Per D. Copperfieldo triuką sužeistas žmogus liko it musę kandęs

Tai pranešė televizijos kanalas ABC.

Britas Gavinas Coxas kreipėsi į Nevados valstijos teismą, kai 2013 metais nukentėjo per D. Copperfieldo šou Las Vegase. Vyras kartu su dešimčia kitų žiūrovų dalyvavo atliekant dingimo triuką. G. Coxas pargriuvo ir patyrė traumas, kai jį ir kitus žiūrovus šou rengėjai vedžiojo tamsoje.

Kaip pranešė televizijos kanalas, nukentėjęs žmogus pareikalavo, kad D. Copperfieldas, jo kompanija ir kitos su šou organizavimu susijusios bendrovės atlygintų jam gydymosi išlaidas ir išmokėtų 400 tūkstančių dolerių kompensaciją.

Teismo reikalavimu D. Copperfieldas turėjo atskleisti savo triuko, per kurį dingsta žmonės, paslaptį. Iliuzionisto draugas ir prodiuseris Chrisas Kenneris papasakojo, kad atliekant triuką atsitiktinai parinkti žiūrovai žibintuvėlių šviesoje slaptu keliu per pramogų komplekso virtuvę išvedami į gatvę, iš kur jie reikiamu metu grįžta į salę. Anot jo, per 20 metų D. Copperfieldas šį triuką atliko dešimtis tūkstančių kartų. Be to, pats iliuzionistas be jokių problemų pasinaudojo tuo slaptu keliu prieš pat incidentą.

Prisiekusieji nusprendė, kad D. Copperfieldas ir jo kompanija elgėsi aplaidžiai, bet neturi mokėti kompensacijos. Jų manymu, „tiesioginė incidento priežastis“ - paties G. Coxo neatidumas.

Kaip anksčiau buvo pranešta, iliuzionistas per savo šou nebeatlieka žmonių dingimo triuko.