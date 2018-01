Grupė „Justin 3“: į „Euroviziją“ einame iš principo

Praėjusiais metais laimę su daina „Streets of Vilnius“ bandęs dainininkas Justinas Stanislovaitis šiemet į „Eurovizijos“ atrankas grįžta su naujais ritmais ir nauja daina – „Born to be wild one“. Kaip teigia atlikėjas, ši daina suskambės naujomis spalvomis nei kiti jo kūriniai.