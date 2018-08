Holivudo žvaigždei K. Spacey mesti nauji kaltinimai lytiniu užpuolimu

Anksčiau daugiau kaip 12 vyrų JAV ir Didžiojoje Britanijoje apkaltino K. Spacey lytine prievarta, tad šios kino žvaigždės karjera patyrė staigų nuosmukį.

„Ieškinys dėl lytinio užpuolimo, susijusio su Kevinu Spacey, mūsų biurui vakar (rugpjūčio 21 dieną) buvo perduotas Los Andželo apygardos šerifo departamento ir dabar yra nagrinėjamas“, – naujienų agentūrai AFP sakė prokuratūros atstovas Gregas Rislingas.

Balandį buvo padėtas kitas tyrimas, gavus vieno vyro skundą dėl esą 1992 metais patirtos lytinės prievartos.

G. Rislingas nepateikė išsamesnės informacijos apie naująjį skundą arba pažangą atliekant ankstesnį tyrimą.

Du JAV Kino akademijos apdovanojimus pelnęs aktorius buvo apkaltintas išplitus judėjimui #MeToo, prasidėjusiam nuo Holivudo magnato Harvey Weinsteino (Harvio Veinsteino) nuopuolio.

Dėl K. Spacey veiksmų taip pat pradėtas tyrimas Londone, kur jis 2004–2015 metais buvo teatro „The Old Vic“ režisierius, ir netoli Bostono esančioje Nantuketo saloje.

Pirmąjį paviešintą pareiškimą pateikė 46 metų aktorius Anthony Rappas (Entonis Rapas). Vyras tvirtino patyręs K. Spacey seksualinę prievartą 1985 metais, kai jus buvo 14-metis.

K. Spacey atsiprašė A. Rappo, nors tvirtino to incidento neprisimenąs. Vis dėlto kitų pasipylusių kaltinimų aktorius nekomentavo.

Vienas aktorius, kurio vardas nebuvo atskleistas, sakė portalui „Vulture“, kad K. Spacey mėgino jį išprievartauti 1984 metais. Tuo metu auka irgi buvo 14-metis.

Populiaraus televizijos „Netflix“ serialo „Kortų namelis“ (House of Cards) kolektyvo aštuoni nariai irgi pasmerkė „grobuonišką“ K. Spacey elgesį.

Po pirmųjų prieš jį nukreiptų kaltinimų K. Spacey lapkritį buvo pašalintas iš šio politinio serialo aktorių kolektyvo. Vėliau jo vaidinamos scenos buvo pašalintos iš režisieriaus Ridley Scotto (Ridlio Skoto) naujausio filmo „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World). K. Spacey vaidmenį šioje juostoje perėmė Christopheris Plummeris (Kristoferis Plameris).