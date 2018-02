„Granatos Live“ skelbia pirmuosius atlikėjus: pasirodys britų žvaigždė Rita Ora

Lietuvoje – pirmą kartą

Pirmą kartą Lietuvoje koncertuosianti Rita Ora išgarsėjo 2012-aisiais, įrašiusi singlą „Hot Right Now“ kartu su DJ Fresh. Kūrinys akimirksniu atsidūrė britų singlų topo pirmoje vietoje ir tapo Ritai Orai puikiu tramplinu į populiarumą. Albanų kilmės britų popžvaigždė, kurios tikrasis vardas Rita Sahatciu, dar tais pačiais metais išleido savo debiutinį albumą „Ora“ ir sulaukė pirmųjų nominacijų.

„Ora“ ir du Ritos Oros singlai – „R.I.P“ ir „How We Do (Party)“ – netruko pasiekti JK muzikos topų viršų, o dainininkė buvo nominuota „MTV Europe Music Awards“, „BBC Radio 1 Teen Awards“ ir kituose apdovanojimuose. Tais pačiais metais „MOBO“ ir „MP3 Music Awards“ apdovanojimuose Rita Ora paskelbta geriausia muzikos pasaulio „naujoke“, „Urban Music Awards“ apdovanojo ją metų dainininkės titulu.

Ryškų debiutą sekė pasirodymai muzikos festivaliuose, koncertiniai turai, aibė kitų nominacijų ir apdovanojimų, dainininkę buvo galima išvysti TV šou „Balsas“ mokytojos rolėje ir „X faktoriaus“ teisėjos kėdėje, ji vedė šou „America‘s Next Top Model“ ir „MTV Europe Music Awards“ apdovanojimų ceremoniją. Ritą Orą taip pat galima pamatyti ir kino filmuose „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“, „Penkiasdešimt tamsesnių atspalvių“ bei netrukus ekranuose pasirodysiančiame „Penkiasdešimt išlaisvintų atspalvių“, kur ji vaidina pagrindinio herojaus seserį Mia Grey. Paskutinėje trilogijos dalyje skambės ir Ritos Oros kartu su Liam Payne įrašytas kūrinys „For You“. Šiandien dainininkė, išsiskyrusi su savo senąja įrašų kompanija „Roc Nation“, bendradarbiauja su „Atlantic Records“, po pertraukos išleido naujus singlus „Your Song“ ir „Anywhere“ bei ruošiasi išleisti naują albumą – kalbama, jog jis turėtų pasirodyti šiemet.

Misija – sugrąžinti sielą į elektroninę muziką

Per kelis paskutinius metus jau susiformavo tradicija, jog muzikinius pasirodymus festivalio „Granatos Live“ didžiojoje scenoje „uždaro“ didžėjai. Ne išimtis ir 2018-ieji – šiemet ši rolė patikėta „Rudimental DJ“. Britų dramenbeiso grupę „Rudimental“ sėkmė lydėjo nuo pat jų debiutinio albumo „Home“ pasirodymo 2013-aisiais. Tiesą sakant, šių vaikinų debiutas buvo įspūdingas tiek komercine, tiek įvertinimų prasme. Pagrindinis albumo singlas „Feel the Love“, įrašytas su dainininku John‘u Newman‘u, tuoj pat pasiekė britų singlų topo pirmąją vietą, platininiu tapęs albumas buvo nominuotas „Mercury Prize“ ir pelnė „MOBO Awards“ geriausio albumo apdovanojimą. Pasirodymai svarbiausiuose muzikos festivaliuose – tiek pilnu, tiek DJ sąstatu, „BRIT Awards“ geriausio britiško singlo apdovanojimas už „Waiting All Night“ ir „išparduoti“ koncertiniai turai užtvirtino jų, kaip vienus energingiausių šou rengiančios grupės vardą.



Pasak „Rudimental“ vaikinų, jų misija – sugrąžinti sielą į elektroninę muziką: „Mes nesame tiesiog „miegamojo“ prodiuseriai, gitaristai ar pianistai, kuriuos galima įtalpinti į kurią nors vieną muzikos kategoriją. Mums svarbiau muzikalumas, dainų rašymas ir didesnė įtaka.“ Panašu, jog jiems puikiai tai sekasi – „Rudimental“ dainos, įrašytos kartu su Ed Sheeran, Ella Eyre, Anne-Marie ir kitais, sukasi muzikos topuose ir skamba visame pasaulyje, o jie patys paskutinius 5 metus gyvena lyg nesibaigiančiame koncertiniame ture.

Čia – tik pradžia

Apie Betsy, kurios tikrasis vardas Elizabeth Humfrey, britai išgirdo prieš kelerius metus, kai pasirodė pirmasis jos singlas „Fair“. Iki tol apie dainininkės karjerą svajojusi mergina kūrė dainas ir bandė „prasimušti“ į muzikos pasaulį. Betsy pavyko ir 2017-aisiais radijo stočių eterį užvaldė net keli jos singlai – „Lost & Found“, „Wanted More“, „Waiting“, „Little White Lies“ – iš tų pačių metų rudenį pasirodžiusio jos debiutinio albumo „Betsy“. Įspūdingos išvaizdos pop ir soul dainininkė, kurios balsas primena Cher, sako: „Čia tik pradžia! Kai šlovė ateis – aš būsiu pasiruošusi sutikti ją su „Pina Colada“.“

Muzikos festivalis „Granatos Live“ šiemet pakvies išvysti ne vieną ryškų muzikinį pasirodymą. „Mūsų kryptis – muzika, kuri aktuali ir įdomi šiandien,“ – sakoma „Granatos Live“ organizatorių pranešime.