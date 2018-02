Į „Eurovizijos“ atrankos finalo sceną kelią jau prasiskynė trys atlikėjai

Šeštadienio vakarą savo eurovizinius pasirodymus surengė Gabrielius Vagelis, Silvija Pankūnaitė ir GeraiGerai, Kotryna Juodzevičiūtė, „The Roop“, Godo, Greta Zazza ir Jurgis Brūzga.

Dalyvius vertino muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, režisierė Dalia Ibelhauptaitė, atlikėjai Tomas Sinickis ir Giedrė Kilčiauskienė.

Pirmasis į sceną su savo kūrybos daina „The Distant“ lipo atlikėjas G. Vagelis.

„Labai gražus balsas, pirmą kartą jus girdžiu. Norėčiau girdėti daugiau. Turiu ir pastabą: kartais dainose tiesiog yra per daug žodžių, ir taip yra šiuo atveju. Bet manau, kad jūs gėdos mums nepadarytumėt. Man labai patiko. Ir stilistės neatleiskit“, – komentavo T. Sinickis.

Kita komisijos narė – G. Kilčiauskienė, – skirtingai, nei jos kolega, „The Distant“ klausėsi jau trečią kartą. Ji priekaištų atlikėjui neturėjo. „Patys geriausi mokytojai sau esame mes patys. Po pasirodymo kiekvienas atlikėjas peržiūri įrašą ir save įvertina. Tu šiandien padainavai geriausiai, net tą sudėtingą priedainį sudainavai puikiai“, – tvirtino dainininkė.

Atlikėją scenoje keitė duetas – GeraiGerai ir Silvija Pankūnaitė. Jie atliko dainą „More Than You Know“.

„Manau, kad Tomui Sinickiui kūrinys turėjo patikti, nes žodžių šioje dainoje nėra per daug. Priedainį lengva įsiminti, nes „u-u“ gali įsiminti visi. Mano santykis su šia daina išlieka komplikuotas, man jis atrodo suklijuotas iš kelių kūrinių. Bet šiame etape „More Than You Know“ gerokai išsiskiria, tad gali būti, kad jums kortos sukris gerai gerai“, – tikino R. Zilnys.

D. Ibelhauptaitė atlikėjams prisipažino jautusi jaudulį prieš pasirodymą, nes niekada nebuvo girdėjusi šios dainos. „Esu didelė elektroninės muzikos fanė, tad iškart turite pliusą mano atžvilgiu. Bet man vokalinė linija pasirodė kiek per paprasta. Taip pat scenoje GeraiGerai man buvo įdomesnis, nei pati solistė. Norėtųsi daugiau ekspresijos iš jūsų, Silvija. Ir dėl rūbų stilistikos: norėtųsi, kad visas kolektyvas būtų vieningesnio stiliaus“, – pastebėjimais dalijosi režisierė.

Netrukus suskambo kūrinys „That Girl“, kurį atliko Kotryna Juodzevičiūtė.

T. Sinickiui atlikėja paliko didžiulį įspūdį. „Man labai patiko. Antrą kartą jus matau. Ir pirmas kartas, palyginus su šiuo, nublanko. Man patiko režisūrinis sprendimas. Manau, jums reikia suteikti galimybę pasirodyti didesnėje scenoje. Tai nėra mano stiliaus muzika, bet man imponuoja jūsų drąsa, pasitikėjimas savimi“, – pažymėjo komisijos narys.

D. Ibelhauptaitė jaunai atlikėjai turėjo ir pastabų. „Prisimenu Kotryną kaip įspūdingą baltą gulbę iš pernykštės atrankos. Man jau tada įsiminė jūsų energija. Turiu pastebėti, kad pačioje pasirodymo pradžioje tos lyderystės iš jūsų pritrūko. O dainos pabaigoje man didžiulį įspūdį paliko būtent jūsų vokalas. Aš patarčiau ieškočiau ryškių spalvų nuo pat pradžios, nes jei pradžioje „pametate“ žiūrovą, jį „pagauti“ dainos pabaigoje gali būti sunku“, – įsitikinusi režisierė.

„The Roop“ didžiausiame Europos dainų konkurse Lietuvai norėtų atstovauti su kūriniu „Yes, I Do“.

„Ši daina, turiu prisipažinti, su kiekvienu nuskambėjimu man patinka vis labiau. Ji turi labai skambų priedainį. Jūs turite gražų balsą, įdomią mimiką, kuri patraukia žiūrovo dėmesį, scenoje atliekate keistus ir įdomius judesius. Manau, net ir neįsigilinant ši daina skamba gerai. Tikrai noriu, kad ji būtų finale“, – susižavėjimo pasirodymu neslėpė R. Zilnys.

Tačiau kitos komisijos narės jam nepritarė. „Man patinka tokie atskiri elementai: gražus vizualas, jei važiuočiau automobiliu ir klausyčiausi dainos, man ji taip pat labai labai patiktų. Pati mintis irgi yra gera. Balsas – puikus. Bet kaip tai sujungti į visumą? Svarstau, ar tokiai dainai, tokiai minčiai įmanoma surepetuoti judesius, kurie būtų kiekvieną sykį vienodi. Man kažkas „nelimpa“. Netikiu šiuo pasirodymu, bet labai sunku paaiškinti, kodėl. Nes atskiri motyvai yra puikūs“, – mintimis dalijosi G. Kilčiauskienė.

Jai antrino D. Ibelhauptaitė: „Sutinku su Giedre. Beje, daina man labai patiko. Galbūt norėtųsi daugiau tikrumo, kad pamatyčiau jūsų istoriją ir asmenybę atlikime. Norėčiau, kad jie nebūtų taip gražiai atidirbti. Reikia rizikuoti ir atiduoti daugiau savęs, nebijoti suklysti.“

Godo pseudonimą pasirinkusi Goda Sasnauskaitė atliko dainą „Fire Fountain“. Vertinant atlikėjos pasirodymą, komisijos nuomonės išsiskyrė.

T. Sinickis stojo atlikėjos pusėn: „Man jau anksčiau labai patiko ši daina. Labai gaila, kad žmonės, kurie dabar jus mato per savo televizorių ekranus, nepatiria to įspūdžio, kurį patiriame mes, stebėdami jus gyvai. Nes jus labai sunku nufilmuoti. Deja, ekranas neperduoda visos jėgos, kurią jūs mums atiduodate.

Man patinka, kad tikite tuo, ką darote. Nežinau, ar tokių žmonių reikia „Eurovizijai“ – abejoju, ar rumunai ir bulgarai jus supras. Bet manau, tokios jūsų moteriškos jėgos mums Lietuvoje labai reikia.“

G. Kilčiauskienė turėjo pastebėjimų dėl atlikėjos šokio. „Sugebi atiduoti energiją. Tik įdomu, kiek balso atiduotum, jei mažiau energijos skirtum judesiui, kuris – skonio reikalas. Bet daina – gera“, – tikino dainininkė.

Jai pritarė D. Ibelhauptaitė: „Man labai patiko jūsų savitumas, esate tokia tikra. Bet visiškai subjektyvia nuomone, aš atsisakyčiau šios choreografijos, kuri atima labai daug dėmesio, energijos, ir nėra labai originali. Norėčiau susikoncentruoti į tai, kas yra jūsų viduje.“

Iš atrankos praėjusį šeštadienį dėl nepakankamo balsų kiekio iškritusi Greta Zazza šią savaitę sulaukė antrojo šanso – atlikėją į pusfinalį grąžino gerbėjai, balsuodami portale LRT.lt. Ji scenoje vėl pasirodė su daina „Broken Shadows“.

„Turiu prisipažinti, kai G. Zazza iškrito, labai susinervinau, galvojau, kad tai yra didelė neteisybė. Ir kai buvo paskelbtas papildomas balsavimas, žiūrėdamas į rezultatus, pamaniau, kad jei G. Zazza nebūtų nieko raginusi balsuoti, ji vis tiek grįžtų, nes turi tikrai nemažai gerbėjų. Nešate į „Eurovizijos“ sceną, kaip ir kitame pusfinalyje pasirodysianti I. Zasimauskaitė, lyriką, paprastumą grožį, o tokie dalykai randa kelią į žmones.

Yra saugūs pasirinkimai – atlikėjai, kuriuos siųsti į atranką ramu. Jei jūs nugalėtumėte, manau, galėtume jaustis labai saugiai“, – gražių žodžių negailėjo R. Zilnys.

G. Kilčiauskienei daina tokio įspūdžio nepaliko. „Kūrinys gražus, bet, manau, ten tokių bus ne vienas. Greta, grįžusi namo pasiklausyk įrašo, savo aukštų natų, ir kitą kartą pilna jėga viską padaryk dar geriau“, – patarė komisijos narė.

Paskutinis šį vakarą su kūriniu „4Love“ pasirodė Jurgis Brūzga.

„J. Brūzga pagaliau, atrodo, surado savo skambesį. Nežinau, kaip balsuos žiūrovai, kiti komisijos nariai, bet galiu pasakyti visai atvirai: šiandien jūs iš manęs gaunate 12 balų, nes tai yra geriausias pasirodymas šįvakar.

Jus lygina su pernykščiais švedais, bet niekas neužpatentavo kostiumų scenoje. Jei geriau scenoje jaučiatės su kostiumais, taip ir darykite. Tas dvi dainas lyginti ir ieškoti pernykštės idėjos atkartojimo – neįsivaizduoju, kaip tai galima surasti“, – tvirtino R. Zilnys.

G. Kilčiauskienė, išgirdusi J. Brūzga, tikina lengviau atsikvėpusi. „Kaip gera pailsėti ir nesijaudinti, kai scenoje – profesionalai“, – kalbėjo ji.

