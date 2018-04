Dilema: norimas efektas „Eurovizijoje“ kainuoja daugiau, nei estai gali sau leisti

65 tūkst. eurų – tiek kainuotų Estijos atstovės trijų minučių trukmės pasirodymas Lisabonos scenoje. Estijos nacionalinis transliuotojas ERR pripažįsta, kad tokio dydžio sumos jie kol kas neturi.

ERR euroviziniam pasirodymui neturi jokių papildomų finansinių šaltinių, o ir apmokestintų balsuojančiųjų nacionalinėje atrankoje skambučių šįmet buvo mažiau nei įprastai.

Estijos delegacijos vadovas Martas Normetas tvirtina, kad pasirodymo kaina taip išaugo dėl jo kompleksiškumo. „Paties brangiausio projektoriaus nuomos kaina Estijos rinkoje yra 1100 eurų per dieną. „Eurovizijai“ reikalingas gerokai galingesnis projektorius, tokio Estijoje net nėra. Bet net jei nuomos kaina yra 1100 eurų per dieną, bus reikalingi trys projektoriai, tad išlaidos išauga iki 3300 eurų per dieną“, – skaičiuoja prodiuseris.

Šios išlaidos turėtų būti dauginamos iš dienų, kurias Estijos delegacija praleis repetuodama Lisabonoje, skaičiaus. Repeticijos prasideda iki konkurso likus kelioms savaitėms, o prodiuserių komandai, dirbančiai su pasirodymu, šio projektoriaus reikės beveik visą mėnesį. Be to, Estijos delegacijai reikalingas ir projekcijų kūrėjas.

Šiuo metu Estijos dainininkei pranašaujama aukšta vieta, tad M. Normetas mano, jog tokia suknelė yra verta pinigų. „Žinoma, Elina yra puiki dainininkė ir ji galėtų „Eurovizijoje“ atlikti savo dainą apsirengusi paprasta suknele, bet šiuo metu mes kalbame apie didžiulį „vau faktorių“, – svarsto delegacijos vadovas.

Estijos atstovė Lisabonoje atliks dainą „La Forza“.

26-erių atlikėja svajoja dainuoti operą didžiausiose pasaulio scenose. Dėl to ji labai rūpinasi pagrindiniu savo instrumentu – balsu. Rytą ji pradeda joga, balsą jai padeda tausoti ir dažni pasivaikščiojimai, o vietoje kavos ji renkasi tamsųjį šokoladą. E. Nechayeva yra didžiulė animacijos gerbėja, tad radusi laisvą minutę ji žiūri Disney arba japonų animatorių kurtus filmukus. Be muzikos ji turi talentą kalboms – atlikėja puikiai kalba estiškai, rusiškai, angliškai, prancūziškai ir itališkai.