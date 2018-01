Holivudo vakarėlių sezonas prasideda „Auksinių gaublių“ įteikimo ceremonija

Triukšmingiausiu šou verslo kalendoriaus renginiu vadinama „Auksinių gaublių“, kuriuos teikia Holivudo užsienio spaudos asociacija (HFPA), ceremonija privilioja kino kūrėjus ir aktorius, siekiančius atkreipti į save dėmesį prieš „Oskarus“ kovo mėnesį, bet šiemet apdovanojimų sezono pradžią temdo seksualinio priekabiavimo skandalai.

Per „Auksinių gaublių“ ceremonijas paprastai laisvai liejasi šampanas, bet šiemet ji laikoma pirma svarbia proga industrijai susivienyti prieš išsikerojusią nederamo seksualinio elgesio kultūrą, kurią atskleidė Holivudo magnato Harvey Weinsteino (Harvio Veinsteino) krytis, tad renginys gali būti rimtesnis.

„Nederamo seksualinio elgesio demaskavimų tvanas buvo metų istorija, tad galima prognozuoti, kad tai bus ir „Auksinių gaublių“ vakaro istorija“, – naujienų agentūrai AFP sakė apie pramogų pasaulį rašančio savaitraščio „Variety“ televizijos temų redaktorė Debra Birnbaum.

„Tai paveiks viską, nuo Setho Meyerso (Seto Mejerso) monologo iki emocingų padėkos kalbų ir madų“, – sakė ji.

Ceremonija įvyks viešbutyje „Beverly Hilton“, jos vedėjas pirmą kartą bus televizijos NBC komikas S. Meyersas.

„Auksiniai gaubliai“, kalbant apie „Oskarų“ prognozes, nėra tokie patikimi kaip Holivudo aktorių, prodiuserių ir režisierių gildijų teikiami apdovanojimai.

Tačiau „Auksiniai gaubliai“ išlieka tarp didžiausio dėmesio sulaukiančių ir prašmatniausių apdovanojimų kalendoriaus renginių, generuojančių daugiausiai antraščių apie padėkas ir apdarus.

Solidarumas

Tačiau aktoriai ir aktorės šiemet tikriausiai pasirodys vilkėdami juodai. Taip jie turėtų pademonstruoti solidarumą su aukomis, kurias skriaudė H. Weinsteinas ir daugybė kitų priekabiavimu apkaltintų garsenybių, tarp kurių buvo ir Kevinas Spacey (Kevinas Speisis), Brettas Ratneris (Bretas Ratneris) ir Dustinas Hoffmanas (Dastinas Hofmanas).

Daugiausiai „Auksinių gaublių“ nominacijų turi meilės istorija „Vandens forma“ (The Shape of Water). Liaupsinama Guillermo del Toro (Giljermo del Toro) fantastinė juosta, kurios veiksmas vyksta 7-ajame dešimtmetyje, buvo nominuota septyniose kategorijose, taip pat ir keliose pagrindinėse.

Po šešias nominacijas gavo „The Post“ ir „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards outside Ebbing, Missouri), o keturiose kategorijose buvo nominuotas filmas apie paauglės žengimą į suaugusiųjų pasaulį „Lady Bird“.

Bendrai bus išdalyti 25 apdovanojimai: 14 už filmus ir 11 už televizijos produkciją. Kaip paprastai, 90 narių HFPA su nominacijomis pateikė ir nemažai netikėtumų, pavyzdžiui, siaubo satyrą „Pradink“ (Get Out) nominavo geriausios komedijos ar miuziklo kategorijoje.

Favoritai

Televizijos fronte pirmauja kelis „Emmy“ jau gavusi HBO drama „Big Little Lies“, kuri buvo nominuota šešiose kategorijose.

Nuo jos nedaug atsilieka keturias nominacijas gavusi televizijos FX antologija „Feud: Bette and Joan“. Po tris nominacijas gavo „Fargo“, „Tarnaitės pasakojimas“ (The Handmaid's Tale) ir „This is Us“.

Tarp televizijų su 12 nominacijų užtikrintai pirmauja HBO.

Nors daugelyje kategorijų laureatai sunkiai prognozuojami, geriausio miuziklo ar komedijos aktoriaus „Auksinį gaublį“ interneto svetainė „Gold Derby“ prognozuoja Jamesui Franco (Džeimsui Frankui) iš „The Disaster Artist“, o geriausios aktorės apdovanojimą – Saoirse Ronan (Sersei Rounan) iš „Lady Bird“.

Tarp apdovanojimus teiksiančių žvaigždžių yra „Sostų karų“ (Game of Thrones) duetas Emilia Clarke (Emilija Klark) ir Kitas Haringtonas, Penelope Cruz (Penelopė Krus), Gal Gadot, Hugh Grantas (Hju Grantas) ir Chrisas Hemsworthas (Krisas Hemsvortas).

Tiesioginė ceremonijos transliacija per NBC prasidės 17 val. vietos (pirmadienį 3 val. Lietuvos) laiku.