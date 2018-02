Geriausio režisieriaus apdovanojimas atiteko „Vandens formos“ kūrėjui

JAV režisierių gildija (Directors Guild of America, DGA) šeštadienį vakare pirmiausia paskelbė apdovanojimą už geriausią režisieriaus debiutą – jis teko juostos „Pradink“ (Get out) režisieriui Jordanui Peele'ui (Džordanui Pilui), kuris sakė, kad dėl reakcijos į jo filmą šie metai jam buvo „geriausi gyvenime“.