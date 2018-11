D. Montvydas: jos turi parodyti seksualumą ir dėmesį man

Šį sekmadienį LNK televizijos eteryje – paskutinė „Lietuvos balso“ nokautų etapo laida, po jos paaiškės visi 16 finalininkų, kurie surengs nepamirštamą tiesioginį šou gruodžio 2 dieną Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.

Vienu labiausiai provokuojančių vakaro pasirodymų šį sekmadienį taps D. Montvydo merginų duetas – vaikų „Eurovizijoje“ trečiąją vietą būdama maža užėmusi ir į didžiąją sceną sugrįžti norinti Eglė Jurgaitytė bei Latvijos pop žvaigždė Adriana Miglane. Jų mokytojas merginoms skyrė Michaelo Jacksono dainą „The way you make me feel“.

Tačiau repeticijų metu D. Montvydas pripažino, kad kai abi merginos dainavo jam, jis jautė, jog jos prieš save mato mokytoją, o ne vyrą... Tačiau šiai dainai tokia emocija scenoje netiko, tad mokytojas užsibrėš tai pakeisti.

Iš jų turi spinduliuoti seksualumas ir moteriškumas, todėl aš joms pasakiau, kad žaistų kūnu ir žaistų su manimi.

„Man norisi koketiškumo, flirto ir seksualumo, nes kol kas pas abi merginas šitos energijos nėra“, – repeticijų metu su merginomis kalbės jų mokytojas, pripažinęs, kad tuo metu pasirodymas atrodė tarsi dvylikos metų mergaitės bandytų kažką daryti, tačiau joms būtų itin nepatogu. Tačiau tiek Eglė, tiek Adriana – jau suaugusios merginos, tad jų mokytojas iš jų reikalaus visai ko kito. O abi dalyves tai privers net šiek tiek sutrikti...

Mokytojas repeticijų metu mokys viliojimo meno scenoje ir bandys abiem dalyvėms paaiškinti, kaip jos turi išnaudoti savo privalumus. D. Montvydas iš dalyvių reikalaus tikros moteriškos kovos, kurioje jos turės būti ne tik aršios konkurentės, bet ir viliojančios gundytojos ir pasirodymo metu vilioti ne ką kitą, o patį Donatą Montvydą.

Adriana ir Eglė dvikovų ringe savo seksualumą stengsis parodyti iš visų jėgų, o vyriškoji mokytojų pusė netruks to pamatyti.

„Tai buvo pats seksualiausias pasirodymas dvikovų metu“, – tiesiai šviesiai po jų dainos kalbės amo netekęs Justinas Jarutis. Tačiau po merginų pasirodymo sutriks ir pats D. Montvydas... Kuriai merginai – Adrianai ar Eglei – pavyks savo balsu ir judesiais scenoje parodyti didesnį dėmesį D. Montvydui ir išsikovoti didesnes jo simpatijas – išvysti galima jau šį sekmadienį 19.30 per LNK.