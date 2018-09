„Golden Parazyth“ iš tamsos traukia naują kūrybą: pradeda vinilinį etapą

Spalio 16 d. apibraukta raudonai jų kalendoriuje. Būtent tada oficialiai bus išleistas naujas grupės albumas „Sad Human“. Vakar grupės „Facebook“ puslapyje buvo atskleistas albumo viršelis, pavadinimas, kūrinių sąrašas bei pristatymo koncertų Vilniuje ir Kaune datos. „Grupė „Golden Parazyth“ šitą žino apie gyvenimą.

Šis albumas suteiks šiek tiek ramybės visame šitame chaose. Albumas bus dar iki koncertų ir jame bus 9 visiškai nauji kūriniai. Mūsų muzikoje daug vidinių išgyvenimų, vilties ir amžinos paieškos. Mes taip pat nerimaujam dėl ateities. Esam atidūs aplinkai, nuolat generuojam idėjas ir jomis tikim. Šitos istorijos tinka visiems gyvenimo atvejams ir įvairiems žmonėms. Pats albumas apie žmones.

Liūdnas žmogus pavadinime ir ant viršelio apjungia taip pat mąstančius. Atsakom už kiekvieną dainą. Vertybė mūsų muzikoje – yra muzika. Visa tai tikra. Tikiu, kad gyvai šis albumas skambės dar tvirčiau. Dar bus plakatai, dainų tekstai, vinilas ir kiti geri dalykai“, - sako Giedrius Širka. „Golden Parazyth“ nuolat keičia savo išraiškos būdus ir ieško savito skambesio. Dar jie visada atranda, ką nors nauja muzikoje, kuri jau atrodo išgrota.

Tai – nuolatinis virsmas studijoje, gyvenime ir ant scenos. Kokybė, skambesys, spalva, vientisumas. Jiems toks alternatyvios popmuzikos skambesys yra daugiau nei tinkamas. Šiandien jie tikra grupė, sudaryta iš 5 asmenų.

Albumo viršelį sukūrė Stasys Eidrigevičius.

Vakar vos įkėlus albumo viršelį į internetą, „Golden Parazyth“ aplinka iškart atpažino savitą stilių ir nuostabaus darbo autorių. Paaiškėjo, kad albumo viršelį sukūrė pasaulyje pripažintas lietuvių dailininkas Stasys Eidrigevičius. Toks bus 9 kūrinių albumo „Sad Human“ apipavidalinimas, vizualinė kalba, estetika ir forma.

„Mūsų pažintis su Stasiu verta atskiros istorijos. Juk jis – bene garsiausias šių laikų Lietuvos dailininkas, grafikas ir režisierius. Jis tikras talento ir charizmos derinys. Didžiuojamės ir dėkojam jam už šią galimybę. Jo vaizduotė ir mums sukurtas viršelis šitą albumą išskiria iš tuzino kitų. Tikra privilegija pažinti, mokytis, išgirsti ir būti įvertintam tokio dailininko. Jis tikrai vertas visų komplimentų ir yra unikalus kūrėjas. Manau, kad geresnio viršelio šitam albumui apskritai niekas nebūtų sukūręs.“, - savo įspūdžius pasakoja G. Širka. „Golden Parazyth“ taip pat surikiavo visą albumą ir paskelbė albumo kūrinių sąrašą.

Albumo „Sad Human“ kūrinių sąrašas:

1. „Sad Human“;

2. „No One Can Help You“;

3. „Believer“;

4. „That Kind of Trouble“;

5. „Eternity“;

6. „Circles of Time“;

7. „Another Train“;

8. „Arrow“ 9. „Fade Away“.

Šio albumo įrašuose grupei talkino geras „Golden Parazyth“ bičiulis, kompozitorius ir prodiuseris Vygintas Kisevičius. Būtent jis padėjo „Golden Parazyth“ atrasti save iš naujo. Ilgą laiką jie nedirbo su jokiu prodiuseriu ir viską kūrė savo pačių jėgomis. Jau dabar aišku, kad tai bus muzikaliausias albumas, kokį lig šiol buvo sukūrę. Albumo garso korekcijos buvo atliktos „Scape Mastering“ studijoje Berlyne.

Tai jau nebe pirmas kartas, kada grupės „Golden Parazyth“ įrašus paruošia savo srities profesionalas vokietis Stefanas Betke. „Golden Parazyth“ nekantrauja šį albumą pristatyti gyvai. Paskelbti pirmieji albumo „Sad Human“ pristatymo koncertai. Lapkričio 16 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje ir lapkričio 18 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje įrengtame „Bosca“ amfiteatre. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia – labai patraukli erdvė. Ten „Golden Parazyth“ skamba geriausiai. Jie tai įrodė praėjusiais metais, kada po bažnyčios skliautais per vieną vakarą surengė net du pasirodymus. Į abu koncertus buvo išparduoti visi bilietai.

Panašaus susidomėjimo tikimasi ir šįkart. Kauno „Žalgirio“ arena vienija visą Kauną. Verta priminti, kad „Golden Parazyth“ istorija prasidėjo būtent Kaune. Jie ten ir užaugo. Per tą laiką ir grupė, ir Kaunas nuėjo ilgą kelią, pasikeitė ir atsinaujino. Dar „Golden Parazyth“ branduolys yra projekto „Kaunas2022“ ambasadoriai. Albumo „Sad Human“ pristatymo koncertas Kaune jiems bus pirmas toks kartas arenos amfiteatre.