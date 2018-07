„BrainStorm“ pradėjo koncertų turą: pirmame pasirodyme – beveik 30 tūkst. žmonių

„Esam labai laimingi, pasikrovę daug teigiamų emocijų ir dėkingi visiems susirinkusiems“, – po koncerto sakė „BrainStorm“ nariai.

Likus savaitei iki koncerto savo socialinių tinklų paskyrose „BrainStorm“ dalinosi kylančios scenos nuotraukomis bei repeticijų įrašais, kurie žadėjo įsimintiną reginį. Kaip rašoma organizatorių pranešime, pažadai buvo ištesėti su kaupu – visus susirinkusius stebino kiekvienai dainai pritaikyta įspūdinga scenografija ir šviesų efektai bei kartu su grupe ant scenos pasirodęs gospelo choras, prie albumo kūrimo prisidėjęs Švedijos prodiuseris Povelas Olssonas ir kiti.

Viena įsimintiniausių vakaro akimirkų, be abejonės, tapo daina „Pirmais latvietis uz Meness“ („Pirmas latvis mėnulyje“), kurios metu scenoje iškilo iš tūkstančių lempučių sukonstruotas mėnulis. Šią dainą grupės lyderis Renaras Kauperis atliko užlipęs ant jo viršaus. Tai – pirmasis iš penkių „The Tin Drum“ turo koncertų, kurių metu grupė pristato savo naujausio albumo „About the Boy Who Plays the Tin Drum“ kūrinius bei hitais tapusias dainas.

Albumo pristatymo turą „BrainStorm“ tęs Valmieroje, Ventspilyje, Daugpilyje ir baigs pasirodymu Rygoje. Po įsimintinos vasaros grupė naujausią albumą pristatys ir Lietuvoje – spalio 20 dieną „BrainStorm“ surengs koncertą Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.

Lietuvoje jau spėjo išpopuliarėti naujausio grupės albumo singlai „My Mind’s So Lost (On You)“, „Wonderful Day“, „Nothing Lasts Forever“.