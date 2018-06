E. Jennings ir J. Didžiulis pristato naujai suskambusią dainą

Rugpjūčio 10 d. Trakų pilies kieme solo koncertą su orkestru „Bad Ass Retro Orchestra“ surengsianti Erica Jennings pristato naujai suskambusią klasikinę dainą „Let's Call The Whole Thing Off“ ir jos vaizdo klipą.

Viena populiariausių Lietuvos dainininkių žinomos George Gershwino ir Iros Gershwin dainos akustinę versiją atliko kartu su savo vyru Jurgiu Didžiuliu. Pora dainą atliko duetu gyvai Trakuose, kur buvo nufilmuotas „live“ video.

„Pastaruoju metu su savo vyru kartu grojame kur kas rečiau, nei dueto „The Ball & Chance“ laikais. Dėl šios priežasties mūsų abiejų specialus pasirodymas Trakuose taps išskirtine staigmena visiems gerbėjams, todėl kviečiame atvykti su visa šeima: antromis pusėmis, mylimaisiais, vaikais ir giminaičiais, – sako E. Jennings.

1937 m. sukurta daina „Let's Call The Whole Thing Off“ buvo skirta kino filmui „Shall We Dance“, kuriame ją atliko garsios Holivudo žvaigždės Fredas Astaire‘as ir Ginger Rogers. Vėliau auksine klasika tapusios dainą dideliais hitais pavertė Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sam Cooke ir daugelis kitų ryškiausių džiazo žvaigždžių.

E. Jennings šiuo metu intensyviai ruošiasi koncertui „Džiazas po žvaigždėmis“, kur koncertuos kartu su „The Bad Ass Retro Orchestra“. Tai bus vienas įsimintiniausių vasaros vakarų Trakų pilyje, rašoma organizatorių pranešime.