito. Tik būk tokia, kokia esi“, – juokiasi atlikėja.

I. Zasimauskaitė tvirtina, jog jei nebūtų dainininkė, jos svajonė būtų turėti restoraną. Atlikėja pažymėjo pati esanti vegetarė ir mėgstanti gaminti vegetariškus patiekalus.

Paklausta, kurie konkursinės dainos žodžiai yra I. Zasimauskaitės mėgstamiausi, atlikėja išsirinko nedvejodama. „ Man labiausiai patinkanti eilutė – „I`m not afraid to grow old if I have your hand to hold“ (liet. versijoje – „O kai ateis pabaiga, svarbu, kad būtum šalia“). Pats svarbiausias dalykas mano gyvenime yra mano vyras. Ne materialiniai turtai. Manau, kad visi ieškome tos tikrosios meilės, taigi noriu pasenti ir mirti kaip filme „Notebook“. Tai būtų mano svajonė“, – tikino atlikėja.

Netrukus atlikėja priduria, jog kaip dainininkei, jai svarbiausia yra pasiekti savo gerbėjų širdis. „Dabar, dalyvaudama „Eurovizijoje“, sulaukiu labai daug gražių žinučių, kurios mane įkvepia. Vienoje žinutėje žmogus man rašė, kad po artimojo netekties ketverius metus jis nejautė jokių šiltų jausmų. O išgirdęs mano dainą, jis vėl tai pajuto. Man tokios žinutės yra svarbiausias dalykas, dėl kurio lipu į sceną“, – kalbėjo I. Zasimauskaitė.