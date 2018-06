Grupės „Džentelmenai“ nariai apie P. Gražulio skandalą: moterys – be savivertės

„Kartais tikrai susidaro įspūdis, kad mūsų damoms trūksta savivertės... Jos nevengia kartis vyrams ant kaklo, rodo agresyvią iniciatyvą pažindintis, rašo meilės laiškelius, ir dar leidžia sau pykti nesulaukusios jokios reakcijos... Ko gero tai prasideda šeimoje ir priklauso nuo to, ar joje buvo tėvas - tikras vyras, rodantis pavyzdį savo vaikams“, - pamąstymais dalinasi šokėjas ir grupės narys Dainius Dimša.

Jam pritaria ir kitas grupės narys, šokėjas Vytautas Mackonis. „Dainius drąsiai galėtų išleisti ilgesingų meilės laiškų knygelę. Jis mūsų grupės „baby face‘sas“, todėl moterų dėmesio jam netrūksta nei gatvėje, nei socialiniuose tinkluose. Kartais juokaujame, esą jis net bijo atsidaryti savo paskyrą socialiniame tinkle, kad ten susikaupusi tona neperskaitytų laiškų jo nepalaidotų. Tiesa, visas damas turėčiau garbingai informuoti – jo širdis šiuo metu laisva, todėl mes linkime jam atrasti gyvenimo meilę, - sako Vytautas, santuokoje gyvenantis jau šešerius metus, ir auginantis dvi dukras.

Vienišas, bent kol kas yra ir dar vienas grupės šokėjas, 35-erių Giedrius Venslova, didelę savo gyvenimo dalį šokęs moterims. Giedrius prisipažįsta per tuos darbo metus tiek visko prisižiūrėjęs, kad ko gero todėl iki šiol ir yra vienišas. „Vienas negražiausių vaizdų – stipriai išgėrusi moteris, nesuprantanti nei kur ji randasi, nei kas ji tokia, nei ką daro. Per mergvakarius, o juose teko šokti šimtus kartų, esu prisižiūrėjęs tokių moterų elgesio pavyzdžių, kuriuos pamatyti nelinkėčiau nė vienam vyrui. Tiesiog nenorom pradedi į moteris žiūrėti kiek kitaip, būti atsargesniu, nenerti į santykius stačia galva. Labiausiai atbaido moterų agresija, svaiginimasis, per didelė iniciatyva. Beje, turiu patarimą visoms damoms, ypač vienišoms – jei vyras stipriai jumis susidomės, jis tikrai atras savyje drąsos prieiti ir užkalbinti. Nereikia kartis ant kaklo, siųsti užuominų, kur nors kviesti, ir dangstyti tokį savo elgesį tuo, kad dabar 21-as amžius, moterys ir vyrai lygūs, ir jūs tiesiog jam padedate, nes mes, vyrai, neva nedrąsūs. Patikėkite, kai pajauti didelę simpatiją, nelieka baimių, o drąsos ir užsispyrimo užkariauti atsiranda tiek, kad ir sieną galva pramuštum, jei tik reiktų“, - sako Giedrius.

„Džentelmenų“ vyrukų pamąstymus apie vyriškumą sukėlė pastarosiomis savaitėmis aptarinėjama į dienos šviesą išlindusi naujiena apie politiko, Seimo nario Petro Gražulio nesantuokinę dukrytę. "Net nupurtė kai skaitėme straipsnius, kuriuose buvo rašoma apie politiko spaudimą mamai nutraukti nėštumą, o vėliau noras teisme pasiimti vaiką, tačiau perduodant jo globą kažkam kitam. „Tai, kad mergina leidosi suvedžiojama jai į tėvus tinkančio, perpus vyresnio vyro – atskiras klausimas. Galbūt ji augo be tėvo, neturėjo tinkamo pavyzdžio. Bet šio vyro elgesys kelia šiurpą. Esu dviejų dukrų tėvas, tikiuosi, kad nė vienai jų ateityje neteks sutikti tokio tipažo vyro. O jei teks, tesaugo jį dangus, nes už savo veiksmus atsakyti jau nebegalėsiu“, - sako šokėjas ir grupės „Džentelmenai“ narys Vytautas Mackonis.