„Colours of Bubbles“ Kinijoje: grupę stebina koncertams pasiruošuosi publika

Penkios dienos – penki pasirodymai trijuose miestuose. Tokiu intensyvumu praėjusią savaitę Kinijoje praleido grupė „Colours of Bubbles“. Savo gastroles antradienį Šanchajuje pradėję muzikantai šiame mieste iš viso surengė tris pasirodymus, taip pat po vieną Čangšoje bei Čongčinge.

„Pirmą kartą rengiant turą yra nemažas iššūkis sudominti žiūrovus, tačiau kol kas kelionė maloniai stebina, suveda su žingeidžiais žmonėmis, kurie laukė šių koncertų ir puikiai priima mūsų muziką“, – sakė grupės vokalistas Julijus Aleksovas. Pasak jo, muzikantai jaučiasi taip, tarsi čia būtų praleidę mėnesį ir jau spėjo priprasti prie Kinijos atstumų. Po intensyvios savaitės grupė tris dienas ilsėsis, tuomet pratęs gastroles Handane, Pekine bei MTA festivalyje.

Praėjusį antradienį Lietuvos muzikos verslo asociacijos ir kinų „Silk Road“ muzikos aljanso sutarties pasirašymo renginyje muzikos klube „JZ Club“ Šanchajuje „Colours of Bubbles“ pasirodė kartu su kinų grupe „Bin & Bin Band“ ir atliko du savo kūrinius „Truth or Dare“ bei „Phoenix“. Trečiadienį ir ketvirtadienį lietuviai sugrojo solinius koncertus su pilna, maždaug septyniasdešimties minučių trukmės programa klubo „Brew Bear“ atidaryme, kurie įvyko šalia klubo esančiame parke.

„Colours of Bubbles“ nuotr.

Koncertai šioje vietoje buvo rengiami pirmą kartą, tad pirmo koncerto „Brew Bear“ metu muzikantams teko kovoti su įvairiomis techninėmis problemomis, kurios buvo sėkmingai išspręstos tik prieš pat pasirodymą. Tačiau tuo netikėtumai nesibaigė – koncerto pabaigoje per dainą „Things You Need“ parke pasirodė skundo dėl triukšmo sulaukusi policija. „Laimei, tai buvo paskutinė programos daina, tiksliau – bisas, todėl niekam didelių nepatogumų šis vizitas nesukėlė“, – sakė Julijus Aleksovas.

Laisvu laiku, kurio Šanchajuje muzikantai per kelias dienas turėjo vos pusdienį, jie apsilankė miesto muziejuje, Bund krantinėje, patikrino miesto barus ir, žinoma, kinų virtuvę, kuri jiems pasirodė nenuspėjama. „Niekad nežinai, ką gausi, bet dar nenuvylė“, – šypsojosi gitaristas Tomas Grubliauskis.

„Colours of Bubbles“ nuotr.

Dėl savaitgalio koncertų grupei iš Šanchajaus į kitus miestus teko dukart keliauti greitaisiais traukiniais po penkias valandas. Penktadienį muzikantai lankėsi Čangšoje, kur pasirodė klube „46 Live House“. Šeštadienį „Colours of Bubbles“ surengė koncertą Čongčingo klube „Nuts“. Pastarąjį pasirodymą grupė vadina kol kas sėkmingiausiu ture. Paklausyti lietuvių į jaukų, puikiai techniškai pasiruošusį klubą susirinko per šimtą žiūrovų, kurie po koncerto fotografavosi su muzikantais, noriai pirko grupės įrašus ir atributiką – vinilo plokšteles, kompaktus ir specialiai šiam turui pagamintus marškinėlius.

Kelionės iš Čangšos į Čongčingą metu lietuvius netikėtai nustebino traukinyje prie jų priėjusi moksleivė su telefonu rankoje, kuriame buvo atverstas rašinys apie „Colours of Bubbles“ kinų spaudoje. Ji pasitikslino, ar čia tikrai jie, ir paprašė bendros nuotraukos su muzikantais.

„Colours of Bubbles“ nuotr.

Aplinkinių dėmesiu grupė tikrai negali skųstis, tačiau bene labiausiai muzikantus džiugina, kad į jų koncertus renkasi daugumoje ne atsitiktiniai klausytojai, o kai kurie paklausyti „coloursų“ atkeliavo ir iš kito miesto. Grupės albumus „She Is the Darkness“ ir „Untold Story“ jau galima rasti Kinijos skaitmeninėse platformose, tad klausytojai spėjo susipažinti su lietuvių dainomis. Po koncertų kelis kartus muzikantus stebino klausimai, kodėl į savo programą jie neįtraukė vienos ar kitos dainos. Būtent dėl tokių pageidavimų jau artimiausiu metu į koncertinę programą grupė ketina sugrąžinti dainą „Cut It Out“.

Įpusėjusias gastroles Kinijoje grupė vertina labai teigiamai ne tik dėl naujos muzikinės patirties. „Seniai visi kartu buvome tokį ilgą laiko tarpą, tad ši kelionė stiprina ir mus pačius kaip grupę“, – sakė bosistas Paulius Trijonis, mat Lietuvoje „Colours of Bubbles“ muzikantai gyvena išsibarstę net per tris miestus – Šiaulius, Vilnių ir Klaipėdą.

Grįžę iš koncertų turo Kinijoje „Colours of Bubbles“ vasarą pradžiugins Lietuvos ir Latvijos klausytojus – surengs koncertus su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru liepos 26 dieną Chaimo Frenkelio viloje Šiauliuose, rugpjūčio 9 dieną istoriniame Trakų pilies kieme, taip pat jau paskelbta, kad rugpjūčio pradžioje grupė pasirodys Latvijos festivalyje „Summer Sound“ Liepojoje.