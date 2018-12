Filmas „Favoritė“ gavo daugiausiai Kritikų pasirinkimo apdovanojimų nominacijų

Tarp kategorijų, kurioms buvo nominuota juosta „Favoritė“, yra geriausio filmo, geriausios aktorės, geriausios komedijos aktorės ir geriausios antro plano aktorės kategorijos.

Juosta „Juodoji pantera“ (Black Panther) pelnė 12 nominacijų.

Kritikų pasirinkimo apdovanojimuose apdovanojami geriausi praėjusių metų kino ir televizijos darbai. Pirmadienį Televizijos kino kritikų asociacija ir Televizijos žurnalistų asociacija paskelbė apdovanojimų nominantus.

Tuo tarpu trys televizijos serialai - „Amerikiečiai“ (The Americans), „Amerikietiška nusikaltimo istorija: Džianio Versačio nužudymas” (The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story) ir „Pabėgimas Danemoroje“ (Escape at Dannemora) - gavo po penkias nominacijas televizijos projektų kategorijoje.

Kritikų pasirinkimo apdovanojimų ceremonija vyks sausio 13 d. Apdovanojimai bus išdalyti 24-ąjį kartą.

Pernai 14 nominacijų buvo gavusi juosta „Vandens forma“ (The Shape of Water), tačiau laimėjo tik keturis apdovanojimus.

Kritikų pasirinkimo apdovanojimus už geriausius kino ir televizijos kūrinius skiria kino kritikus ir apie kiną rašančius žurnalistus vienijančios organizacijos.