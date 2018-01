Holivudo žvaigždė M. Douglasas kaltinamas nederamu elgesiu

Jo duomenimis, kaltinimus pateikė rašytoja ir žurnalistė Susan Brody, kuri dirbo M. Douglasui priklausančioje prodiuserių kompanijoje. Kaip teigia moteris, incidentai įvyko praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje. Esą M. Douglasas nepadoriai kalbėjo jai girdint ir vartojo nederamus žodžius jos adresu.

Be to, kaip tikina S. Brody, 1989 metais aktorius jos akivaizdoje atliko nepadorius veiksmus. Šis epizodas, pasak moters, įvyko M. Douglaso bute Niujorke, į kurį ji buvo atėjusi susitikti su juo. Kaip pareiškė S. Brody, ji tada išsigando ir pabėgo, bet į policiją nesikreipė, nes nemanė, kad aktorius savo veiksmais kaip nors pažeidė įstatymą. Bet nuo to laiko žurnalistė, jos žodžiais tariant, „darė visa, kad niekada neliktų su juo dviese“.

NBC duomenimis, 73 metų M. Douglasas pavadino kaltinimus „melagingais ir sufabrikuotais“.