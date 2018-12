E. Sašenko: per šias Kalėdas šeimos ratas bus didesnis

Jos namuose švenčių laukimas prasideda nuo Franko Sinatros kalėdinio repertuaro ir baigiasi prie stalo Kalėdų giesmėmis. Artėjant šventėms Evelina dainuoja daug, o kartais – ir labai netikėtai. Būtent toks pasirodymas laukia projekte „Neįtikėtini bardų duetai“, kuriame ji dainuos kartu su aktoriumi Sauliumi Bareikiu.

– Evelina, ar atlikėjui sunku dalintis scena?

– Darau tai ne pirmą kartą, man patinka dainuoti su partneriu, bendrauti scenoje, man patinka nauji atlikėjai, dviese įdomu, mokausi prisitaikyti. Iš duetų visada išmoksti ko nors naujo. O ir apskritai, visą laiką dainuoti vienai – liūdna.

– Paprastai tave matome kitame amplua, bardų muzika tau nauja?

– Tikra tiesa, lyg ir neturiu nieko bendra su lietuviška bardų muzika, pati taip ilgą laiką galvojau, betgi supratau: šansonai, kuriuos atlieku prancūziškai ir yra dainuojamoji poezija! Tik - prancūziška. Tai vis dėlto esu prie tų bardų... Man visada patikdavo Kosto Smorigino, Olego Ditkovskio, Sauliaus Bareikio dainos, jose tikrai daug prasmės. Dabar, štai, pati su Sauliumi dainuosiu, - argi ne Kalėdų stebuklas? Labai savos man jo dainos, artimos. Jausmingos, kaip šansonai. Dainuojamojoje poezijoje svarbu tekstas, ypač šiais laikais, kai aplinkui girdime dainuojant apie tai, kas kur ėjo gatve. Man smagu, kai ieškoma prasmės, ne tik gyvenime, bet ir muzikoje.

– Kokių dainų pati klausai prieš šventes?

– Frankas Sinatra, žinoma, kelia šventės asociacijas, ypač tos, per kurią visi bėga į parduotuves, perka dovanas, bet mano Kalėdos susietos su giesmėmis. Esu lenkaitė, turime daug lenkiškų giesmių, kurias giedame per šventes. Kai važiuojame į koncertus ir norime gerai, smagiai jaustis, visada įsijungiame Michaelo Buble “Let it snow”. Ši daina – tikras, kalėdinis važiavimo jausmas.

– Kokios buvo tavo vaikystės Kalėdos?

– Visą laiką, kiek tik prisimenu, mūsų Kalėdos yra tokios pat: su tėvais eidavome pas močiutę ir senelį, ten susirinkdavo visa šeima. Ateidavo ir Kalėdų senelis, sėsdavome prie stalo, lauždavome plotkeles, ragaudavome dvyliką patiekalų ir visi eidavome į mišias. Mano tėtis – muzikantas, visi mano ir tetos šeimoje dainuoja. Tėtis grodavo, o mes giedodavome giesmes. Ne taip labai linksmai, giesmės būdavo tinkamos tam laikotarpiui – kai visur aplink ramuma, susikaupimas, vakaras. Ir visos šnekos sukosi apie tai, kas įvyko per metus. Kalėdos man yra gražiausia, šilčiausia ir labiausiai šeimyninė šventė.

– Ar atsirado naujų tradicijų, kai pat sukūrei šeimą?

– Atsirado dar viena šeima. Dabar prie stalo sėdi dar daugiau žmonių, mano vyro šeima, ratas didėja.

Išskirtiniai šventiniai koncertai „Neįtikėtini bardų duetai“ – gruodžio 18 dieną VDU Didžiojoje salėje Kaune ir gruodžio 19 dieną Vilniaus kongresų rūmuose. Koncertus ves aktorė Kristina Kazlauskaitė.