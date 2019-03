Į amerikiečių atlikėjos T. Swift namus vėl įsibrovė jos persekiotojas

Policijos duomenimis, 23 metų vyras naktį į ketvirtadienį buvo sučiuptas žvaigždės namuose Niujorke. Jis į apartamentus pateko išdaužęs lango stiklą. T. Swift tuo metu namuose nebuvo.



Jau praėjusį balandį taps pats vyras įsibrovė į T. Swift namus. Tada jis pasinaudojo kopėčiomis. Ir tada atlikėjos namuose nebuvo.



Iš Floridos kilęs vyras buvo nuteistas šešis mėnesius kalėti. Be to, jam nurodyta kreiptis į psichiatrus. Persekiotojui taip pat buvo uždrausta artintis prie T. Swift namų Niujorke.



Vyras dar nebuvo pradėjęs bausmės atlikimo, kai vėl įsibrovė į žvaigždės apartamentus. Dabar jis suimtas ir, be kita ko, apkaltintas įsilaužimu.