D. Užkuraitis apie I. Zasimauskaitės pasirodymą: jaučiau, kad man spaudžia gerklę

Nors kai kurie žinomi žmonės abejojo mūsų šalies atstovės galimybėmis kvalifikuoti į finalą, ji ne tik tai padarė, bet tapo labiausiai patikusi atlikėja iš viso pirmojo pusfinalio, skelbiama oficialioje konkurso „Facebook“ paskyroje.

Be to, kad I. Zasimauskaitė Europą užbūrė jautrumu ir švelnumu, ji išskyrė ir savo charizma, kuria spinduliavo per visą pasirodymą. „Buvo daug stambaus plano vaizdo, kuriame matėsi labai gilus Ievos žvilgsnis. Po dainos jaučiau, kad man spaudžia gerklę, o mano kolegė Gerūta apsiašarojo. Dainos energija mums pagavo, matyt, pagavo visus“, – pripažįsta D. Užkuraitis.

Muzikologas Ramūnas Zilnys savo „Facebook“ paskyroje atsiprašė, kad anksčiau netikėjo mūsų atlikėjos sėkme, o viena iš tarptautinės „Eurovizijos“ komisijos narių Dovilė Filmanavičiūtė teigė net neabejojanti, kad I. Zasimauskaitei pasiseks.

„Eurovizijos“ „Facebook“ paskyroje Lietuvos pasirodymas yra pats žiūrimiausias bei labiausiai patikęs – jis surinko daugiausia dėmesio iš visų pirmojo pusfinalio dalyvių, sulaukusi daugiau nei 28 tūkst. patiktukų.

„Twitter“ paskyroje žiūrovai iš užsienio teigia, kad lietuvės pasirodymas buvo toks gražus, kad priminė atviruką. Kiti šneka, kad net jei I. Zasimauskaitė nelaimės, ši daina galėtų tapti puikia vestuvių grojaraščio daina.

Po pusfinalio buvo traukti burtai ir paaiškėjo, kad I. Zasimauskaitė pasirodys pirmoje finalo pusėje, tačiau muzikologas D. Užkuraitis nemano, kad ši pozicija turės didelės įtakos rezultatui.

„Tai lemia labai mažai. Aišku, norisi dainuoti kuo vėliau, kad kuo ilgiau tave atsimintų. Taip pat gerai, kai prieš tave dainuoja kitokios stilistikos atlikėjas, bet dar nežinoma, kas dainuos prieš ir po Ievos pasirodymo. Šios smulkmenos kaip pasirodymo vieta turi reikšmės, bet svarbiausia daina, atlikėja ir pateikimas, o visa tai – mes turime“, – užtikrinai kalba D. Užkuraitis.

Tiesa, priduria jis, užmigti ant laurų nevertėtų, nes po antro pusfinalio gali iškilti naujų favoritų. „Daug euforijos, bet reikia atsiminti, kad baigėsi tik pirmas pusfinalis ir dar yra šešios dainos, kurios iš karto patenka į finalą, tai – Portugalija, Ispanija, Vokietija, Italija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė. Labiausiai į lietuvių dainą yra panaši ispanų baladė, kurią atlieka pora scenoje ir gyvenime. Jie didžiausi mūsų konkurentai, kadangi paliečia tą pačią jautrią meilės temą“, – kalba „Eurovizijos“ komentatorius.

Internete sklido žiūrovų nepasitenkimas, neva I. Zasimauskaitės dainos ištraukos epizodas buvo netinkamas ir per trumpas. D. Užkuraitis juokauja, kad laimėtojai neteisiami ir jei toks sumanymas veikia, didžiausia klaida būtų kažką keisti. Be to, I. Zasimauskaitė anksčiau LRT.lt portalui minėjo, kad iškirpti dainos pabaigą buvo jų pačių mintis – dainos žinutė yra meilė, o susitikus su vyru Mariumi ji ir užlieja atlikėjos bei žiūrovų širdis.