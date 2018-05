„Colours of Bubbles“ KInijoje: lietuviškai kalbančios kinės ir bernvakaris vokalistui

„Šis turas yra neįkainojama patirtis grupei. Įvykę koncertai ir susitikimai motyvuoja dirbti toliau, stengtis labiau pažinti šią rinką. Tikimės dar šiemet grįžti su naujais koncertais“, – sakė vokalistas Julijus Aleksovas. Kinija tapo vienuoliktąja šalimi, kurioje koncertavo „Colours of Bubbles“.

Iš Kinijoje įvykusių pasirodymų muzikantams labiausiai įsiminė koncertai Čiongčingo klube „Nuts“ ir Pekino klube „Yue Space“. Nors mums įprasti socialiniai tinklai Kinijoje yra nepasiekiami, iš abiejų šių klubų grupė surengė trumpas tiesiogines transliacijas savo „Facebook“ paskyroje. Pekine koncerto metu vienas gerbėjas nupaišė šaržus su visa grupe ir kiekvienu muzikantu atskirai, ant kurių po renginio susirinko autografus.

Tačiau labiausiai „coloursus“ Pekine užbūrė koncerte apsilankiusios lietuvių kalbą šiame mieste studijuojančios kinės, kurios muzikantus kalbino lietuviškai. Jos liko sužavėtos koncertu, o kadangi šią vasarą pirmą kartą planuoja aplankyti ir pačią Lietuvą, pažadėjo sudalyvauti „Colours of Bubbles“ koncerte su Šv. Kristoforo simfoniniu orkestru rugpjūčio mėnesį Trakų pilyje.

Buvo kažkoks kosmosas su jomis bendrauti lietuviškai, rodos, galėjome kalbėtis ir kalbėtis. Jos net lietuviškais vardais mums prisistatė.

„Buvo kažkoks kosmosas su jomis bendrauti lietuviškai, rodos, galėjome kalbėtis ir kalbėtis. Jos net lietuviškais vardais mums prisistatė. Sužinoję, kad jos moka „Ant kalno mūrai“, neatsispyrėm pagundai kartu ir padainuoti“, – įspūdžiais dalinosi gitaristas Tomas Grubliauskis. Lietuviškų motyvų kelionėje buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, Handane esantis klubas „MoFu LiveHouse“ bilietus į „Colours of Bubbles“ koncertą sumaketavo ant lietuviškos trispalvės.

Koncertuose muzikantai grojo savo albumų „Inspired by a True Story“ (2014 m.) ir „She Is the Darkness“ (2016 m.) kūrinius, tačiau greta jų į programą įtraukė ir vieną ankstyvojo kūrybos etapo dainą – „Toilets of Space“ iš 2010 metų EP „Today I’m Feeling Better Than Ever“. Savo gastroles Kinijoje MTA festivalyje grupė pabaigė daina „Truth or Dare“, ta pačia kuria ir pradėjo turą prieš dvi savaites Šanchajaus „JZ Club“.

„Colours of Bubbles“ nuotr.

Paskutinis grupės turo koncertas savaitgalį MTA festivalyje vyko Nidos kopas primenančioje dykumoje 200 kilometrų nuo Pekino. Kartu su lietuviais šiame renginyje pasirodė liepą Lietuvoje koncertuosianti švedė Tove Lo, britas Jamesas Vickery, amerikiečių reperė Kehlani, islandai Sin Fang, Sóley & Örvar Smárason, taip pat prancūzų, australų, Izraelio, Taivano, Honkongo atlikėjai, bet, žinoma, daugiausia atlikėjų buvo iš Kinijos.

Turbūt daugiausia pastangų kelionė kainavo grupės būgninkui Simui Olechnavičiui, kuris net penkis koncertus sugrojo su nuo perpūtimo skaudančiu petimi. Nors turo grafikas buvo labai intensyvus, tarp koncertų muzikantai rado laiko ir pramogoms – apsilankė Šanchajaus muziejuje, Čiongčingo turguje, o paskutinę kelionės dieną užlipo ant Didžiosios kinų sienos.

„Colours of Bubbles“ nuotr.

Turėdami kelias laisvas dienas turo viduryje Čendgu mieste surengė… bernvakarį grupės vokalistui Julijui Aleksovui, kuris artimiausiu metu sumainys žiedus su savo išrinktąja. Šventinio vakaro metu muzikantai sugebėjo ekspromtu užlipti į sceną viename bare ir palinksminti ten susirinkusią publiką savo dainomis „Toilets of Space“ ir „My Little Sue“.

Muzikantai liko sužavėti kinų virtuve ir klubais, kuriuose koncertavo. Pasak jų, jei turo metu būtų pavykę gauti šaltibarščių, turbūt lietuviško maisto ir nepasiilgtų. Iš gastrolių Kinijoje namo muzikantai grįžo lieknesni – ne tik dėl visur su savimi tampomų instrumentų, bet ir dėl lengvesnio maisto visiems pavyko numesti po kelis kilogramus.