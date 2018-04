Didžiausios “Greiti ir įsiutę 8” siužeto klaidos

Naujoje veiksmo filmo “Greiti ir įsiutę 8” (angl. “Fate of the Furious”, 2017) dalyje be gausybės žiūrovų pamėgtų adrenalino scenų netrūksta ir juokingų bei su logika ar net elementaria fizika prasilenkiančių siužeto perlų. Kai kurie kritikai sako, kad jos labiau primena Bolivudo nei Holivudo produkcijos lygį.

Nesvarbu, kas po gaubtu, svarbu, kas prie vairo

Būtent tokia frazė nuskamba ir filme iš pagrindinio veikėjo lūpų. Šios auksinės logikos dėka, bet kurio, net paties prasčiausio automobilio galia staiga magiškai padidėja 500 aklių vien dėl to, kad už jo vairo atsisėda jis - nepralenkiamasis Domas. Ir, žinoma, visai nesvarbu kaip jis vairuoja - šonu, tiesiai, atbulas ar ant stogo. Jis vis tiek laimės lenktynes su bet kokiu kibiru.

Naujos betono savybės

Detektyvą filme vaidinantis Hobsas yra toks kietas, kad nuo jo smūgio net betono siena lankstosi kaip lengvutė gipso kartono plokštė. Jau nekalbant apie tai, kad jo fizinė jėga peržengia bet kokias fantastikos ribas. Hobso, paprasto žmogaus, rankose, svorio matas praktiškai netenka prasmės ir daiktai skraido kaip pūkeliai. Filmo kūrėjai galėtų drąsiai šį veikėją nudažyti žaliai ir filmą pervadinti “Greiti ir įsiutę, ir Halkas”.

Labai protinga. Arba ne

Pagrindinė filmo blogiukė siužetuose pateikiama kaip labai protinga moteris, tačiau žiūrint iš šalies ji savo elgesiu labiau primena blodinę. Pavyzdžiui, vienoje iš scenų ji nuginkluoja visus savo priešus ir vietoje to, kad juos nužudytų, kol šie guli bejėgiai, palieka juos gyvus. Na, nes kaip kitaip filmo pabaigoje pagal scenarijų jie įkrės jai į kailį?

Naujos automobilių remonto aukštumos

Tie, kas yra nors kiek susidūrę su automobilio remontu, žino, kad uždegimo žvakėms pakeisti reikia keleto įrankių. Tačiau, tik ne greitiems ir įsiutusiems. Pagrindinis aktorius Domas vienoje iš scenų be jokių papildomų įrankių, tiesiog plikomis rankomis, išima iš variklio uždegimo žvakę ir daugiau nieko nedaręs lyg niekur nieko nuvažiuoja. Suprask, pataisė. Mūsų autoservisų meistrams, matomai, dar yra ko pasimokyti.

Magiškai ištuštėjančios gatvės

Visose filmo scenose Niujorko gatvės yra nuolat sausakimšos. Tačiau tik ne tuomet, kai rodoma kokia nors lenktynių scena. Tuomet viskas aplink staiga magiškai ištuštėja, o gatvėmis akivaizdžiai ima skrieti nebe aktoriai, o kaskadininkai. Beje, kai kurie jų, pasirodo, yra tiesiog manekenai iš drabužių parduotuvės.

Savaime nusivalantys automobiliai

Dar vienas stebuklas šio filmo automobilių pasaulyje - super galios. Vienoje iš filmo scenų greitai lekiantis automobilis tiesiog perskrodžia gėlių parduotuvę, išnirdamas iš jos apsidrabstęs purvais bei pasipuošęs gėlėmis. Tačiau nepraeina nė kelios sekundės ir jis vėl atrodo tarsi ką tik iš plovyklos.

Stebuklingi išgyvenimai, arba kam tie nubrozdinimai?

Geriausia dalis dažniausiai paliekama pabaigai. Ne išimtis ir šis kartas. Filmo režisierius nesusivaldė savo šedevro neužbaigęs tikrai įspūdinga nesamone. Vienoje finalinių scenų Domas iššoka iš degančio ir ore besisukančio automobilio, žinoma, be jokių mėlynių, nubrozdinimų ar nudegimų. Kam varginti tuos grimo meistrus? Toje pat scenoje jo draugai, prieš tai buvę kažin kur, atlekia vos per vieną sekundę, staigiai ir stabiliai prisiparkuoja ant ledo, taip užstodami Domą nuo jo automobilio sprogimo bangos. Argi automobilis nėra geriausia priemonė pasislėpti nuo ugnies lavinos? Nuostabi!

Keistų ir nelogiškų siužeto vingių šiame filme yra gerokai daugiau. Suskaičiuoti juos galima peržiūrėjus šią “Greiti ir įsiutę 8” dalį vaizdo transliacijų internetu platformoje „Viaplay“. Akylesnius garantuotai nudžiugins ir niekaip su fizikos dėsniais nesuderinami siužeto niuansai.

Tačiau kaip ten bebūtų, panašu, kad klaidų kiekis šio filmo populiarumui neturi jokios įtakos. Jis ir toliau skaičiuoja daugybę peržiūrų ir plečia savo gerbėjų ratą, kuriuos džiugina daugybe veiksmo scenų bei specialiųjų efektų. Beje, filmo mėgėjams kino kūrėjai pažadėjo net dar dvi naujas šio filmo dalis.