„Eurovizijoje“ triumfavusios dainos autorius: man muzika nėra varžybos

Daina – apie tikrą meilę

Pasak V.Bikaus, daina „When we're old“ gimė įprastai, kaip ir daugelis kitų, – „studijoje kažką marmaliuojant prie pianino“. „Tikrai nebuvo filmuose rodomų meninių kančių, žvakių, vyno taurių ar panašiai, – juokiasi žinomas autorius, turintis teisininko išsilavinimą. – Siekiau parašyti dainą apie dalykus, kuriuos girdime kasdien, bet dažnai dėl greito gyvenimo tempo neskiriame jiems laiko. Pats prasmingiausias dalykas, kurį gali patirti žmogus, kad ir kaip nuvalkiotai skambėtų, yra tikra meilė. Tereikia sustoti, iškvėpti ir ją suvokti. Nes kai ateis pabaiga, o ji visiems ateis, svarbu žinoti, kad buvai ne vienas. Mokėjai duoti ir dalintis, patirti ir gera, ir bloga kartu.“

Paklaustas, koks yra sėkmingos dainos receptas, Vytautas sako, kad to nežino nei jis, nei kas nors kitas, tačiau yra keli svarbūs punktai, iš ko susideda gera daina. „Visų pirma yra gera melodija – ji yra pagrindas. Aranžuotė, harmonija ar beatas nors ir svarbūs, tačiau yra antraeiliai dalykai. Tuomet turi būti geras tekstas. Nesvarbu apie ką – meilę, mirtį ar linksmai praleistą naktį. Gerai ir suprantamai parašyti tekstą galima nepriklausomai nuo gvildenamos temos. Trečias dalykas, be kurio daina yra tik garsinis failas kompozitoriaus kompiuteryje, yra atlikėjas. Tai yra jungiamoji grandis tarp kompozitoriaus minčių ir klausytojo. Sugebėjimas perteikti kūrinį, juo gyventi yra bene reikšmingiausia savybė dainininkui. Paprastas to pavyzdys – šių metų Ievos atlikta „When we're old“. Geriau nenorėkite išgirsti, kaip ji skambėtų, jei ją atlikčiau aš“, – šypsosi dainų autorius.

Nors po konkurso finalo dar ilgai verda aistros: ilgai ginčijamasi, ar daina verta atstovauti Lietuvai tarptautinėje „Eurovizijoje“, ar ne, V.Bikus sako į tai didelio dėmesio nekreipiantis. „Nors „Eurovizija“ yra dainų konkursas, man muzika nėra varžybos. Paskelbus nugalėtoją pajaučiau, kad žmonės suprato, apie ką rašiau, ir ką norėjau pasakyti. Vadinasi, darbas nenuėjo veltui“, – sako dainų autorius.

V.Bikus prisidėjo ir prie dar vienos dainos, skambėjusios nacionalinės „Eurovizijos“ finale, sukūrimo. Tai – kūrinys „The Truth“, kurį konkurse atliko Monika Marija. Šios dainos tekstą ir muziką parašė Erica Jennings, o V.Bikus ją aranžavo.

Proga parodyti šalies kūrybinį potencialą

Beje, šis muzikos autorius sukūrė ar bent prisidėjo prie daugybės populiarių dainų, kurias atlieka žinomi šalies dainininkai, sukūrimo: tai ir Monique „Man nebaisu“, Iglės „Leisk bandyt“, Marijono Mikutavičiaus „Balintos sienos“ bei daugybė kitų. Anksčiau Vytautas yra grojęs klavišiniais instrumentais įvairiuose kolektyvuose, dabar dirba tik studijoje.

Jis akcentuoja, kad jam buvo malonu gauti premiją, nors finale labiausiai jaudinosi, kad I.Zasimauskaitei pavyktų sėkmingai pasirodyti. „Sako pinigai laimės neatneša, bet atneša kažkiek stabilumo, o kūrėjo atveju tai tikrai svarbu“, – sako V.Bikus.

Paklaustas, kur investuos gautą asociacijos LATGA premiją, autorius juokiasi, kad yra dvi kryptys, kuriomis gali iškeliauti laimėti 3000 Eur, – viena „ūkinė“, kita „meninė“: „Arba įsigysiu šviestuvus butui, arba pirksiu įrangą studijai.“

Jo nuomone, asociacijos LATGA premija tarnauja ne tik kaip paskatinimas Lietuvos autoriams kurti dainas ir konkuruoti atrankoje su užsienio kūrėjais: „Prizai, apdovanojimai ar premijos man niekada nebuvo pagrindinė motyvacija kurti, tačiau visada malonu tokią gauti, nes taip atkreipiamas visuomenės dėmesys į mus, autorius. O jų mūsų visuomenėje palyginti yra mažokai“, – sako jis.

Piniginę premiją skyrusios asociacijos LATGA tarybos prezidentas, kompozitorius, profesorius Teisutis Makačinas džiaugiasi, kad laimėjo būtent mūsų šalies autoriaus sukurta daina: „Ir ne tik todėl, kad šiemet švenčiame valstybės atkūrimo šimtmetį, todėl visi esame labai patriotiškai nusiteikę. „Eurovizija“ – itin populiarus konkursas, todėl visada norisi, kad jame būtų pristatomas ne svetimas, o mūsų šalies kūrybinis potencialas. Džiaugiuosi, kad mūsų autoriai kaip lygūs su lygiais šiame konkurse kovoja su užsienio kūrėjais. Ne tik kovoja, bet ir laimi. Taigi Tarybos vardu labai sveikinu muzikos ir tekstų autorių Vytautą Bikų ir linkiu sėkmės jo dainai Portugalijoje“.

Asociacija LATGA jau ne pirmą kartą skiria premijas „Eurovizijos“ konkurso nugalėtojams. Didesnės ar mažesnės premijos buvo skirtos „InCulto“, Donatui Montvydui-Donny Montell, „4Fun“, Dimai Šavrovui-Sashai Song, Andriui Pojaviui ir pernai „Eurovizijos“ atranką laimėjusios grupės „Fusedmarc“ dainos „Rain of Revolution“ autoriams.