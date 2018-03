„Du balsai – viena širdis“ prodiuseris: dalyviai dar nežino, kas jų laukia

Anot prodiuserio, žiūrovai gali tikėtis daug šiltų, žmogiškų emocijų, o štai ko gali tikėtis projekto dalyviai, L. Šeškus tvirtina neatskleisiantis. „Jie dar nežino, kas jų laukia“, – šypsosi televizijos profesionalas.

Svarbiausia – dueto ryšys

„Šiltos dalyvių emocijos – vienas esminių momentų šiame projekte. Žinoma, ne mažiau svarbus ir dainavimas. Dainingi dalyviai projekto metu progresuos, bus įdomu tai stebėti, bet šis šou ypatingas tuo, kad nors tai yra duetai, du balsai, bet širdis – tik viena. Čia dalyvauja žmonės, susiję ypatingais, šeimos santykiais“, – tvirtina L. Šeškus.

Prodiuseris pažymi, kad būtent ryšiai, siejantys duetus, ir įneš į projektą netikėtumų. „Visi, kas bandė, sako, kad daug lengviau dainuoti ir dalyvauti konkurse su svetimu žmogumi todėl, kad už jį neatsakai taip, kaip už savą. Kai tėtis dainuoja su dukra, jo jaudulys šimtą kartų didesnis, nei kai jis į sceną eina su nepažįstamu žmogumi ar kokiu draugu. Lygiai tas pats vyksta, kai dainuoja seserys ir pan. Tas ryšys sukuria ypatingą emociją, tikiuosi, žiūrovai ją pajaus. Laida bus šilta, šviesi ir smagi“, – žada L. Šeškus.

Anot jo, pirmiausiai eteryje žiūrovai išvys keturias atrankines laidas, kurias sėkmingai įveikę duetai keliaus į kitus etapus. Vėliau taisyklės sudėtingės, dalyvių lauks netikėtumai. „Paliksime intrigą. Galiu pasakyti tik tiek, kad bus daug žaidybinių iššūkių“, – šypsosi televizijos profesionalas.

L. Šeškaus teigimu, kai kuriems dueto dalyviams jau pats dalyvavimas projekte yra išbandymas, į kurį leistis jie sutinka tik dėl savo šeimos nario.

„Taip, lietuviai iš tiesų yra dainuojantys. Labai įdomu matyti, kad yra žmonių, kurie patys niekada neateitų į jokį dainavimo konkursą, jei, pavyzdžiui, vaikas nepasakytų: ei, mama, einam, aš noriu, o be tavęs negaliu. Tad labai smagu, kad duetuose yra iniciatoriai ir tie, kurie eina labiau ne dėl savęs, o dėl kito“, – pirmaisiais projekto įspūdžiais dalijasi prodiuseris.

L. Šeškus tikina, kad atranką daryti nebuvo labai lengva, nes kandidatai, dar nematę projekto, nelabai įsivaizduoja, koks jo formatas. Tačiau, prodiuserio žodžiais, paprastai, kai projektas būna sėkmingas, antrame sezone norinčių dalyvauti būna dar daugiau, tačiau apie tai kalbėti kol kas dar anksti.

Jaudinasi ir vedėjai

Jau anksčiau LRT.lt portalas skelbė, kad muzikinį projektą ves netikėtas duetas – nemažą patirtį televizijoje turinti aktorė Jurgita Jurkutė ir ant scenos lig šiol tik kaip akordeonistas stovėjęs Martynas Levickis.

„Tai yra visiškas debiutas. Martynas labai jaudinosi, bet esame labai patenkinti jo darbu. Dar peržiūrėjome medžiagą, ir pastebėjome, kad tas jo jaudulys yra labai natūralus. Esame tikri, kad jo muzikos jautimas, išmanymas ir nuoširdumas atpirks jo patirties trūkumą, o su laiku atsiras ir patirtis. Įkalbėti Martyną nebuvo labai sunku, bet jam reikėjo labai daug pasakoti apie projektą. Kai šis jam pasirodė įdomus, susitarti buvo paprasta“, – teigia L. Šeškus.

Anot prodiuserio, pirma laida buvo emociškai sudėtinga ne tik M. Levickiui, bet ir nemažą patirtį televizijoje turinčiai J. Jurkutei – pirmąją laidą moteris vedė sirgdama stipriu balso stygų uždegimu.

„Tai, kad ji iškalbėjo iki galo, yra neįtikėtina. Net mums, visai komandai, skaudėjo klausytis kiekvieno jos žodžio. Jurgita gana rizikingai perlipo per save ir neišėjo iš filmavimo jam įpusėjus. Bet dabar jau viskas gerai – ji pasveiko ir antrojoje laidoje girdėsime įprastą jos balsą“, – pasakoja L. Šeškus.

Unikalus teisėjavimas

„Du balsai – viena širdis“, yra užsienio kūrėjų formatas, ir Lietuva – toli gražu ne pirma šalis, įsigijusi jo teises. Anot L. Šeškaus, kiekvienoje šalyje projektas vadinasi skirtingai.

„Mes pavadinime akcentuojame šiek tiek kitus dalykus – tai, kad scenoje matysime ypatingais ryšiais susijusius dalyvius. Originalus projekto pavadinimas – „Stand Up For Your Country“ [Stokis už savo šalį – LRT.lt]. Kitos šalys labiau atkreipia dėmesį į unikalų teisėjavimą – dalyviai savo talentais privalo priversti publiką atsistoti“, – kalba prodiuseris.

Jo teigimu, žiūrovai šiame projekte yra ir teisėjai – jie sėdi ant specialių kėdžių su davikliais, kurie „jaučia“, ar teisėjui pasirodymas patiko taip, kad privertė jį atsistoti. Prodiuseris atkreipia dėmesį, kad žiūrovų balsas šiame projekte yra kur kas svaresnis – kiekvienas komisijos narys savo kišenėje turi po 60 taškų per visą laidą, o publika turi po 150 taškų kiekvienam dalyviui.

Anot L. Šeškaus, komisijoje laikas nuo laiko galėsime išvysti naujų narių, tačiau dažniausiai jos sudėtyje matysime Dovilę Filmanavičiūtę, Katažiną Zvonkuvienę ir Arūną Valinską.

Pirmoji „Du balsai – viena širdis“ laida – jau šį šeštadienį, kovo 17 d., nuo 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ!