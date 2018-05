Darboholikas kino aktorius M. Caine‘as: nuo mergišiaus iki diktatoriaus

Aktorius didžiuosiuose ekranuose pasirodė ar savo balsą skolino jau beveik 170 kartų, o pirmąjį savo vaidmenį atliko prieš 62 metus. Per visą karjerą aktorius pasirodė pačiuose įvairiausiuose amplua, o naujausiame darbe jis įkūnys ir diktatorių.

Visos savo labai ilgos kino aktoriaus karjeros metu M. Caine‘as niekada nesiliovė kurti nepriekaištingų vaidmenų. Ir ne kartą buvo įvertintas. Jis dukart buvo įvertintas „Oskaro“ statulėlėmis – už filmą „Sidro namų taisyklės“ ir „Ana ir jos seserys“. Be to, jis dar keturis kartus buvo nominuotas „Oskarui“. Prie prestižiškiausių apdovanojimų prisideda ir trys „Auksiniai gaubliai“ (ir aštuonios nominacijos), dvi „Bafta“ statulėlės (ir septynios nominacijos), trys „Emmy“ nominacijos ir dar per 50 kitų apdovanojimų ar nominacijų.

Savo pirmąjį pagrindinį vaidmenį M. Caine‘as gavo 1964 m. filme „Zulu“, o jau 1967 m. gavo pirmąją nominaciją „Oskarui“ už filmą „Alfis“ (angl. „Alfie“). Jo atliekamas personažas buvo savimyla mergišius su „koknių“ akcentu. Tokio pasirodymo kine iki tol niekas nebuvo matęs, tad šis vaidmuo sukėlė daug reakcijų. Kiti „Oskarais“ įvertinti ar nominuoti filmai aktoriaus repertuare pasirodydavo bent kartą per dešimtmetį. Tai buvo ir 1972 m. „Sleuth“, ir 1983 m. „Mokant Ritą“ (angl. „Educating Rita“), o paskutinis įvertinimas buvo jau šiame tūkstantmetyje – 2003 m. už filmą „Tylus amerikietis“ (angl. „A Quiet American“).

Vaidmenys didelio biudžeto Holivudiniuose filmuose prasidėjo tada, kai aktorius ėmėsi populiarių vaidmenų. Vienas pirmųjų darbų buvo „Mis slaptoji agentė“ (angl. „Miss Congeniality“) su Sandra Bullock. Dar labiau matomu jis pasidarė po savo vaidmens „Tamsos riterio“ (angl. „The Dark Knight“) trilogijoje, kurioje įkūnijo ištikimą Briuso Veino tarną Alfredą. Aktorius tapo bene mylimiausiu režisieriaus Christopherio Nolano vaidmenų atlikėju ir ne kartą pasirodė jo filmuose – pradedant jau minėtaja trilogija, baigiant „Pradžia“ (angl. „Inception“) ir „Tarp žvaigždžių“ (angl. „Interstellar“). Per pastarąjį dešimtmetį aktorius išvis įsibėgėjo. Kasmet jis pasirodo bent dviejuose filmuose, o kartais ir keturiuose. Jis buvo ir „Apgaulės meistruose“ (angl. „Now You see Me“), ir „Kingsman. Slaptoji tarnyba“ (angl. „Kingsman. Secret Service“), ir Paolo Sorrentino „Jaunystėje“ (angl. „Youth“).

Na, o dabar naujausias sero M. Caine‘o vaidmuo yra komedijoje „Mielas Diktatoriau“, kuriame jis įkūnija mažos Karibų valstybės diktatorių. Įvykus sukilimui diktatorius pasislepia pas jauną paauglę Amerikoje ir bando išsisukti nuo jį persekiojančių tarptautinių pajėgų, kartu mokydamas jaunąją sukilėlę maištauti ir perimti valdžią vidurinėje mokykloje.

„Mielas Diktatoriau“ Lietuvos kino teatrus pasieks gegužės 25 dieną.

