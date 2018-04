A. Chošnau atskleidė, kas vyksta jo organizme juokiantis

Tais šlovės metais dainos buvo kuriamos ir apie juos pačius. „Naktinių personų“ nariai atskleidė ne tik, kodėl kadaise nutraukė muzikinę veiklą, bet ir, kodėl grįžo į sceną.

„Mama, mūsų klasėj karas. Gerietės myli Alaną, o blogietės – Arą“, – dainavo grupė „Skamp“. Tačiau laidos „Legendinės meilės“, rodomos pirmadieniais 20 val. per TV3, žurnalistė ir vedėja Džilda Vaigauskienė įžvalgiai pasinaudojusi neįtikėtina savo intuicija, pastebėjo, jog ne toks šventas ir tas „geriečių“ numylėtinis Alanas. O pokalbio eiga tai tik dar tvirčiau įrodys...

Džildos sumuštiniais ir pagal ypatingą receptą šviežiai paraugintais agurkėliais pavaišinti „Naktinių personų“ dainininkai atvėrė širdis laidos vedėjams. Aras neslėpdamas išvardijo tris jam patraukliausius moters bruožus, o Alanas nesiliovė žerti komplimentų Džildai. Kad neužsitrauktų Oresto nemalonės, jis skubėjo girti ir laidos vedėjo šukuoseną bei teirautis, kas padeda Orestui Vaigauskui susikurti išskirtinį stilių.

Man atpalaiduoja papilvę.

Paklausti, kodėl sustabdė savo muzikinę veiklą, Alanas ir Aras buvo atviri: „Reikėjo tos pauzės, nes per daug sparčiai mes žygiavome į priekį, apdovanojimus visus per greitai susirinkom, per daug albumų išleidom. Per 10 metų išleidom 11 albumų. Reikia pauzės, kai jauti, kad nebeturi, ką pasakyti, nenori dirbtinai plaukti pasroviui arba jautiesi kaip išsunkta citrina“, – kalbėjo Aras.

„O vėl susiėjot, nes ne visi pinigai paimti už muziką?“, – provokavo Orestas. „Ne visos dainos sukurtos“, – gudriai atsakė Alanas, o Aras pridūrė, kad muziką kuria ne dėl pinigų.

Pokalbio metu nuskambėjus legendiniam A. Chošnau juokui, Džilda pasiteiravo, ar jam neliūdna, kad visi iš jo juoko juokiasi. „Man kaip tik gera, tegul juokiasi žmonės, džiaugiasi, semiasi geros energijos. Ir taip daug visko pilko yra, – kalbėjo Alanas ir išdavė, kas vyksta jo organizme taip juokiantis. – Man atpalaiduoja papilvę.“

Laidoje Alanas ir Aras papasakos apie pačią „Naktinių personų“ pradžią, jų susitikimą, kai abu dar buvo paaugliai, apie pirmuosius bučinius tarpusavyje ir dainų kūrimą. Pokalbis neapsieis ir be žadą atimančių Dž. Vaigauskienės klausimų apie susikeitimą galvomis ir prausimosi įpročius.