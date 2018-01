E. Jakilaitis: mane gali pulti visi, man dėl to net ūpas pakilęs

Kai kuriems žmonėms per visą gyvenimą nenutinka tiek, kiek Edmundui Jakilaičiui nutiko per vieną savaitę, mano jis. Tačiau kritinės situacijos ir stresas žurnalistą, jo teigimu, veikia priešingai nei daugelį: „Aš – tokio sukirpimo, mane gali pulti visi, man dėl to nėra pasikeitusi nuotaika, man apskritai net ūpas pakilęs.“ Galbūt tam įtakos turi ilgametė patirtis: žurnalistu dirbti E. Jakilaitis pradėjo dar pirmame kurse, spėjo padirbėti beveik visuose kanaluose, o karjerą pradėjo nuo Kalėdų senelio verslo. Ne mažiau įdomūs jam žada būti ir ateinantys metai. „Laukia įvairiausių dalykų ir asmeniškai, ir profesine prasme“, – mano žurnalistas.