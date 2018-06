Grupė „Timid Kooky“ pristato neįprastai užfiksuotą pasirodymą

„A Hollow Tree“ – šansonjetė, skirta Lietuvos šimtmečiui“, – kūrinį pristato grupės nariai. „Ji yra apie tuščią medį, kuris nėra tuščias. Apie galvą, petį ir šiaip“, – pasakoja jie.

Balandžio pradžioje, debiutinio „Timid Kooky“ albumo „Tanzen“ pristatymo metu „Kablyje“, grupės nariams atliekant šią dainą, susirinkusiuosius stebino po salę ir sceną, specialiais kostiumais apsirengę ir su kameromis ant galvų vaikščioję ir daug klausimų sukėlę vaikinai.

Tačiau šiandien jie atsako į juos visus – dalinasi specialiais efektais ir išskirtine filmavimo technologija pasižyminčiu klipu. Jį sukūrusi komanda – „ŪŨȖŮ“ vaizdą aplink save fiksuoja specialiomis technologijomis, leidžiančiomis žiūrovui viską matyti 360 laipsnių kampu.

Šią savaitę „Timid Kooky“ pradeda vasaros koncertų sezoną – startuos soliniu pasirodymu Vilniaus mokytojų namų kiemelyje įsikūrusioje „Vasaros terasoje“, renginių serijoje „Borjomi. You Can Do More“.

„Grosim įprastai – daug karštų ritmų, bet šįkart dar bus ir už Lietuvą karštesnių šokių“, – koncertą anonsuoja grupės nariai ir kviečia birželio 21 dieną susitikti „Vasaros terasoje“.